Tito de Verano Azul, junto al PP para el 23-J: "Me extraña que el lema no se usara antes en campaña"

A sus 50 años, Miguel Joven Braun lleva a gala que se le conozca por el sobrenombre de 'Tito', el personaje que interpretó y enamoró a toda España. Tenía tan sólo seis años en la serie 'Verano Azul' dirigida por Antonio Mercero en los años 80. Nacido en Alemania de padre español y madre alemana, recaló en Nerja tres años antes de que fuera elegido en un cásting para la serie que, desde su estreno a sus numerosas reposiciones, ha marcado a varias generaciones. Tras emprender una corta carrera cinematográfica con Miguel Ángel Valero, 'El Piraña', ambos se retiraron de la interpretación. Y en Nerja se quedó 'Tito' y allí vive, alejado de las cámaras hasta el anuncio 'España se merece un Verano Azul' del Partido Popular.

Presume de nerjeño y es, sin ningún género de dudas, el mejor embajador de la localidad malagueña. Por eso cuenta a EL ESPAÑOL que su participación, cerrando por sorpresa ese segundo anuncio, responde a varias razones.

Lo primero que aclara es que la serie "es una referencia ligada a los años 80 que se puede relacionar con muchas cosas: es un recuerdo colectivo, un envoltorio atractivo y de un concepto que acepta muchísimos marcos". También, ideológicos.

Refleja, resume, "una forma de vivir y también la nostalgia de recordar las diferencias entre ayer y hoy. A mí lo que me extraña es que no sé cómo no se ha hecho (esto) antes", porque 'Verano Azul' "le gusta a todo el mundo".

En 2018 contaría a un periódico que la serie "llegó en un momento clave en la historia de España. Llegó en unos años en que necesitábamos un soplo de aire fresco. Nuestros padres venían de una generación nacida de la represión y el miedo, y nosotros fuimos los primeros en rebelarnos contra eso. Éramos la primera generación que nacimos en libertad y la reclamábamos como un derecho. 'Verano Azul' fue una guía que les dijo a los españoles que las cosas habían cambiado".

El anuncio

El primer spot, como idea y concepto, fue presentado el 22 de junio por el portavoz de campaña del partido azul, Borja Sémper. Casi inmediatamente desató un enorme revuelo, con protestas de RTVE, mofas por parte del PSOE... algo que tres días después y muy gráficamente, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, resumió: "Se nos han echado encima TVE, el PSOE... ¡Joder! Es el perfecto ejemplo de que hemos acertado".

Para entonces ya había salido Miguel Joven cerrando el segundo anuncio, interpretándose a sí mismo y pronunciando una única frase: "España se merece un verano azul".

"Acepté porque me lo pide una persona del pueblo a quien aprecio. Mi interés era la posibilidad de que salieran las calles, las plazas y el mar azul de Nerja. Y más, 'Verano Azul'. Yo he participado porque es importante para la imagen de Nerja porque hace muchas referencias a nuestro pueblo".

Miguel Joven, 'Tito', durante una de las rutas en Kayak por los acantilados nerjeños. Cedida

Miguel Joven no es ni actor... ni tampoco político. En 2015 concurrió a las elecciones municipales de Nerja por el Partido Popular en el número 12, pero no salió como concejal. Este hecho, explica, no ha jugado a favor ni tampoco en contra de haber participado en el anuncio.

"Desde mi punto de vista, la política local, la regional y la del país son diferentes. En los pueblos... la voluntad de los vecinos de aquí va más allá de los colores y las siglas. Se desdibujan. Aquí tenemos el concepto de trabajar por el pueblo, como grupo, y esto sí irradia desde lo local. No hay que generalizar", concluye a EL ESPAÑOL.

Un reclamo

Lo cierto es que el nerjeño es, en sí mismo, un reclamo turístico para la localidad. Con el paso de los años, ha desempeñado un papel tan destacado a la hora de poner en valor Nerja que hace 12 años fue nombrado embajador turístico y tiene un paseo que lleva su nombre. Ese mismo año, 2011, fue tanto el anfitrión como el organizador de los actos con motico del trigésimo aniversario del estreno de la serie.

Miguel Joven 'Tito', en el stand Turismo Costa del Sol en Fitur. Cedida

Además, suele acudir con Nerja al stand de Fitur en Madrid, y colabora con toda administración que se lo pida en materia de promoción turística de su municipio. "Toda esa fama que yo pueda tener, trato de revertirla siempre hacia Nerja. Y yo no me dedico ni a la música ni al espectáculo".

Turismo de naturaleza

Miguel Joven siempre se ha movido en el sector turístico. Primero, como recepcionista de hotel en Nerja. Pero le llamaba más la acción. Trabaja actualmente como monitor de actividades para una empresa, Educare Aventura, por las mañanas. Por las tardes, y sobre todo, por las noches, ejerce de guía de excepción en una ruta guiada para la Fundación Cuevas de Nerja.

Miguel Joven, con Antonio Banderas y María Casado, quienes participaron en una ruta junto con miembros de la Compañía Soho. Cedida

"La mitad del día trabajo en la playa de Burriana", donde se encontraba el chiringuito de Ayo en la mítica serie. Allí monitoriza rutas en kayak que llegan hasta la Caleta de Maro, la 'Cala Chica' de la serie de Mercero. También hace rutas de buceo o en 4X4. "Es un sector muy bonito, el del turismo de naturaleza", explica.

Por las tardes, se dedica a efectuar visitas nocturnas guiadas por las cuevas. "Son visitas especiales y son fuera de horario, con las luces apagadas y las cuevas vacías". Con la Fundación Cuevas de Nerja lleva ya 11 años trabajando.

Confiesa que le encanta "llevar a la gente a explorar lugares no tan conocidos de la localidad malagueña", pero no por ellos menos espectaculares que el famoso Balcón de Europa donde, precisamente, culmina el anuncio de la precampaña del PP.

