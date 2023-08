Pedro, el exmilitar español acusado de provocar una alerta sanitaria tras 'colar' un caracol en Nicaragua

Las autoridades de Nicaragua han señalado a un exmilitar español como responsable de haber introducido en el país el caracol gigante africano, una de las especies exóticas invasoras más importantes del mundo. "Vino un español (a Nicaragua). Tenemos las fotos donde aparece con los caracoles gigantes, y todo lo trajo en un vasito, del lado de Costa Rica", explicó el director ejecutivo del estatal Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (Ipsa), Ricardo Somarriba, al Canal 8 de la televisión nicaragüense.

Debido a la presencia de esta especie en el interior del país, las autoridades nicaragüenses han declarado una alerta fitosanitaria. A través de una resolución divulgada en el Diario Oficial La Gaceta, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) declaró "el dispositivo de alerta fitosanitaria por la detección de caracol gigante africano (Achatinafulica), conforme lo establecido en el Capítulo VI, artículo 30 de la Ley de Protección Fitosanitaria de Nicaragua".

Tal y como informaron, la especie fue localizada en el municipio de Ticuantepe, al sur de Managua, "un área bajo cuarentena, conformando un anillo de contención fitosanitaria de un radio de un kilómetro para su control y erradicación oficial, y evitar su dispersión". Y en cuanto al origen de su aparición, las autoridades han señalado directamente al exmilitar Pedro Sierra por haber, supuestamente, introducido al caracol gigante africano en el país.

Pedro Sierra, el exmilitar español acusado de provocar una alerta fitosanitaria en Nicaragua.

"Los introdujo al país e hizo un zoo-criadero, pero esa persona lo hizo a propósito, porque él sabía lo que producía el caracol gigante. Él dice que tiene que soltar a los animales silvestres, pero además mata a los animales silvestres", explicó Ricardo Somarriba haciendo referencia al exmilitar español Pedro Sierra.

Tal y como han explicado las autoridades de Nicaragua, el exmilitar español tiene orden de busca y captura en Costa Rica. Sobre él también han asegurado que llegó incluso a comerse los caracoles. En este sentido, las autoridades del país han publicado varias fotografías del ciudadano español, al que acusan de "traficante de animales exóticos". En las imágenes se puede ver a Pedro Sierra vestido de militar e incluso con uno de estos caracoles en la cara.

"El español Pedro Sierra fue la persona que introdujo el caracol gigante africano en Nicaragua, desde Costa Rica, donde enfrenta una investigación judicial en curso", afirmó la emisora sandinista La Primerísima. En este mismo espacio, varios colaboradores aseguraron que el ciudadano de origen español había "sido objeto de denuncias desde septiembre de 2022 por la Federación Canina de Costa Rica ante el Organismo de Investigación Judicial".

Del mismo modo, el director ejecutivo del estatal Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, Ricardo Somarriba, ha asegurado que el español introdujo los animales "a propósito", motivo por el que le ha acusado de un "delito de bioterrorismo".

Fotografía del exmilitar Pedro Sierra.

El exmilitar español Pedro Sierra se ha defendido ante estas acusaciones asegurando que en ningún momento ha introducido esta especie en el país. Concretamente, al medio digital nicaragüense Despacho 505, el militar veterano se declaró víctima de una presunta campaña para que se deje de hablar de algunos problemas que afectan en la actualidad al país.

"Aunque, según me dicen, tienen pruebas de que los introduje... Yo no sé qué pruebas pueden tener de una cosa que no hice. No llevé jamás ninguna especie de caracol a Nicaragua", confesó. Sobre las fotografías, Pedro Sierra ha asegurado que se las hizo en España y que el animal que aparece no se trata de un caracol gigante africano, sino de un caracol tigre africano, una especia legal y que no está considerada como plaga.

Alerta fitosanitaria en el país

La semana pasada, el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria interceptó en Nicaragua un caracol gigante africano que había sido introducido en el país de forma ilegal. Todo ocurrió, tal y como explicaron las autoridades, después de que "un turista de origen español lo trajera como mascota y fines de alimentación".

Tras lo ocurrido, el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria pidió fortalecer el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria para la "erradicación del brote en plantaciones comerciales de cultivos, traspatios, sitios silvestres, áreas urbanas y demás sitios de riesgo localizados fuera del área bajo cuarentena, para evitar su dispersión".

Tal y como señalan desde la entidad, el caracol gigante africano está considerado como una de las 100 especies exóticas invasoras más importantes del mundo. El Sistema de Vigilancia Fitosanitaria considera a la especie como un peligro para la agricultura, el medioambiente y la salud pública.

