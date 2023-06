El doble drama del policía que abatió por error a otro en Andújar: "Seguro que pensó en una condena"

La localidad jienense de Andújar sigue consternada por lo ocurrido este domingo después de que el policía Juan José Lara Egea, de 40 años de edad, perdiera la vida tras recibir un disparo accidental y fortuito de su compañero de patrulla cuando pretendía reducir a un hombre que había comenzado una riña vecinal.

Pero también sigue envuelta en un halo de tristeza, al igual que otros agentes con los que ha contactado este periódico, por la situación del otro policía, que está viviendo un doble drama tras lo sucedido.

Este disparó, como puede observarse en uno de los vídeos que se ha viralizado en redes, cuando intentaba defenderse del agresor, un veterinario que padecía esquizofrenia, con la mala fortuna de que la bala acabó en el abdomen de su compañero provocándole la muerte.

Este agente también resultó herido. Se llevó un martillazo en la cabeza y un navajazo en la espalda. Aun así, unos minutos después, fue capaz de abatir con su arma reglamentaria al agresor y acabar con su vida, dado que no atendía a razones.

EL ESPAÑOL ha contactado con José Carlos Vera, policía durante casi 30 años, actualmente investigador especializado en ámbito policial, criminológico y de prevención de riesgos laborales y autor de la tesis 'Estudios de las técnicas físicas idóneas para la intervención que minimicen el riesgo de lesiones en una detención policial'.

Vera ha seguido de cerca este caso y no tiene dudas: "Entre el miedo y el estrés que sufrió a ese hombre cuando vio al agresor que no atendía a razones, seguró que pensó más en las consecuencias penales que podría tener defenderse y no en las consencuencias físicas".

Por su experiencia, reconoce también que es muy difícil ponerse en su piel, pero ve en el vídeo cómo el agente "se hace un lío a la hora de utilizar la porra extensible o el arma de fuego". Y sabe el motivo: "la formación que recibe un policía para usar las armas y en defensa personal es muy pequeña".

Por tanto, cree que el problema es de base. Asegura que la "sociedad le exige a un agente una capacitación que está muy por debajo de las exigencias legales porque se siguen formando como desde hace 25 ó 30 años".

También tiene otra cuestión clara. Ese compañero intentó "poner al ciudadano por encima de su integridad y hay un problema", reconoce. "Si disparas te pueden acusar desde un homicidio imprudente hasta un homicidio". Las penas pueden oscilar entre uno y cuatro años.

No obstante, insiste en que en este caso el uso de arma de fuego está legitimado porque el agresor iba a armado con un martillo y una navaja, con los que les llegó a herir.

A su juicio, las administraciones públicas se tienen que dar cuenta que de los agentes "necesitan una formación más integral y diferente a la actual". Sobre todo, apunta, para que el policía, cuando se vea en esta situación, no tenga que divagar tanto respeto a la utilización del arma como en las consencuencias penales que puede tener.

"Yo habría disparado"

Juan Cadenas, el policía de Puerto Serrano que perdió un ojo en una reyerta con los hermanos Cachimba en mitad de la jefatura en enero de 2015, es uno de los que más puede meterse en la piel de este agente.

Juan Cadenas, ex policía local de Puerto Serrano, perdió un ojo tras ser gravemente herido por un integrante del clan de los Cachimbas. Fernando Ruso

Uno de los agresores le pegó varias puñaladas con un cristal y ocho años después también tiene una cuestión clara: "Si volviese atrás no me la jugaría, habría disparado", confiesa.

[Los Cachimba, culpables del intento de homicidio del policía al que le acuchillaron el ojo]

En conversación con este periódico recuerda aquella noche. Asegura que la palabra proporcionalidad se le fue a le mente de inmediato y le dio tiempo a pensar en las consecuencias legales que podría tener si disparaba. Por ello, guardó su arma. "Tú en sala judicial tienes que demostarlo todo, el cristal podía romperse y desaparecer el arma del delito". De ahí que coincida con Vera y pida mucha más formación, pero escalonada.

Otro agente, que no quiere dar su nombre, asegura que en la academia "te graban a fuego que no uses el arma incluso estando herido. Que es un marrón porque te juegas el pan de tu casa". Muchas veces los policías son suspendidos de empleo y sueldo mientras dura la instrucción.

"Anoche se re removió todo", asegura Cadenas porque un policía tiene "dos eximentes: la legítima defensa y cumplir su deber", pero también una obligación: "volver a casa con tu familia".

Esta mañana centenares de perrsonas se han concentrado de forma silenciosa ante el Ayuntamiento de Marmolejo, de donde era el agente fallecido. Allí ha recibido a título póstumo la Medalla de Oro de la Policía y también la de Marmolejo. Su familia, por su parte, el aliento de todos los vecinos y de todos sus compañeros.

