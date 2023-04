Las empresas buscan trabajadores como Miguel, Paula y Alberto: los perfiles más demandados

El sector digital ha experimentado un crecimiento sin precedentes en Europa en la última década, lo que ha llevado a un aumento del 50% en el empleo de especialistas digitales. Actualmente, hay aproximadamente 9 millones de profesionales TIC en Europa, y la Unión Europea tiene como objetivo contratar a 20 millones de ellos para 2030, según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI).

En España, la demanda de estos perfiles también se ha visto incrementada en los últimos tiempos. Así lo demuestra el estudio de Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica, el cual utiliza la tecnología Big Data y la Inteligencia Artificial para analizar las ofertas de empleo en los portales de Infojobs, Tecnoempleo y ticjob de los últimos tres meses y así identificar los perfiles y habilidades digitales más demandados por las empresas.

Dicho informe ha registrado un total de 91.639 ofertas de empleo en el campo de las profesiones digitales en nuestro país en el mes de marzo, entre ellas, las más recurrentes son los perfiles de Desarrollador de software, con más de 16.500 plazas vacantes, profesional técnico TIC, superando las 9.400, y Digital Project Manager, por encima de 9.200.

Mapa de Empleo de la Fundación Telefónica Fundación Telefónica

Sin embargo, la transformación tecnológica de las empresas españolas está un paso por debajo de la media europea. Según este informe, solo el 3,8% del empleo nacional corresponde a especialistas TIC, mientras que en la Unión Europea el porcentaje es del 4,8%. Además, el 17% de las empresas españolas tienen especialistas en tecnología digital en su plantilla, mientras que en Europa la cifra es del 19%.

Realizando una división por comunidades autónomas, Madrid se posiciona como la región con más ofertas de trabajo de profesionales digitales con un total de 25.335, seguida de Cataluña con 14.137, donde más de 12.000 pertenecen a la provincia de Barcelona, y Valencia con 4.485, donde su provincia homónima registra el mayor dato de vacantes publicadas, 2.292.

[Carlos no estuvo ni un día en paro tras acabar la universidad: la carrera con 100% de empleabilidad]

EL ESPAÑOL habla con tres profesionales digitales que han visto cómo sus aptitudes y conocimientos tecnológicos los han posicionado en un lugar privilegiado en un mercado laboral que solicita, cada vez más, a perfiles relacionados con las nuevas tecnologías:

Paula, experta en ciberseguridad

Dentro de los profesionales TIC, uno de los perfiles más demandados es el de ciberseguridad. Y es que, en los últimos años, ha habido un aumento significativo en el número de ciberataques, lo que significa que habrá una gran demanda de especialistas en ciberseguridad con habilidades técnicas especializadas. Un ejemplo de esta demanda creciente es el plan del Gobierno de España para aumentar en 20.000 el número de expertos en ciberseguridad hasta el 2025 para satisfacer las necesidades de las empresas en este campo.

Paula Domínguez, una experta en ciberseguridad de 26 años, es un ejemplo del auge actual de esta profesión. Aunque estudió Derecho en Sevilla, su interés por la tecnología la llevó a especializarse en el campo de la ciberseguridad, por ello se trasladó a Madrid para realizar el máster en Ciberseguridad de la Universidad Europea. Actualmente, trabaja en el IE Business School como puente entre el departamento legal y el de informática de la empresa, revisando cláusulas relacionadas con la ciberseguridad y ofreciendo soluciones legales basadas en su conocimiento sobre programación, análisis de vulnerabilidades y pentesting.

Fotografía personal de Paula. Cedida

Para Paula, su formación en Derecho combinada con su conocimiento en tecnología la ha llevado a tener un perfil más completo y a ser más atractiva para las empresas. La experta destaca en conversación telefónica con EL ESPAÑOL que “entender cómo se realizan los delitos informáticos es fundamental para proteger a las personas desde un punto de vista legal”, por lo que su conocimiento tecnológico le permite tener una visión más completa de la ciberseguridad.

La realidad es que el Derecho aplicado a la ciberseguridad abre un gran campo de posibilidades, ya que casi todo el camino está por recorrer en este ámbito. "Al final todos los años se gradúa mucha gente en Derecho y la mayoría quieren ser abogados. Yo tenía muy claro que no, ya que es complicado, a no ser que tu familia tenga un bufete”, cuenta Paula, quien decidió realizar el curso de delegada en Protección de Datos lo que, junto al posgrado y su carrera en Derecho, le permitió compaginar la parte legal con la parte tecnológica. “Ahora me llueven las ofertas por LinkedIn”, explica.

