Estos son los errores que no debes cometer si sufres un accidente o avería en la carretera, según la DGT

"Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida". Se trata del lema de la última campaña de la DGT para concienciar durante el verano sobre las consecuencias que puede provocar subirse al volante tras haber consumido bebidas alcohólicas. Solo en lo que va de año, los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 418 personas. Y es que, según un informe publicado recientemente por la DGT, el uso del teléfono móvil es ya la principal causa de accidentes mortales, seguido del exceso de velocidad y del consumo de alcohol.

Durante las clases teóricas y prácticas de conducción, los preparadores insisten en la necesidad de saber cómo reaccionar ante un posible accidente o avería en la carretera. Sin embargo, todavía son muchos los conductores que desconocen cómo actuar ante este tipo de situaciones y que, como consecuencia, responden de forma errónea. Ahora, desde la DGT inciden en conocer el procedimiento a seguir ante este tipo de imprevistos y evitar así los riesgos que puede conllevar una mala decisión.

Cuando un conductor sufre un accidente o una avería, una de sus primeras decisiones es bajarse del vehículo para pedir ayuda o ver qué ha ocurrido. Sin embargo, aunque de primeras puede parecer lo más adecuado, lo cierto es que esta decisión puede jugar una mala pasada. De las 1.145 personas fallecidas el año pasado en las carreteras españolas, un total de 16 perdieron la vida después de bajar del vehículo tras sufrir una avería o accidente.

Un conductor pide ayuda en la carretera. iStock

Por ello, los conductores deben ser conscientes del peligro que puede suponer bajarse del vehículo en una vía, sobre todo en el caso de las autopistas o autovías, donde los coches transitan a una velocidad que suele ser bastante elevada.

El director general de la DGT, Pere Navarro, ha explicado por medio de un comunicado cuáles son algunos de los errores que no deben cometer los conductores tras sufrir un accidente de tráfico o una avería con su vehículo. El paso a seguir y, por lo tanto, a tener en cuenta, tal y como ha explicado, es no bajar el vehículo. “Nos preocupa el problema de los atropellos en las carreteras, sobre todo en las de alta velocidad. El mensaje de la DGT es no bajes”, aseguraba.

Al tener un accidente o sufrir una avería, son muchos los que deciden bajar del vehículo y colocar los triángulos de emergencia. En este sentido, la DGT ha recordado que las luces de emergencia sirven también para señalizar y que se presentan como una muy buena alternativa a la colocación de los triángulos.

Por ello, Navarro explicaba a través del comunicado que lo más aconsejable es que los conductores salgan del vehículo por el asiento del copiloto y que llamen de inmediato a los servicios de emergencia para solicitar ayuda.

La luz V16 que sustituye a los triángulos de emergencia. EFE

Aunque desconozcan esta medida, desde el 1 de julio de 2021 se permite sustituir los triángulos por las luces de emergencia. Y es que ambos sistemas son válidos a la hora de señalizar la detención de un vehículo en la carretera. De hecho, a partir del 1 de enero de 2026, los triángulos desaparecerán para dar paso a la baliza luminosa.

¿Qué hacer en caso de avería en la carretera?

Las averías en los vehículos son muy frecuentes. Al fin y al cabo, los coches están fabricados con piezas mecánicas que pueden estropearse con el tiempo, bien por falta de mantenimiento o por el paso de los años. Por ello, si un conductor nota que el vehículo no reacciona como debería hacerlo al acelerar o al frenar o se escuchan ruidos inusuales, lo más probable es que haya sufrido una avería.

En este sentido, existe una serie de pasos a seguir que son cruciales para evitar un accidente. En primer lugar, el conductor debe detener su coche y buscar un lugar seguro, preferiblemente fuera de la calzada. Después, se recomienda poner las luces de emergencia. Esta acción es la forma más rápida de alertar al resto de conductores que algo está ocurriendo y que deben tomar precauciones.

Posteriormente, la persona que esté al volante deberá señalizar el peligro, preferiblemente con la luz de emergencia V16, un elemento que, como ya se ha comentado anteriormente, es legal. Esta luz alerta a los demás conductores del peligro a través de una señal luminosa que debes colocar en la parte más alta de tu vehículo. El siguiente y último paso a seguir sería llamar al servicio de asistencia en carretera. Es importante además que, mientras se espera a la ayuda, el usuario se mantenga alejado de la calzada para evitar así un posible atropello.

¿Cómo pedir asistencia en carretera?

Si sufres una avería en la carretera, debes tener claro cuáles son los teléfonos de asistencia que necesitas, tanto el de tu aseguradora como el de la DGT, como el de la Guardia Civil. El número de la Guardia Civil para accidentes y problemas en carretera es el 062.

En el caso de Dirección General de Tráfico, su número es el 060 para atención al ciudadano y el 011 para información de carreteras. Además, es importante conocer también el teléfono de tu aseguradora o compañía con el que se tenga contratado el servicio.

