"Ella no gritó": el testigo clave del 'caso Madeleine McCann' revela cómo se pudo producir el secuestro

Madeleine McCann desapareció en el mes de mayo de 2007. 16 años después, nadie ha vuelto a ver a la pequeña y continúan los trabajos para su búsqueda, los cuales se han incrementado en los últimos meses. Durante semanas se han llevado a cabo trabajos de rastreo en varias zonas de Portugal, especialmente en el embalse de Arade, para intentar encontrar nuevas pistas que ayuden a dar con su paradero.

A pesar de que las evidencias encontradas en Portugal no han resultado del todo concluyentes, sí han permitido seguir dando pasos hacia delante en el caso. No obstante, el verdadero acelerón en la investigación ha llegado a través de las revelaciones que ha hecho uno de los testigos más importantes en la construcción del caso.

Se trata de Hegel Busching, amigo de Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Este ciudadano alemán se encuentra en prisión por otros delitos relacionados con la violación de una mujer de avanzada edad y con varios casos de abusos a otros menores. Sin embargo, el objetivo de las autoridades alemanas, portuguesas y británicas desde hace lustros es comprobar si efectivamente se encuentra también detrás de la desaparición de 'Maddie'.

¿Quién es Hegel Busching?

La figura de Hegel Busching en el caso de Madeleine McCann es clave. Casi tanto como la de Christian Brueckner. El segundo es el principal sospechoso de haber secuestrado a la pequeña. Y el primero es la persona que le señaló de manera pública como el posible autor de estos hechos denunciándole ante las autoridades.

Hegel está considerado el principal testigo del caso. Por ello, su testimonio es tan importante. Busching y Brueckner se conocieron en Portugal gracias a unos amigos que tenían en común. Sus primeros encuentros se produjeron en Praia da Luz, donde se encontraba el apartamento de la familia McCann, cerca del Algarve.

['Caso Madeleine McCann': la dura frase que señala a Brueckner y el hallazgo de un macabro santuario]

Fue allí, en una de las habitaciones de dicho apartamento, donde la pequeña 'Maddie' fue vista por última vez. Sus padres, Kate y Gerry, dejaron a su hija de tres años durmiendo y salieron a cenar con unos amigos a un restaurante situado a solo unos metros del apartamento. Sin embargo, cuando regresaron, se dieron cuenta de que la pequeña Madeleine ya no estaba allí y de que no había ningún rastro de su paradero. Fue entonces cuando comenzó su pesadilla y el caso de la desaparición.

Poco después de enterarse de lo que había sucedido y de conocer a Christian, Hegel consiguió hacer varias averiguaciones muy importantes en relación a su figura. Poco después, ya en el año 2008, volvió a encontrarse con Brueckner en España. Allí mantuvo una pequeña conversación con él donde este le transmitió una serie de revelaciones sobre el caso de Madeleine que posteriormente comunicó a las autoridades, lo que llevó a la policía a situar a Brueckner como el principal sospechoso.

¿Cómo se produjo el secuestro de Madeleine?

Ahora, 16 años después del secuestro de la pequeña Madeleine McCann, Hegel Busching ha roto su silencio para contar cómo cree él que se produjo el secuestro de la pequeña. Muchas teorías se han vertido y construido en torno al caso, pero ninguna tan importante como la que ha aportado ahora el amigo de Brueckner, quien tiene información privilegiada transmitida directamente por el principal sospechoso.

Busching ha hablado con el diario Bild dónde ha revelado, no solo cómo cree él que se produjo el encuentro entre Brueckner y Madeleine, sino cómo le conoció y cómo fue entablando una pequeña relación con él. Unos amigos en común les presentaron y la primera impresión que recibió fue positiva: "Parecía alguien bueno".

Madeleine McCann y el principal sospechoso de su desaparición, Christian-Brueckner.

Sin embargo, poco después, Busching descubrió que Brueckner tenía una pequeña ganzúa para poder entrar en las habitaciones de los hoteles y apartamentos a través de las ventanas. Christian llevaba siempre consigo este objeto y su amigo no duda de que lo utilizó para entrar en el apartamento de los McCann en Praia da Luz.

Para Busching, todo comenzó siendo un robo que se fue complicando: "Mi teoría es que estaba planeando un robo. Salió mal, se encontró con los niños en la habitación del hotel y secuestró a Madeleine. Probablemente no fue planeado en absoluto. Por lo que sé de él, definitivamente lo creo capaz de algo así. Creo que la secuestró. Si terminó matándola al final, no lo sé".

[La insólita nueva carta de Brueckner, el investigado por la desaparición de Madeleine McCann]

Las revelaciones realizadas por Hegel Busching no se limitaron solo al caso de Madeleine, ya que después del secuestro, él mismo realizó averiguaciones realmente escabrosas que le confirmaron que Brueckner no era una personal normal: "Encontré una cámara de video, un montón de películas y un arma en su apartamento".

El conocido del supuesto secuestrador narró que había encontrado en el disco duro de este dispositivo imágenes que mostraban a una señora mayor con la cara tapada y siendo azotada. También pudo ver grabaciones de una adolescente desnuda y atada a una viga además de otras perversiones "incalificables". Cuando Hegel intentó exponer estos contenidos ante la policía alemana, la respuesta que recibió fue que mantuviera sus manos alejadas del caso.

[Madeleine McCann tendría este aspecto en su 20 cumpleaños: el retrato robot que ayuda a buscarla]

Tras aquellos descubrimientos, Busching y Brueckner tardaron en reencontrarse un tiempo, ya que no se vieron hasta el año 2008 en el Festival del Dragón de Orgiva, en Granada. Hegel no dudó en ponerse frente a él para preguntarle cómo creía él que se podía realizar un secuestro de ese tipo a una niña de tan solo 3 años. Por aquel entonces, el caso de Madeleine McCann ya era conocido en todo el mundo.

Busching se quedó de piedra con la respuesta del ahora principal sospechoso del caso: "Ella no gritó". Fue en aquel momento cuando decidió ir con todo a la Policía: "Llamé a Scotland Yard en 2008 al teléfono habilitado para la investigación de 'Maddie'. Les dije que conocía a alguien que probablemente tuviera algo que ver y les di el nombre. Cogieron mis datos personales y mi número de teléfono. Pero no pasó nada. Nunca me llamaron". En aquel momento, Hegel Busching tuvo la certeza de estar ante el secuestrador de Madeleine McCann, la cual no ha perdido 16 años después.

Sigue los temas que te interesan