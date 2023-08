Andrés Ferreiro: “Mi madre quería que estudiara una carrera pero no es lo que me apetecía”

Cuando Andrés Ferreiro (Vigo, 2000) se subió al escenario del Náutico de San Vicente do Mar el pasado 15 de agosto, no podía calcular la repercusión que tendría aquel concierto frente a unos pocos privilegiados en el mítico bar de O Grove (Pontevedra). Al día siguiente, el teléfono no paró de sonar: eran decenas de productores y dueños de salas de conciertos que querían agendar bolos con quien muchos consideraron (casi) una reencarnación de su padre, Iván Ferreiro.

El vídeo de la actuación de Ferreiro hijo corrió como la pólvora por redes sociales, donde los fans del vocalista de Los Piratas no pudieron evitar reconocer el parecido entre ambas voces. El inconfundible timbre del cantante gallego se reprodujo en las cuerdas vocales de su hijo Andrés, 30 años menor, ahora al frente de su propia banda, Querido.

“Dicen que soy una copia de mi padre pero no intento imitarle, es algo genético”, dice Andrés en conversación telefónica con EL ESPAÑOL desde Vigo, donde reside, unos días después de aquella actuación. El pasado sábado 27 de agosto, Ferreiro júnior volvió de nuevo al Náutico exhibiendo credenciales, acompañando nada menos que a Leiva, a quien considera un tío.

Andrés Ferreiro (izquierda), junto a los componentes de Querido. Cedida

“A Leiva lo conozco desde niño. Es amigo de mi padre, y para mí es como si fuese un tío. Ya había cantado con él, y hacerlo en el Náutico fue muy especial”, asegura el joven Ferreiro, que cantó junto al madrileño y el hermano de este, Juan José, el icónico tema de su padre 'El equilibrio es imposible'.

Pero la precoz carrera de Andrés no era algo que estuviese planeado. Al menos en sus cálculos. “Tuve una época en la que todo esto de que mi padre fuese famoso me daba repelús”, dice. Como cualquier otro chico de su edad, Andrés pasó su infancia y adolescencia centrado en sus estudios, en sus amigos en el deporte y en los videojuegos. “Jugué a fútbol, baloncesto, hockey, hice natación… Ahora veo más deporte que no practico, me gusta mucho la NBA”, dice.

En la casa de un músico, sin embargo, era inevitable que Andrés no conviviera con la pasión por la música. Pese a nunca haberse planteado dedicarse profesionalmente, en sus primeros años ya le acompañaron las canciones de Lori Meyers, Zahara, Love of Lesbian, Leiva o las de su propio padre, quienes han sido sus referentes. “En el plano internacional, siempre he sido muy de Pink Floyd y de Radiohead”, señala.

De ADE a músico

Con 18 años, recién terminado el colegio y sin saber muy bien qué hacer, se matriculó en ADE siguiendo el consejo de su madre. Pero en muy poco tiempo abandonaría la carrera para seguir los pasos de su padre. “Mi madre quería que estudiara una carrera normal, pero estando ahí, me di cuenta de que no es lo que me apetecía”, asegura. “Pasé una época un poco mal a nivel mental”, recuerda de aquellos meses.

Momentazo rojiblanco ayer en el Náutico de San Vicente protagonizado por @Leiva_Oficial y Andrés Ferreiro, hijo de Iván Ferreiro, que canta así de bonito, y que luce así de bien la camiseta del @Atleti pic.twitter.com/rABIF5vlK9 — Tania Martín (@TaniaMartinC) August 28, 2023

Así, en 2018, se apuntó en un ciclo de sonido en Vigo con un amigo con el que ya no tiene relación. Su padre Iván le ayudó a elegir escuela y se implicó en sus primeros pasos. En el entorno de sus nuevos estudios, hizo algunos amigos y poco después vendría Querido, el grupo que hizo su estreno estelar hace unos días el el Náutico, y que se presentó públicamente en Instagram el pasado junio.

“Comenzamos a hacer versiones, con Antón en el bajo, Raúl en la batería y Roque en el teclado. El año pasado nos pusimos a componer: yo me encargo principalmente de las letras con Antón, el bajista. Poco a poco, ya hemos dado forma a nuestro primer disco, que presentamos el otro día en el Náutico, con la ayuda de Pol en la guitarra, Sergio como productor, y Moi como técnico de sonido”, explica.

Que la presentación de su primer disco fuese en el Náutico tampoco fue casualidad. Este pequeño bar frente a la playa en el municipio de O Grove se ha convertido en toda una institución por donde pasan todos los años los artistas más reconocidos de España. “Me he pasado todos los veranos en el Náutico, y Miguel, el dueño, amigo de mi padre, me dijo que tenían una fecha libre este verano y nos lanzamos”, dice Andrés.

Andrés y su grupo tienen previsto ir lanzando 'singles' en los próximos meses, a la par que ir compaginando su actividad con los conciertos que les apetezcan: “Nos han llamado mucho después de la primera actuación, pero no tenemos prisa. Iremos a donde nos guste”, dice Ferreiro júnior.

Andrés Ferreiro en su primera actuación en el Náutico de San Vicente, el pasado 15 de agosto. Querido

Sobre si le pesa el apellido de su padre, Andrés responde tranquilo: “No le doy vueltas a que mi padre sea famoso, me encanta lo que hace y soy uno de sus mayores fans. Nos prestó su estudio para grabar los ‘singles’, me ha orientado cuando estaba atascado con alguna letra, diciéndome ‘mira, yo suelo ir por aquí’, pero ya está. Que mi música se parezca a la suya es pura coincidencia. Crecí con esa música y es la que me gusta”, concluye Andrés.

