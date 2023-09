Pepa se consagra en la FEMP: García-Pelayo, la fiel del PP desde Aznar que nunca olvida un nombre

"Es una trabajadora incansable. No tiene límites y no muestra nunca síntomas de agotamiento". Lo cuenta a EL ESPAÑOL una fuente de toda solvencia vinculada estrechamente a María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) que hoy recuperará para el PP la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP).

Que el Partido Popular gobierne en 30 capitales de provincia, 27 diputaciones provinciales y más de 3.200 municipios han hecho posible que García-Pelayo pueda suceder al alcalde de Vigo, Abel Caballero. La localidad andaluza comparte con la gallega las celebraciones navideñas, aunque en el caso de Jerez, con las famosas zambombas flamencas. Por eso, al enterarse de su designación, el chascarrillo de la alcaldesa ha arrancado una carcajada general en su equipo. Le ha salido solo: "A ver qué luces de Navidad pongo yo este año".

Hoy la Asamblea General de la FEMP en Madrid la elegirá oficialmente y por votación como la representante de todos los municipios y provincias españolas. Fuentes vinculadas al PP detallan que entre los nombres barajados por Génova para el cargo figuraban el de Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, o el de María José Catalá, alcaldesa de Valencia. Finalmente ha sido la edil jerezana la que se ha llevado el gato al agua, lo que refrenda una vez más el poderío andaluz en el seno del Partido Popular que preside Alberto Núñez Feijòo.

[El PP se hace con la FEMP: María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, sucede a Abel Caballero (PSOE)]

María José García-Pelayo se estrenó en la política como concejal en 1995. Ha sido diputada provincial, parlamentaria andaluza, vicepresidenta del Parlamento andaluz entre 2009 y 2011, diputada nacional, y también senadora, como lo es actualmente por la provincia de Cádiz. Es presidenta local del PP de Jerez de la Frontera, fue presidenta del PP de Cádiz entre 1999 y 2004, y ha formado parte del Comité Ejecutivo Nacional, Regional y Provincial.

[El PP quiere la presidencia de la FEMP: la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, favorita para el cargo]

Pepa, como la llaman en el partido y quienes la conocen bien, tiene 55 años. La Pepa del PP nació un 6 de enero y por ello pierde un día de celebración y regalos al coincidir su cumpleaños con el día de Reyes. Hija de un perito agrícola y de una ama de casa, se licenció en Derecho por la Universidad de Cádiz, es abogada, está casada en segundas nupcias y tiene una hija fruto de su primer matrimonio.

El pasado mayo, cuando reconquistó la alcaldía de Jerez con mayoría absoluta. E.E.

En junio de este año se convirtió por tercera vez en alcaldesa de su ciudad natal resultando elegida en tres ocasiones distintas y alternas. La primera vez fue entre 2003 y 2005 con un pacto con el ex alcalde, Pedro Pacheco; La segunda, entre 2011 y 2015, con mayoría absoluta. La tercera ha sido este junio de 2023, cuando volvió a obtener el respaldo en las urnas hasta la mayoría absoluta.

El caso, inédito en la política española, lo explican desde su equipo en que "tiene un tirón descomunal. No se puede andar con ella por la calle. La gente se la come del cariño que le tiene. En las distancias cortas además es un animal político porque puede hacer una cosa que no todos pueden: se acuerda de los nombres de todo el mundo, de cualquiera que la pare por la calle, y de los detalles de lo que le han contado anteriormente, independientemente del tiempo que haya transcurrido y de si su interlocutor es humilde o no".

-¿Cómo es?

-Es muy exigente. Primero, con ella misma. Mucho. Y en la misma medida, con los demás. Está en permanente preparación, no le gusta en absoluto la improvisación y controla hasta el último detalle. Pero también es muy humana: entiende perfectamente los compromisos y necesidades personales de la gente que la rodea y los antepone cuando hay que hacerlo.

Con Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijòo y el ahora alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. E.E.

María José García-Pelayo es, asimismo, una dirigente "muy de partido. Donde el PP le pida que vaya o esté, ella va. Siempre dice sí". Hasta el punto de que la votación que tiene lugar hoy, y por la que se desplaza a Madrid, le ha supuesto "una tremenda renuncia personal a un evento familiar que tenia agendado hace tiempo, importantísimo para ella".

La jerezana ha formado parte de casi todas las ejecutivas nacionales. Con José María Aznar, con Mariano Rajoy, y con Pablo Casado. No forma parte de la ejecutiva que preside Alberto Núñez Feijòo, "pero su designación deja a las claras la enorme confianza que tienen en ella y en su solvencia".

17 años de pena de telediario

En 2004, siendo alcaldesa de Jerez, se la relacionó con la Trama Gürtel en su rama andaluza. Los hechos por los que se la investigó por presunta prevaricación estaban vinculados a ciertos contratos administrativos para el desarrollo del stand de Fitur y de diversos actos en la Plaza Mayor de Madrid. María José García-Pelayo declaró ante el Tribunal Supremo como investigada en febrero de 2016, que archivó provisionalmente la causa dos meses después sin que la misma Fiscalía Anticorrupción recurriera.

El argumento esgrimido por el magistrado Antonio del Moral para el archivo fue que no participó conscientemente en la presunta ilegalidad. Pese a que su firma era necesaria para que las adjudicaciones surtieran efecto, el juez descartó que actuara a sabiendas de su arbitrariedad. "No es exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma".

En 2019 Anticorrupción pidió que se reabriera el caso, siendo rechazada la petición por el Supremo con los mismos argumentos que en primer archivo, y además, porque ya habían prescrito. En mayo de 2021 se archivó la causa definitivamente.

García-Pelayo le reprochó entonces a los denunciantes que en el procedimiento siguiera una "estrategia de dilación brutal". Sufrió la llamada pena de telediario. Porque, estimó, "algunos, lamentablemente, se han empeñado en dilatar (la causa) de manera innecesaria para usarla de manera política con el único objetivo de hacer daño personal y político". Con el archivo definitivo "ya nadie podrá vincularme ni a mí ni al PP de Jerez con una causa por la que nunca fui siquiera juzgada. Pero se me ha machacado durante 17 años por esto". Dos años después recuperó la alcaldía de Jerez de la Frontera con mayoría absoluta.

En todo este tiempo el Partido Popular ha confiado "plenamente" en ella. Por eso, su designación como presidenta de la FEMP es la muestra de que es "imbatible. Una superviviente. En la FEMP lo va a hacer muy bien. Y podrá a Jerez de la Frontera en el mapa nacional".

Sigue los temas que te interesan