En ese momento, esta joven entendió que el futuro de las empresas iba a estar enfocado a la tecnología. "El mundo avanza y los delincuentes con él, y ahora te estafan por internet, así que viendo que el crecimiento de las nuevas tecnologías iba a ser brutal en estos años, quería ser yo una de esas primeras personas que se especializarían en la ley de Protección de Datos, y no solo de manera legal sino incluyendo una sabiduría sobre tecnología y ciberseguridad que me permitiese estar en ambos departamentos", comenta.

Fotografía personal de Paula. Cedida

En cuanto a la remuneración en el sector de la ciberseguridad, Domínguez, cuya experiencia en el ámbito legal y en el informático la ha llevado a trabajar en empresas como AXA en su sede de París —donde se centró en asegurarse de que las sucursales cumpliesen con las normativas de ciberseguridad—, señala que "es un campo bien remunerado", aunque España “está un poco a la cola en cuestión de salarios si se compara con otros países". Además, otro de los problemas, según Paula, es que te contratan con una oferta y esa oferta se mantiene en el tiempo: "A lo mejor a lo largo de diez años en la empresa te suben el sueldo un 5%", concluye.

Miguel Ángel, desarrollador de software

Miguel Ángel Mayoral estudió Ingeniería del Software en el Centro Universitario U-tad y un Máster en Ciberseguridad. Decidió estudiar esta carrera para formarse de la manera más completa posible en todas las áreas del sector IT. “En los últimos años de la carrera, y tras acabarla, recibí bastantes ofertas de trabajo, pero quise centrarme en los estudios y no empezar con mi carrera laboral hasta terminar con mi formación, así que no comencé con un trabajo a tiempo completo hasta que finalicé el máster”, explica a EL ESPAÑOL.

Ahora, a sus 25 años, este joven trabaja como arquitecto de software en Ford Credit, la división financiera de Ford Motor Company. Su trabajo consiste en definir e implementar todo lo que engloba una aplicación de software, “desde las tecnologías sobre las que se cimienta la aplicación, desarrollar código para la misma, gestionar los datos que procesa y su almacenamiento o garantizar su seguridad; hasta coordinar los testeos y las integraciones”, explica.

Según Mayoral, el auge del sector se debe principalmente a la transformación digital que están experimentando todas las industrias, “lo que genera la necesidad de profesionales con conocimientos en IT en prácticamente todos los sectores”. Y es que, un desarrollador de software puede trabajar en diversos campos, como programador de aplicaciones, desarrollador web, administrador de bases de datos, calidad de seguridad o tester, desarrollador de videojuegos, big data, sistemas cloud o ciberseguridad, entre otros.

Fotografía personal de Miguel Ángel.

Para este ingeniero de software, la formación continua es la aptitud más importante que debe tener un profesional tecnológico para destacar en su empresa y promocionar. “Hay que estar aprendiendo constantemente ya que todo aquello con lo que trabajamos está en evolución constante, y no paran de surgir nuevas tecnologías, herramientas y formas de hacer las cosas. Es imposible que un profesional tecnológico se quede anclado por la propia naturaleza de nuestro sector”, comenta Mayoral, quien aconseja que la gente que vaya a iniciarse en este mundo intente ser “muy activa, asista a eventos y charlas, investigue por su cuenta y aprenda lo máximo posible de profesores y profesionales para establecer una base de conocimientos completa”.

En cuanto al salario de un desarrollador de software, Mayoral señala que es difícil hablar de ganancias mensuales ya que depende de muchos factores, pero en España, alguien que acaba de terminar sus estudios y comienza a trabajar a tiempo completo “puede ganar entre 18.000 y 24.000 euros anuales”, aunque “el salario puede variar según la experiencia laboral previa, el sector al que se dedique la empresa y si cuenta con certificaciones o reconocimientos”, explica.

Tras la pandemia, el teletrabajo en nuestro país se implantó de forma generalizada, pero no es algo nuevo para el sector IT, que lleva años haciéndolo. En estos momentos, el 33% de las ofertas laborales de profesiones digitales ofrecen la posibilidad de teletrabajar, según el citado informe de la Fundación Telefónica. Dentro de los perfiles más solicitados con posibilidad de trabajar en remoto se encuentra, en primer lugar, el de desarrollador de software con más de 8.000 ofertas.

“Con un ordenador y buena conexión se pueden desempeñar todas las funciones básicas de nuestro trabajo, además, somos perfiles que por nuestra formación estamos acostumbrados a las tecnologías y a la interacción virtual con otras personas. Toda la gente que conozco con la que comparto sector se encuentra trabajando completamente en remoto o bajo un modelo híbrido, y todas las ofertas que leo o que me llegan, van en la misma dirección”, cuenta Miguel Ángel quien, a pesar de todo, decide acudir un par de veces a la semana a la oficina “para socializar” con sus compañeros.

