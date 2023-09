Feijóo vuelve a tender la mano a Sánchez para que los españoles no paguen lo que exige Puigdemont

Más de 10.000 palabras, 90 minutos de intervención y una idea-fuerza: recuperar el "mismo impulso" de la Transición española para iniciar una nueva era de diálogo que desemboque en seis pactos de Estado y que neutralice a los independentistas. Así ha sido el primer discurso de Alberto Núñez Feijóo como orador en el Congreso de los Diputados, en el pleno de su investidura.

El candidato popular, tras evocar "el mismo método" que alumbró la "mejor Historia" de España, "el que hizo posible el abrazo de Fraga y Carrillo"; ha planteado a Pedro Sánchez dos opciones: "Preservar lo que nos es común o seguir cavando en un frentismo motivado por los intereses personales que acabará por no beneficiar absolutamente a nadie". Por ello, le ha tendido la mano, una vez más, para que los españoles no paguen lo que exige Carles Puigdemont.

Feijóo ha subido a la Tribuna entre la ovación unánime de su bancada, y con el aliento de los principales mandos territoriales de su formación, presentes en el Hemiciclo. Lejos de dar rodeos, ha decido ir con todo desde el arranque, una vez entonados los agradecimientos de rigor.

Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.#InvestiduraFeijóo pic.twitter.com/SMoVqswUFQ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 26, 2023

En el primer compás y "sin más preámbulos", ha recordado las exigencias del independentismo: "La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga".

Y, a renglón seguido, se ha preguntado: "¿Con esto bastaría, ¿no?". A lo que ha añadido: "Pues no. Tengo principios, límites y palabra. Y sobre todo tengo un deber que no voy a eludir".

Consciente de que el pleno de investidura está orientado a vencer el relato, ha insistido en que para ser elegido presidente sólo tendría que recorrer el mismo camino que marcan las formaciones secesionistas. Pero, en base a sus principios, ha insistido todo el tiempo, no lo hará.

En concreto, Feijóo ha adquirido un compromiso con los ocho millones de votantes que recibió en las urnas el pasado 23-J, también con los electores de Vox, UPN y Coalición Canaria, que darán el voto a favor de su investidura; y finalmente, con aquellos que votaron a partidos que no llevaban en sus programas "ni amnistía ni autodeterminación".

"Ni siquiera la Presidencia del Gobierno justifica los medios. Por eso, por donde otros ya han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no. No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que no compartimos, no paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general y no paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron", ha recalcado.

Sigue los temas que te interesan