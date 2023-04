¿Patinetes dentro o fuera de las ciudades?

¿Estás a favor o en contra de los patinetes eléctricos de alquiler en la ciudad? Esa es la pregunta que la Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lanzó el 2 de abril en referéndum después de que un vehículo como el patinete hubiera roto el código de convivencia urbana. La circulación por las aceras o de forma incorrecta por el resto de las calles causó el año pasado 500 heridos en accidentes y tres muertos en la ciudad del Sena.



La respuesta de los parisinos, con más de un 90% de abstención, será vinculante. A partir del 1 de septiembre se retirarán de las calles casi 15.000 patinetes eléctricos, pero no desaparecerán por completo, ya que los particulares sí circularán por sus calles. Esta medida ha reabierto el debate del uso de este vehículo en las urbes, una opción que se ha multiplicado en los últimos años, especialmente con la llegada de la pandemia. Lo analizamos con el urbanista y geógrafo Antonio Giraldo “La gran explosión del patinete ha sido a partir de la pandemia. Mucha gente lo encontró como una solución saludable y barata, y a partir de ahí entraron las empresas a operar en ciudades, sin regulación.” Considera este experto en movilidad sostenible que ha faltado previsión y que la alcaldesa de París ha hecho lo correcto porque “El problema del patinete es que se ha convertido en un elemento de ocio. No tiene nada que ver con la movilidad privada”.



Para Enrique Fernández, presidente de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal en La Coruña, la decisión de París de expulsar los patinetes es un error “Han optado por lo más fácil cuando se podían haber tomado otras medidas, menos restrictivas, como la educación vial y la existencia de aparcamientos para que estos vehículos no se conviertan en un obstáculo". Considera que debería haber una normativa nacional que equipara sus derechos a los de las bicicletas "Arrastramos ciertos estigmas como peligrosidad o falta de civismo, pero eso es la excepción, no la norma”.

