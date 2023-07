Qué pasa si haces abdominales todos los días: los 'peligros' explicados por un experto

Poder lucir unos abdominales marcados suele estar entre las máximas aspiraciones de quienes dedican su tiempo y esfuerzo a hacer deporte. Ya sea en casa, o en el gimnasio, nos preocupa conseguir la mejor rutina y realizar los ejercicios apropiados para alcanzarlo. Es cierto que el músculo abdominal no necesita un período excesivo de reposo como otros, como pueden ser las piernas o la espalda. Pero esto no significa que no necesite ningún tiempo de descanso y de recuperación para finalmente crecer. Los expertos recomiendan trabajar esta zona del cuerpo de forma específica dejando dos o tres días de descanso entre cada sesión para evitar la sobrecarga de estos.

Por lo general, los abdominales no son un músculo que sufra roturas frecuentemente. Aunque a nivel mediático, está en boca de todo el mundo, porque se marca mucho y se considera estético siguiendo los estándares de nuestra sociedad, a nivel funcional, no se trata de un músculo vital y no tiene la utilidad que ofrecen muchos otros.

Al tratarse de uno de los músculos que mayores resultados refleja cuando se entrena de forma correcta, una de las preguntas que más pasan por la mente de aquel que entrena para mejorar su forma física es: ¿es bueno entrenar abdominales diariamente?

Para tratar de responder a esta pregunta, Sergio Laporta, fisioterapeuta especializado en deportes, nos cuenta que no es recomendable entrenar de forma diaria ningún grupo muscular. En base a cualquier entrenamiento, no solo los abdominales, resulta fundamental respetar los tiempos de recuperación. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hacemos un ejercicio un lunes, para volver a pedirle al cuerpo "un pico alto de fuerza", vamos a necesitar dos o tres días para que se recuperen y que no se encuentre "la musculatura en fatiga".

Menos es más

Para sorpresa de muchos, no, por hacer más abdominales no vamos a conseguir que éstos se nos marquen más. Laporta afirma que "el hecho de que a una persona no se le marquen los abdominales, no depende de la fuerza o el volumen de ellos, pero hay un componente de quemar la grasa abdominal que depende de muchos factores". Por un lado, la actividad cardiovascular que hagamos, ejercicio aeróbico, resulta determinante. Por otro lado, el componente de la genética también tiene un gran protagonismo.

Según el especialista, si pretendemos pedirle al cuerpo un "pico máximo de fuerza", necesitamos darle descanso entre entrenamientos. El principal motivo es que si lo entrenamos todos los días, el músculo no se recupera y no le vamos a poder pedir la misma carga que el día anterior. "Es más optimo, y es mejor, pedirle el máximo de fuerza que tengamos pero habiéndole dado los tiempos de descanso", destaca Sergio.

Roturas

Siguiendo lo que afirma Laporta, no se trata de un músculo que sufra muchas roturas. Excepto en gestos técnicos como un saque de tenis o un remate de pádel, "no suele verse muy expuesto a esfuerzos muy grandes, entonces no tiende a romperse".

Está claro que no todo el mundo conoce los beneficios y los posibles efectos perjudiciales que tiene hacer abdominales a diario. Sergio asegura que realizar este ejercicio a diario nos hará tener un cuerpo preparado para este ejercicio. Además, uno de los grandes pros a tener en cuenta si quieres tonificar este músculo en concreto, es que no se puede llegar a deteriorar la masa muscular abdominal por mucho que lo fuerces. Siempre y cuando no sobrepases los niveles de resistencia del propio músculo.

