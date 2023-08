'MrGranBomba', el creador del vídeo viral de ‘caraanchoa', indemnizará con 20.000 € a la víctima

El exyoutuber conocido en redes sociales como MrGranBomba ha sido condenado a pagar 20.000 euros de indemnización por daños morales al repartidor de una empresa al que llamó "caranchoa" en uno de sus vídeos en el año 2016.

La Audiencia de Alicante ha confirmado la condena por intromisión en el honor por la difusión del vídeo del trabajador. Además, ha valorado el beneficio por la venta del canal MrGranBomba en la indemnización fijada.

La cantidad acordada ha sido abonada después de que la Audiencia haya confirmado la condena que le había impuesto previamente otro tribunal. Además, la institución consideró que se produjo una intromisión ilegítima en el honor y en la propia imagen con la difusión de los vídeos publicados. Uno de estos vídeos fue grabado con cámara oculta, y en él se observa al trabajador abofetear al joven al sentirse insultado, y en el otro, aparece el youtuber insultando de forma directa al operario de una empresa de paquetería, representado en la demanda por el abogado Carlos Frigola Espinosa.

La cámara oculta

Los hechos se remontan a diciembre del año 2016. El creador de contenido MrGranBomba, se dedicaba a realizar cámaras ocultas por las calles preguntando a personas anónimas por alguna calle o dirección. Hasta ahí, parece tratarse de un vídeo cómico normal. Pero comenzó a complicarse cuando entraron los insultos en la broma.

En este tipo de contenido, los protagonistas que reciben la broma suelen reaccionar impresionados y entre risas después de descubrir que se trata de un vídeo para YouTube. Pero esta broma cambió la vida del youtuber alicantino. MrGranBomba se acercó a un repartidor que estaba trabajando y le preguntó por la zona de las tiendas en la que estaban.

El hombre le explicaba amablemente: "La calle está, justo detrás, ahí tienes un montón". Pero el transcurso de los hechos cambia cuando MrGranBomba introduce el término "caranchoa" en una de sus frases: "Vamos a ver si me aclaro, caraanchoa. ¿En qué parte estamos ahora mismo". Así fue el comienzo de la disputa. Aquí, el repartidor no dudo en acercarse al creador: "¿'Caranchoa'’? ¿A que te doy una hostia?", le dice mientras el youtuber recula. "Que es una broma con cámara oculta, que es una broma", le explicó sin mucho éxito. Es en ese momento cuando el repartidor no duda en pegarle un bofetón, lo que provoca la huida del creador.

El abogado del repartidor sostuvo, por aquél entonces, que la viralidad del vídeo y los insultos recibidos causaron un daño moral y psicológico. Finalmente, en 2018 fue absuelto ya que tal y como notifica el fallo del jurado ese término es "inexistente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua".

A pesar de ello, ahora la situación ha cambiado para MrGranBomba. El exyoutuber ha tenido que indemnizar con 20.000 euros al mensajero por daños morales tras confirmar la intromisión ilegítima en el honor. Para la sentencia, se ha tenido en cuenta, los beneficios obtenidos por la venta del canal de YouTube a una empresa por 15.000 euros. Un canal que acumulaba más de medio millón de suscriptores. Por su parte, el repartidor se enfrentó a una multa de 30 euros por un delito leve de lesiones.

