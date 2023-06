La barca de Caronte, llena de políticos: el fuego amigo hunde a Podemos, renueva al PP... y espera al PSOE

Hubo quien diseñado hasta en el nudo de la corbata para gobernar (Pablo Casado) acabó doblegado por el inmenso carisma de su propia apuesta (Isabel Díaz Ayuso); quien desde un ministerio (Irene Montero) ha sido relegada por el tupido veto del relevo elegido (Yolanda Díaz) por su pareja (Pablo Iglesias); quien fue enviada a Andalucía como Napoleón a Santa Elena (Macarena Olona) por su jefe (Santiago Abascal) y ahora escarva como Uma Thurman en Kill Bill; quien en Cataluña fuera máxima ilusión constitucionalista (Inés Arrimadas) convertida en la penúltima violinista de Ciudadanos (el resto de la orquesta toca ahora en el PP).

Y Cádiz sin sus Clinton (Teresa Rodríguez y José María González 'Kichi'), y Cantabria sin cacique (Miguel Ángel Revilla), y Madrid sin vicealcaldesa (Begoña Villacís). Hasta hay quien se equivocó de botón y pulsó el eject para salir propulsado del Congreso (Alberto Casero); y quienes han perdido el gobierno autonómico ya sin edad para renovar el proyecto (Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán y ¿Ximo Puig?), una de las dos causas de muerte (políticas) naturales.

La otra es no figurar en las listas, que tu nombre desaparezca como en Rebelión en la granja las normas. Lo que le ha pasado al diputado del podemos/catalán Jaume Assens, o al diputado de Vox Víctor Sánchez del Real, o a cualquier otra de las 350 lucecitas que usted ve en el telediario cuando se aprueba una ley importante. ¿Sabe un político cuándo va a morir? "Hay veces que sí, pero son muy pocas; siempre existe la esperanza de seguir. Esta semana he oído mucho la frase 'creía que iba a tener cuatro años más y después gestionaría mi salida'. Eso no es verdad, si estás cuatro años más, quieres estar otros cuatro, salvo que tengas un enfrentamiento flagrante, hayas formado parte de una dirección caída, como nos pasó a nosotros; o tengas un lío judicial", considera un casadista.

"¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros". La frase de Pío Cabanillas, aquel ministro de las postrimerías del franquismo que también tocó pelo con la UCD, la recuerda uno de esos políticos caídos en el fragor de la legislatura que acaba, tan pródiga en obituarios. No hace falta acudir al juez Falcone para recordar que, para conocer quien está detrás de un homicidio, basta con mirar quién manda la primera corona de flores. ¿Es más peligroso para un político el fuego amigo que el adversario? "Indudablemente", "claro", "siempre", contestan los políticos consultados por EL ESPAÑOL. Los hay de todos los partidos. La política nunca fue más de puerta grande o enfermería.

Las frecuentes rebeliones internas

La dirección nacional del PP con Casado y Teodoro García Egea a la cabeza cayó en febrero de 2022. Ciudadanos jamás remontó el vuelo tras las elecciones de noviembre de 2019 y Albert Rivera, que lideraba las encuestas en abril del año anterior, se despidió de la política la misma noche electoral. También Iglesias dejó sus cargos arrollado por Ayuso en mayo de 2021. La salida de Olona tras el batacazo andaluz sumió a Vox en su primera gran crisis orgánica. El PSOE perdió el pasado 28-M dos barones de referencia para su votante moderado.

Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, en enero de 2022. Isabel Infantes EP

Pedro Sánchez, el político más hábil de su generación junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, es quien ha manejado la partida. "Ha habido una capacidad tremenda por parte del presidente del Gobierno —y eso hay que alabárselo— de construir en torno a sí una fortaleza inexpugnable de éxito", estima el ex dirigente del PP. "Aunque haya sido un desastre de Gobierno es un gran político, capaz durante cinco años de mantener unos pactos que le han permitido sobrevivir, y eso ha generado desesperación enfrente", sigue. "La clave de Sánchez es que ha sabido mantener prietas las filas", sentencia.

"Es muy frecuente que los partidos reaccionen antes que las urnas y hagan rebeliones internas, golpes de mando, y tiren a un líder. Lo que pasó en el PP fue muy claro: no esperaron a un líder que estaba gripado, aunque arreglara parte de los problemas y la derrota no fuera segura", explica el politólogo Lluís Orriols. La disciplina espartana de Vox —Abascal, a través de Kiko Méndez-Monasterio, gobierna su partido con mano de hierro con un modelo totalmente centralista— también ha permitido salvar la catarsis orgánica en la XIV Legislatura. "También es frecuente que caigan gobernantes, ojo, como vimos con Zapatero. El PSOE marca la estabilidad, pero habrá que ver qué pasa después de las elecciones", apuntilla Orriols.

