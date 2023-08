Milagro en el Gran Cañón: un adolescente de 13 años sobrevive tras caer desde una altura de 30 metros

El Gran Cañón del Colorado es uno de los sitios más visitados de Estados Unidos. Se calcula que, cada año, más de cuatro millones de turistas disfrutan de las vistas que ofrece esta garganta excavada por el río Colorado en el norte de Arizona. Sin embargo, al igual que ocurre con otros enclaves, el turismo masivo no siempre trae consigo consecuencias positivas. Y es que la masificación de este espacio proboca que, cada año, alrededor de 12 personas mueran durante las visitas al parque.

La mayoría de ellas se producen por accidentes aéreos durante las visitas guiadas que se organizan desde helicópteros. Pero la realidad es que un gran número de muertes son consecuencia de las accidentales caídas al vacío de los visitantes. Es precisamente lo que le ha ocurrido a Wyatt Kauffman, un adolescente de 13 años que se encontraba de viaje con su familia. Durante la visita al Gran Cañón, el joven se apartó para dejar que otros turistas se fotografiaran cuando, de pronto, resbaló y cayó al vacío desde una altura de 30 metros.

Su caso pasará a la historia como el gran milagro del Cañón del Colorado. Y es que, a pesar de la caída y de los traumatismos que el joven sufrió tras la caída, Wyatt ya ha sido dado de alta tras haber pasado varios días en un hospital de Las Vegas. Mientras se recuperaba en el hospital, el joven relató lo que sucedió aquel día. El adolescente asegura no tener demasiados recuerdos de lo que ocurrió. Eso sí, recuerda resbalarse, agarrarse a una roca y, después, despertarse en el hospital.

Wyatt Kauffman recuperándose en el hospital. Facebook

"Estaba en la orilla y me estaba haciendo a un lado para que otras personas pudieran tomar una foto. Resbalé y me pude agarrar de una roca con una sola mano. No estaba tan bien agarrado. Era como si me empujara hacia atrás. Perdí el agarre y comencé a caer hacia atrás", explicó.

Tras la caída, la familia de Wyatt avisó a los servicios de emergencia. A su llegada, el equipo de rescate trató de recuperar con vida el cuerpo del joven, que había quedado atrapado en el sendero de Bright Angel Point. Tras dos horas de intensas labores, los servicios de emergencia consiguieron rescatarle con vida.

El lugar donde cayó el joven dificultó las labores de rescate. Y es que en un primer momento, dada la dificultad del terreno, los servicios de emergencia aseguraron que el rescate no se llevaría a cabo en helicóptero, sino que sería a través de arneses y descendiendo poco a poco como bajarían a por el joven.

Una vez rescatado, el joven fue trasladado al hospital. Cuando llegó al centro hospitalario y comenzó a ser atendido, Wyatt tenía nueve vértebras fracturadas, un brazo roto, un pulmón colapsado, una mano rota, un dedo dislocado y conmoción cerebral.

Momento del rescate del joven. Facebook

A pesar de todo, el adolescente, de tan solo 13 años, ha conseguido salir con vida y ya se recupera en su domicilio tras haber sido dado de alta. "Sólo recuerdo un poco haber despertado en una ambulancia, subir a un avión y llegar al hospital", explicó el joven.

Sus padres, que se encontraban junto a él en el momento del accidente, han querido agradecer a los servicios de emergencia la labor que llevaron a cabo con su hijo. "Estamos extremadamente agradecidos por el trabajo de todos. Dos horas son una eternidad en una situación como esa", explicó el padre del joven.

Tras ser dado de alta, Wyatt regresó con su familia. Todos ellos han asegurado que regresarán a su domicilio, en Dakota del Norte, después de hacer una ruta por carretera para tratar de olvidar el trágico suceso. "Tenemos suerte de llevar a nuestro hijo a casa en un automóvil en el asiento delantero en lugar de en una caja", concluyeron.

Según publicó el diario The Arizona Republic, más de 800 personas han perdido la vida en el Cañón del Colorado. La primera causa de muerte es el accidente aéreo, seguido de las caídas. Se calcula que en torno a 125 personas han fallecido precipitándose desde las alturas. Otras causas de muerte a lo largo de la historia han sido la sed, el cansancio, el frío y el ahogamiento, sobre todo al hacer multiaventura.