Alberto, digital product manager

Alberto Delgado tiene 34 años, es de Fuenlabrada (Madrid). Estudió Ingeniería técnica de telecomunicaciones e Ingeniería informática. Dos carreras que finalizó en el año 2012, en plena crisis económica, lo cual no le impidió encontrar trabajo rápidamente. “Empecé a trabajar en Vodafone como ingeniero de software, en principio como desarrollador front-end y de ahí comencé a desarrollar programas para clientes sobre todo con necesidades especiales, que tuvieran alguna discapacidad, para que pudieran utilizar su teléfono móvil de forma sencilla para ellos”, relata a este periódico.

Fotografía personal de Alberto. Cedida

Tras varios años trabajando en la compañía telefónica, recaló en Securitas Direct, su actual empresa, donde realizó un cambio de rumbo. "Pasé de ser desarrollador de software a digital product owner: el profesional encargado de optimizar el valor del producto previamente desarrollado por la empresa. En ese puesto estuve dos o tres años hasta que la compañía decidió apostar por un equipo de products managers, realizando así una gran apuesta por la innovación que permitiera acercar los productos a las necesidades reales de los clientes", cuenta Delgado.

Durante cinco años, Alberto ha sido el digital product manager de dicha empresa, una labor que compaginó con los estudios de máster de Digital Project Management del IEBS. "En estos momentos, una gran empresa como Securitas Direct invierte en I+D alrededor de 290 millones de euros, de los cuales unos diez van destinados a innovación en digital. Con lo cual, se han generado muchos puestos de trabajo nuevos dentro de la empresa debido a esta apuesta por lo digital", explica Delgado. Una apuesta que, según este product manager, ha ido aumentando de forma significativa en los últimos años. "Ahora coordino a un equipo de cuatro products managers, hasta hace un año estaba yo solo", revela.

Debido al auge que está viviendo el sector, en los últimos tiempos a Delgado le han llovido todo tipo de ofertas: "Me han mandado ofertas del Santander, Inditex o ING Direct...". Su puesto —el de product o project manager— es el tercero en el ámbito digital más demandado por las empresas españolas con algo más de 9.200 vacantes en este mes de marzo.

Su labor como product manager es la de elaborar, implementar y desarrollar un plan de marketing y cumplir con los objetivos propuestos por la compañía. Un trabajo que repercute positivamente en los beneficios económicos de la compañía. "Se realizan encuestas de valoración a los clientes para que voten el producto y de ahí sacamos conclusiones a través de porcentajes", cuenta Delgado. "Hoy tenemos una valoración del producto cuatro veces mayor que cuando empecé", señala.

Fotografía personal de Alberto. Cedida

Y es que, con los años, las empresas se han dado cuenta de que, gracias a la figura de puestos como el de product manager, pueden reducir costes operativos y aumentar la satisfacción de sus clientes. "Se ahorra dinero ya que no hay que tener una atención telefónica 24 horas con el cliente y, además, cada vez más los clientes prefieren autogestionarse su propio servicio a través de la aplicación siempre y cuando la experiencia sea buena", cuenta.

Por ello, cada vez hay más gente preparada en el ámbito digital, sin embargo, según Delgado, “mucha gente se sube al carro de este negocio sin estar completamente preparada y sin haber adquirido todos los conocimientos necesarios para realizar un trabajo de forma competente". Por tanto, cree que el auge del sector es una buena oportunidad para la gente que quiera iniciarse en este mundo. "Lo primero que tienen que hacer es formarse para entrar con una base sólida de formación, lo cual te va a permitir progresar mucho más rápido", dice.

Sobre la remuneración percibida por un digital product manager depende, como es habitual, de la experiencia previa. "Para un profesional que conozca el sector y que lleve tres o cuatro años trabajando de ello, la remuneración sería entre 45.000 a 55.000 euros al año. En el caso de un junior sería alrededor de 30.000 euros al año. Y para un senior con amplia experiencia las cifras podrían rondar en torno a los 60.000 euros anuales", revela Alberto.

Para conseguir permanecer en el tiempo e ir promocionando en la empresa, como es el caso de este product manager, la clave es la resiliencia. "Hay que saber adaptarse a los cambios que hace la empresa y aportar tus conocimientos para que esos cambios surtan efecto. Además, la empatía también es muy importante ya que vas a tener que trabajar con diferentes áreas de negocio o de soporte y crear sinergias con los distintos departamentos para encontrar así soluciones", concluye.

Sigue los temas que te interesan