Adiós a la 'nueva política'

Edmundo Bal atiende a este periódico desde su despacho en el Congreso. Las cajas para recoger sus cosas representan el velatorio íntimo de un hombre apasionado, abogado del Estado sin problemas para volver a la vida civil. Se trata de un miedo extendido en quienes sólo han vivido de la política. En muchos casos de abandono, el partido funciona como una auténtica famiglia si quien que sale no tiene redes, algo al fin y al cabo común en cualquier organización humana. Nunca fue el caso, por juventud e idealismo, de Ciudadanos.

"Se da la extraordinaria paradoja de que te encuentras con compañeros de otros grupos parlamentarios, muy contrarios a los que defiende Ciudadanos, y te deseas lo mejor, que ha sido un placer trabajar juntos, que nos vamos a echar de menos y recordamos las leyes en las que nos apoyamos; cosa que en mi partido no he escuchado", cuenta Bal. Diluido Podemos en Sumar y Ciudadanos en el PP, ¿ha muerto la nueva política. "Parece que hay una vuelta al bipartidismo, pero es al bibloquismo, porque tenemos cuatro partidos, que además viven muy cómodos en la crispación: buscan tener hooligans en vez de votantes".

Macarena Olona y Santiago Abascal se abrazan en un mitin de Vox en Jaén, en junio de 2022. Europa Press

El portavoz adjunto de CS en el Congreso esta legislatura asegura irse satisfecho con el trabajo hecho, achaca el hundimiento del partido a un proceso de crecimiento demasiado rápido y confía en una nueva y renovada opción liberal en un futuro próximo. "Mi partido nació en 2006 para plantar cara al nacionalismo excluyente en Cataluña, pero su expansión nacional la tuvo de forma simultánea a Unidas Podemos en el año 2015. Hubo momentos de gran éxito pero hubo quien se cegó por un crecimiento exagerado, extraordinariamente rápido sin darnos cuenta de que no había bases", reflexiona. "El partido se llenó de advenedizos que fueron los primeros en bajarse del barco cuando las cosas fueron mal".

Bal se enteró por la prensa hace pocos días de que la nueva líder de su partido, Patricia Guasp, que no se presentará a las elecciones después ganar unas primarias, medita abrirle un expediente "para echarme".

Yolanda Díaz e Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, el pasado 7 de marzo. Ricardo Rubio EP

De ahí la importancia de la relación de un político, y un líder, con su partido. "En un país cuyo sistema ha elevado la partitocracia al máximo nivel, es clave. Sin un partido fuerte no llegas a ninguna parte. De nada sirven los hiperliderazgos, mira a Macarena Olona, por ejemplo. Si Ayuso fuese sola sacaría 8 o 10 diputados, pero no 70 como ha sacado sólo porque tiene atrás al PP", apostilla un diputado popular.

Pocos recordarán ya que durante los idus de febrero algunos en el PP temieron la posibilidad de que la presidenta madrileña encabezará "un Macron a la española", según decían algunos diputados del PP en el patio del Congreso.

"Es un error el puzzle de nombres"

Gloria Elizo es diputada de Podemos desde 2016 y vicepresidenta tercera del Congreso desde 2019. Su presencia quedará para siempre en un fresco presidencial de la legislatura protagonizado por Meritxell Batet y en el que estuvo presente hasta noviembre de 2022 por Adolfo Suárez Illana.

Elizo tampoco seguirá en la Carrera de San Jerónimo más allá del 23-J. Las negociaciones a tumba abierta entre Sumar y Podemos, el pulso entre Montero y Díaz, ha marcado un traumático e inesperado obituario político para la ministra de Igualdad que ha puesto al partido en un brete. Pablo Iglesias ha dirigido el mensaje del partido desde los medios de comunicación y el resultado ha sido un partido cada vez más marginal, incapaz de levantar simpatía alguna.

Inés Arrimadas y Edmundo Bal, el pasado 11 de mayo en el Congreso de los Diputados. Alberto Ortega EP

"No deja de ser algo medianamente normal en la política. Lo que no puede ser es lo central. Las personas deben representar algo más que así mismas y a sus amigos. Por lo demás esto lo hemos vivido durante años en España y debía ser un proceso mucho más transparente", cuenta a EL ESPAÑOL.

"Ahora, es desde luego un error centrar tu oferta electoral en un puzzle de nombres. Y luego es que no vinimos para ser una parte personal del sistema. Se puede y se debe hacer política en muchas partes, no siempre desde el cargo público", apostilla. ¿Qué quedará de esta legislatura cuando miremos atrás? "Supongo que ciertas intervenciones legislativas que hicieron más fácil para mucha gente sobrellevar dos crisis terribles: la pandemia del COVID y una guerra en Europa", defiende a la coalición de Gobierno.

La caída de Sánchez terminaría como una etapa bautizada por la oposición como sanchismo. Estos días de pactos con Vox han servido para que el PP haya descubierto en el adelanto electoral una jugada astuta. "Que Feijóo llegara al final de la legislatura le ha servido para no desgastarse como Casado, luchar contra Sánchez y sus socios en el Congreso es muy complicado".

