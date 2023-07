Rebelión en un pueblo de Sevilla para que no trasladen a su párroco: "Llegaremos al Vaticano"

La localidad sevillana de La Campana está viviendo una auténtica rebelión contra la Archidiócesis de Sevilla. ¿El motivo? Intentar retener al cura de la Parroquia Santa María la Blanca, Miguel Morilla, tras el anuncio de su traslado a otro pueblo sevillano. Morilla lleva cuatro años de párroco en este pueblo y, según el contrato firmado, le quedarían otros dos ejercicios por delante. Se renueva cada tres.

Para evitarlo casi 2.000 vecinos de este municipio de 5.000 se han manifestado en la plaza, han iniciado una recogida de firmas y ya van por más de 3.000. No obstante, están dispuestos a acudir de forma presencial a la propia sede del Vaticano en Roma para que no se cometa "esa injusticia" si desde la cúpula eclesiástica sevillana no cesan en su empeño.

Para estar más organizados, incluso han creado una plataforma ciudadana 'Todos con Miguel Morilla' conformada por 800 personas. Su portavoz, Daniel Castaño, culpa de este traslado al párroco anterior y a unos 20 vecinos del pueblo. "Han vertido contra él acusaciones falsas muy severas".

El anterior cura se fue voluntariamente de la localidad. "A nadie le gustaba porque tenía la iglesia siempre cerrada y era muy dictatorial. Parecía una secta", asegura Castaño. Según este, con Morilla ocurre justamente lo contrario. "Ha acercado de nuevo al pueblo a la Iglesia".

Por ello, no van a ceder en su empeño. Además de las firmas, están pidiendo los permisos pertinentes para promover una concentración la próxima semana en la puerta de la Archidiócesis de Sevilla. El cura, por su parte, prefiere mantenerse al margen.

El suyo es uno más de los nombramientos hechos y comunicado este jueves por el Arzobispado en una nota de prensa. El nuevo párroco de Santa María la Blanca es José Luis López Reyes, hermano de aquel que se marchó, según señala Castaño. Sin embargo, estos vecinos quieren evitar a toca costa que tome posesión. "Haremos guardia en la puerta de la parroquia incluso para evitarlo".

El Ayuntamiento también forma parte de esta plataforma y hasta el alcalde, Manuel Fernández, se muestra en contra. En declaraciones a Europa Press, ha reconocido que este cambio ha sentado en el pueblo "como un jarro de agua fría, la verdad".

"No entendemos cuáles son los motivos. No nos cuadra", ha asegurado. En su defensa, Fernández ha relatado que "la parroquia la tenía activa, llena de gente". "Nadie quiere que se vaya. Es duro porque se ha involucrado en los problemas del pueblo".

En cualquier caso, si esta rebelión no surte efecto el pueblo le rendirá una despedida de altura. "Don Miguel se considera un campanero más y ha hecho muchas cosas por el pueblo", asegura el primer edil.

El párroco ha sido pregonero de la última Semana Santa, costalero en varias hermandades y mediador para que el Arzobispado cediera al pueblo la iglesia del convento de San Sebastián con la condición de que el Ayuntamiento se hiciera cargo de su restauración. De ahí, el aprecio de todos sus vecinos.

