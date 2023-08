Aviso por la Ley Animal: si tienes estas mascotas y no quieres multas deberás notificarlo en septiembre

Tener perros, gatos o cualquier otro animal doméstico en casa se ha convertido en algo muy habitual en nuestro país. De hecho, los hogares españoles suman ya 15 millones de mascotas, frente a los 6,6 millones de niños menores de 15 años, según los últimos datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía. Solo en los últimos tres años, el número de perros registrados en España ha aumentado un 38%, habiendo ya 9,3 millones de canes en todo el país.

Sin embargo, parece que ser dueño de una mascota se va convirtiendo poco a poco en una tarea más complicada. Debido a la evolución del sistema social y de las normas en relación con los animales, lo cierto es que los propietarios de perros, gatos o cualquier otro animal tienen cada vez más requisitos y responsabilidades. Una de ellas es, por ejemplo, contar con un seguro de responsabilidad civil de nuestra mascota.

Este se trata de un requisito más entre los exigidos desde la la aprobación de la nueva Ley de Bienestar Animal, cuyo texto definitivo se publicó el pasado 29 de marzo. Esta normativa, que entrará en vigor el próximo 29 de septiembre, establece a través del artículo 30.3 la obligatoriedad de contar con seguros de responsabilidad civil para perros a nivel estatal.

Pero lo cierto es que esta no será la única novedad que incluya la Ley de Bienestar Animal en nuestro sistema. Algunas de las medidas que propone el texto ya han generado polémica entre el público. Y es que entre las nuevas propuestas de la normativa se incluye la obligatoriedad de los dueños de superar un cursillo en caso de que quieran tener un perro en su domicilio.

Además, la nueva normativa establece también un nuevo concepto conocido como el 'listado positivo'. Se trata de una serie de animales que el Gobierno considerará que sí se podrán tener en casa y, por lo tanto, figurarán como mascotas. Actualmente las tres mascotas reconocidas como domésticas son perros, gatos y hurones. Sin embargo, será esta nueva Ley de Bienestar Animal la que determine cuáles serán los animales que se podrán tener en casa y cuales no.

La nueva normativa entrará en vigor el próximo 29 de septiembre. Pero, a pesar de ello, será a partir de ese momento cuando el Gobierno comience a elaborar la lista que componga el nombre de los animales que se podrán tener en un domicilio y los que no.

Ante esta situación, muchos se preguntan qué ocurrirá entonces a partir de septiembre si no existe aún una lista que determine lo que se reconoce como mascota y lo que no. Pues bien, a partir del 29 de septiembre habrá un tiempo en el que habrá animales de compañía que todavía no estén prohibidos, pero que sí habrá que notificarlos a las autoridades para evitar tener problemas con esta nueva Ley de Bienestar Animal.

En este sentido, se establece que habrá que informar a las autoridades de que se posee animales artrópodos, peces y anfibios cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo grave para la integridad física o la salud de personas. También habrá que notificar los reptiles venenosos y todas las especies de reptiles que en estado adulto superen los 2 kg de peso.

En el caso de los primates, habrá que avisar a las autoridades en cualquier caso e independientemente de la especie que sea. También habrá que notificar los mamíferos silvestres que en estado adulto superen los 5 kg y las especies incluidas en otra normativa sectorial a nivel estatal o comunitario que impida su tenencia en cautividad.

Una vez recibidas las notificaciones, serán las autoridades competentes las encargadas de revisar y controlar cada caso. Cuando se revise la situación, considerarán si los animales pueden continuar en el domicilio o si, por el contrario, hay que entregarlos a un centro de protección.

Cabe destacar que, con el objetivo de acabar con el abandono, el maltrato y garantizar el sacrificio cero, las multas con esta nueva Ley de Bienestar Animal serán mucho más duras. Las multas rondarán entre los 500 euros y los 10.000 euros si se consideran infracciones leves, de 10.001 a 50.000 para las consideradas como graves y de 50.001 a 200.000 para las muy graves.

