Darío Domínguez, el hombre de los datos que prepara los discursos de Feijóo contra Sánchez

Son las 19:14 horas de este martes en el Congreso de los Diputados y un Alberto Núñez Feijóo engrasado, a gusto desde la tribuna de oradores, "sorprendentemente fluido" —según uno de los miembros de su bancada—, contesta al secretario general del PCE Enrique Santiago. Los 136 diputados restantes del PP permanecen en su escaño mientras escuchan a su líder, cuyo ánimo es otro tras la bulliciosa manifestación del domingo. Decía el matador de toros jerezano Rafael de Paula que en esta vida hay que tener poder de convocatoria, y el PP, sin saberlo, descubrió su dicha en el aforismo.

"Yo me puedo entender con usted porque no miente: ha venido a defender la amnistía", le galleguea Feijóo al diputado de Sumar, que asiente, valientemente incómodo. "El 84% de la deuda catalana la tiene que asumir el Tesoro Público, la situación en Cataluña es hoy peor que en 2015 y que en 2018", le diría a Míriam Nogueras, portavoz de Junts, poco más de una hora después. "Si hubiera bajado el 47% de los votos me lo haría mirar", le espetaría al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, justo a continuación. "Lo único que está mejor hoy en Cataluña es la relación de ERC y el PSOE".

Son ya ocho las horas que Feijóo lleva combinando discurso político y datos en su debate de investidura, y aparentemente sin errar en ninguno de ellos. El líder del PP es consciente de que dos fallos en concreto —la confusión entre la prima de riesgo y los tipos de interés en su primer duelo en el Senado contra Pedro Sánchez, en junio de 2022; y la inexactitud en la actualización de las pensiones hecha por los gobiernos del PP, en una entrevista en TVE durante la campaña— mermaron su credibilidad y fueron utilizados por la oposición para caricaturizarlo como un boomer olvidadizo.

En la tribuna de invitados, sin perder el contacto visual con su jefe, escudriñando cada palabra y cada dato con el móvil en las manos, se sienta uno de los hombres más empeñados en que esto no ocurra. Se llama Darío Domínguez y tiene 32 años. Viste camisa verde, pantalones beis y zapatillas Vans marrones. El pelo canoso y las gafas de pasta lo alicatan como el datadista de Feijóo. Es uno de los miembros más jóvenes de su retaguardia.

Domínguez es uno de los activos del equipo de speechwriters que dirige Marta Varela, jefa de gabinete del líder del PP y diputada en la vigente legislatura. Hay quien dice que fue él quien acuñó lo de "derogar el sanchismo", el lema en torno al cual giró la campaña electoral del pasado 23-J. Sin embargo, aseguran fuentes cercanas al líder del PP en conversación con EL ESPAÑOL, su rol primordial en el equipo es "aportar los datos" de los que echa mano Feijóo y, durante el debate de investidura, "escribir gran parte de las réplicas" que ofreció a las diferentes fuerzas políticas. Además, Domínguez también aporta una frescura ideológica siempre en la línea "moderada" del líder del PP.

Como desveló El Mundo este martes, Varela y Domínguez han sido dos de las seis personas que han ayudado especialmente a preparar la investidura a Feijóo. Dolors Montserrat, portavoz popular en el Parlamento Europeo; Javier Zarzalejos, director de Faes y eurodiputado del PP; Álvaro Pérez, diputado, coordinador parlamentario y considerado el gurú jurídico de Feijóo; y Pablo Pérez, expresidente de Renfe y asesor económico del líder del PP; fueron los otros cuatro.

El resultado dejó del todo satisfecho a la bancada del PP. "¿Te vas a quedar dos horas más?", le lanzó con gracia Borja Sémper a Feijóo al finalizar la primera sesión del debate de investidura. El candidato a la Presidencia del Gobierno había comenzado a hablar nueve horas antes, pero seguía toreando cómodo. "Ha empezado como El Viti y ha terminado como Curro Romero", celebró el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre su discurso cuando el Congreso se fue a comer.

"Lo fichamos porque escribía bien"

Gallego de Carnota (La Coruña), graduado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en Comunicación Política por el mismo centro, Darío Domínguez escribía sobre política gallega en la edición regional de ABC cuando el PP lo fichó en septiembre de 2016.

Tenía 25 años, la misma edad con la que Feijóo reclutó a Luis de la Matta, actual dircom de Génova; o Lucas Martinón, uno de los asesores de cabecera del expresidente de la Xunta de Galicia hasta noviembre de 2020, presente este martes en el Congreso. Se trata de un tándem que comenzó escribiendo los discursos de Feijóo en la oposición de madrugada, mientras jugaban al Pro Evolution Soccer hablando de política.

"Lo fichamos porque nos gustaba cómo escribía", resume la fuente consultada sobre Domínguez, que se curtió en el equipo de comunicación de la secretaría general del PP gallego que ostentaba Miguel Tellado, estratega político de Feijóo y actual vicesecretario de Organización, a quien también escribía discursos y con quien mantiene una estrecha relación de amistad. "Es un crack", estima otro miembro de la cúpula del PP, "se coordina muy bien con nosotros".

Domínguez, muy gallego, muy del Dépor y muy partidario "bilingüismo cordial" al que apela el PP, desembarcó en la planta sexta de Génova —la que lidera Marta Varela— junto a Feijóo, una vez alcanzada la presidencia del partido en abril de 2022. Se le propuso sustituir a De la Matta como jefe de prensa del PP gallego y como miembro del consejo de administración de la Radio Televisión de Galicia, un ascenso en la estructura autonómica del partido, pero desistió. Prefirió probar suerte en el Foro.

