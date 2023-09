Amnistía, calidad democrática y derechos ciudadanos: el discurso de Feijóo en 26 frases

Alberto Núñez Feijóo ha realizado este martes un discurso de investidura de más de hora y media, interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos de la bancada del PP. Ha abordado los principales problemas que afronta España en un "momento crucial", según sus palabras. Hemos resumido su intervención en 26 frases.

1.- "Me siento representante de la mayoría de ciudadanos que el 23 de julio votaron a partidos que no llevaban en sus programas la amnistía, la autodeterminación y ninguna fórmula equivalente o análoga".

2.- "Ante la deriva de las peticiones oídas en las últimas semanas, entiendo que alguien que aspira a ser presidente de todos los españoles debe dejar esto claro desde el primer momento. Yo lo hago: para mí, ni jurídica ni éticamente la amnistía es aceptable. Fuera de la Constitución no hay democracia".

3.- "El PP ganó las elecciones con más diputados, 137, de los que nunca ha alcanzado el actual presidente en funciones en las cinco elecciones en las que se presentó".

4.- "¿Por qué no quieren que estemos aquí? Le diré porqué. Porque esta sesión trunca su relato, y les recuerda el resultado del que han renegado desde la misma noche electoral. Porque esta sesión de investidura dificulta el aterrizaje en la opinión pública del precio que otros se plantean pagar para seguir en el poder. Esta sesión de investidura nos retrata a todos, nos retrata hoy y en el futuro, porque todos volveremos a responder ante los españoles".

5.- "Hay quien reniega de la Transición. Yo vengo a reivindicarla y a reclamar su vigencia. Es lo mejor que hemos hecho. Porque lo hicimos juntos. Divididos no lograremos algo mejor, jamás".

6.- "Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya quien los subestime. Tome nota, señor Sánchez".

7.- "Debemos reforzar los instrumentos para proteger la dignidad del Estado, incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, como ocurre en todos los países de nuestro entorno".

8.- "Es mentira que no exista otra alternativa. Es mentira el 'somos más' que el candidato socialista proclamó la noche elctoral para tapar que era el primer presidente en ejercicio que no ganaba unas elecciones en 27 años".

9.- "Vengo a proponerles que levantemos un futuro en común de crecimiento y bienestar, a partir de lo que nos une, en lugar de que sigamos excavando por separado hasta descubrir el nuevo fondo que podemos tocar como Nación".

10.- "La política no puede normalizar el engaño sistemático. Debemos recuperar el valor que tiene la palabra dada y también el valor de las palabras. Yo no voy a disfrazar nunca como 'cambio de opinión' lo que simple y llanamente son mentiras continuadas que la gente no se merece".

11.- "Estoy harto de etiquetas de buen y mal español, de buen y mal gallego, de buen y mal catalán. Harto de imposiciones de todo tipo. Lingüísticas, de libertad de opinión, hasta de moral".

12.- "Yo quiero gobernar velando por la independencia de las instituciones. La Fiscalía, el CIS, el CNI... no son el coto privado de nadie. Creo que debemos garantizar su independencia".

13.- "No comparto que se llame fachas con toga a los jueces por aplicar una ley mal hecha. Menos aún que eso se haga desde el Gobierno de la Nación".

14.- "Propongo aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a la vez que se registra en esta Cámara una ley de reforma del modelo de elección, y que no haya ningún político en la lista.

15.- "A los españoles les cuesta más llegar a fin de mes porque sus salarios no han subido tanto como los alimentos, la luz y la energía, las hipotecas o la vivienda. Estos sí son los problemas que tenemos que afrontar. Eso sí les preocupa a las mujeres y hombres de toda España".

16.- "El año pasado se publicaron en el BOE 140.766 folios de normativa a tamaño letra 12; es decir, 385 páginas de lectura al día para poder estar al corriente sólo de las obligaciones impuestas por el Gobierno central. Esto no es razonable".

17.- "En la última legislatura los españoles han tenido que soportar 42 subidas fiscales. 42.656 millones de euros más en impuestos que en 2019, pero con un nivel de PIB similar".

18.- "Esta tiene que ser la legislatura de las pymes y los autónomos. Son el alma de nuestra economía, el 99% del tejido productivo, y han sufrido enormemente en los últimos años".

19.- "Quiero reivindicar la libertad de todos los ciudadanos para impulsar el proyecto de vida que cada uno desee. El papel de la política no es juzgar a nadie, sino defender a todas las familias".

20.- "No se puede presumir de compromiso social y luego ignorar situaciones como la okupación. Es inaceptable. Hay que cambiar la ley para desokupar en 24 horas".

21.- "No apoyo que la transición ecológica se haga de espaldas a la sociedad y al tejido productivo, sino acompasando al esfuerzo que vienen haciendo ya ciudadanos y empresas. Transición ecológica, sí; dictadura activista, en ningún caso".

22.- "No estoy de acuerdo en que se pretendan sustituir los derechos que corresponden a las personas por derechos de territorios. Tampoco en utilizar las lenguas cooficiales para la incomunicación entre españoles. No creo que se sea más gallego, más vasco o más catalán por ponerse un pinganillo".

23.- "Soy un presidente de fiar. Jamás les diré que sí a todo, pero no tengo ninguna duda de que a Cataluña y al País Vasco les vendría bien un presidente del Gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos".

24.- "Señores del PNV y de Junts: a mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. Pero ¿les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos?".

25.- "Señor Sánchez, su actitud nunca cambiará la mía. Ni sus desprecios. Ni los desprecios de los suyos. Jamás. Los españoles no esperan de nosotros enfrentamiento, insultos, egocentrismos. Esperan acuerdos y ejemplaridad".

26.- "Seguiré tendiendo la mano hasta que llegue alguien en su partido con la determinación y el sentido de Estado suficientes para cogerla. Se lo aseguro, señor Sánchez".

