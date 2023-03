Hacemos la compra en el súper que topa los precios de la cesta básica: por cada 50 euros gastados, ahorra 6

Se ha desatado la guerra en los supermercados por ofrecer los mejores precios. Una batalla que nace en un contexto en el que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en febrero en el 6 %, según los datos del INE, y en el que el mayor causante de esta inflación es el precio de los alimentos. Concretamente, la subida interanual del IPC se debe al aumento del 16,6 % del coste de los alimentos y, en particular, de los frescos. Por ello, si hace unos días Eroski decidió topar los precios de algunos de sus productos, ahora es otra cadena la que comienza la lucha antiinflación.

Se trata de la cadena Supermercados Piedra, que ha iniciado una política de topar los precios de sus productos con el objetivo de “contrarrestar la evolución del IPC sufrida en los dos últimos años”, explican fuentes de la empresa a EL ESPAÑOL. Esta medida consiste en aplicar unos cupones de descuento que, en última instancia, provocarán que con una compra de 50 euros, el consumidor ahorre 6 euros; con una de 90 euros, 12 euros y; con una de 150 euros, el ahorro ascendería hasta los 20 euros. Eso sí, los descuentos sólo se aplicarían en la compra online.

Sea como fuere, este diario ha querido ir un paso más allá y analizar hasta qué punto los consumidores pueden ahorrar si realizan su compra en los Supermercados Piedra. Para ello, este medio ha hecho una compra online en Supermercados Piedra con 25 productos pertenecientes a la cesta de la compra básica y otra, exactamente igual, en Carrefour, por ejemplo. El objetivo era comparar el nivel real de ahorro que pueden obtener los clientes de la cadena cordobesa. Y los resultados han sido bastante elocuentes.

Producto Cantidad Precio Piedra Precio Carrefour Pan de molde blanco 500 gramos 0,89€ 0,90€ Leche entera 6 bricks de 1 litro 5,76€ 5,40€ Huevos 12 unidades 1,98€ 2,38€ Cinta de lomo de cerdo 500 gramos 2,99€ 3,18€ Filetes de pechuga de pollo 500 gramos 3,13€ 3,93€ Corazones de merluza de Pescanova 500 gramos 5,98€ 7,29€ Tomates de ensalada 500 gramos 1,13€ 1,28€ Lechuga Iceberg 1 unidad 0,89€ 0,95€ Cebolla dulce 500 gramos 1,50€ 1,70€ Zanahoria 1 kilogramo 1,60€ 0,95€ Yogures naturales Danone 4 unidades 1€ 1€ Néctar de naranja Granini 1 litro 2,48€ 3,09€ Sal 1 kilo 0,25€ 0,32€ Espaguetis 500 gramos 0,80€ 0,76€ Arroz 1 kilo 1,50€ 1,60€ Lentejas 1 kilo 1,92€ 1,88€ Garbanzos Pedrosillano 1 kilo 1,99€ 2,29€ Galletas María 800 gramos 1,75€ 1,70€ Cereales Chocapic 375 gramos 2,53€ 3,45€ Pasta de Colgate 75 mililitros 1,85€ 1,99€ Champú básico familiar 1 litro 0,99€ 0,99€ Gel básico 750 mililitros 1,27€ 0,95€ Papel Higiénico 12 rollos 2,75€ 2,79€ Compresas Evax 16 unidades 2,45€ 2,39€ Espuma de afeitar 250 mililitros 1,51€ 1,30€ TOTAL 50,89€ - 6€ de descuento = 44,89€ 54,46€

Si el consumidor observa la cesta de la compra presente en la tabla verá que en Supermercados Piedra pagaría 50,89 euros, mientras que en Carrefour 54,46 euros. De salida, la diferencia de precio entre una cadena y otra sería de 3,57 euros. Sin embargo, gracias a los nuevos precios topados de la superficie cordobesa habría que descontar otros 6 euros a la compra, por lo que el monto final en Supermercados Piedra sería de 44,89 euros.

En otras palabras, la misma compra de la cesta básica es 10 euros más económica en Supermercados Piedra que en Carrefour. Por tanto, se puede afirmar que esta cadena de supermercados se ha unido a la guerra por aliviar el precio que están pagando los consumidores por su cesta básica.

Aun así, lo cierto es que Supermercados Piedra no ha sido la primera cadena en topar los precios de los productos. Sin ir más lejos, el pasado 16 marzo Eroski empezó a vender la cesta que enamora, una cesta básica que incluye 1.000 productos a precios ajustados, como ha informado EL ESPAÑOL. Sin embargo, no se incluye en la rebaja la totalidad de sus artículos. Algo que no ha ocurrido en la cadena cordobesa.

“En Piedra online hemos descartado imponer una cesta básica cerrada y apostamos porque los clientes sigan disfrutando de sus productos y marcas habituales. De este modo, podrán escoger libremente la composición de su cesta y aplicar descuentos de hasta un 13 %, independientemente de los productos elegidos”, explica la cadena a este periódico.

Eso sí, el descuento no es eterno y se aplicará desde el pasado 14 de marzo y durante los próximos tres meses. En cambio, la rebaja en Eroski sí que durará todo 2023, desembolsando una fuerte inversión.

La rebaja de Eroski

En suma, Supermercados Piedra se ha unido al camino emprendido por Eroski, pero con un enfoque distinto. Como ha informado EL ESPAÑOL, Eroski ha lanzado una cesta de la compra básica que incluye 1.000 productos.

En este caso, el 52% de la cesta son de la base de la pirámide de consumo diario y semanal (lácteos, verduras, frutas, aceite, huevos, arroz, pasta, aguas, pescado y yogures). Pero también hay ajustes de precios en categorías de consumo ocasional como las galletas.

“Queremos hacer una cesta para cualquier familia”, ha señalado la directora comercial de Eroski, Beatriz Santos. Por ello, el 35% de la cesta es de marcas propias y el resto de marcas de fabricante. Más de la mitad de la cesta son de productos de menos de dos euros y 200 productos de un euro.

Supermercados Piedra, por su parte, persigue con su iniciativa “suavizar la economía de muchos hogares cordobeses, sobre todo de las familias de rentas medias y bajas que son las que más están sufriendo las consecuencias negativas de la inflación”. Algo que ocurrirá, ya que como ha comprobado este medio, la diferencia del precio de la misma cesta básica de la compra de este supermercado y el de una cadena nacional es de 10 euros.

