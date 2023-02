El gran futuro de María Cuadrado: 18 años, un 14 en Selectividad, 3 libros publicados y 20 escritos

Despejarse y desconectar en las playas rocosas y acantiladas de Fuengirola es uno de sus planes favoritos. Pero a la hora de escribir, esta malagueña de tan solo 18 años se define como una autora clásica, de las de toda la vida, “de las de casa”. Y es que una vez intentó ir en busca de la inspiración a una cafetería moderna, de las de película, al más puro estilo J. K. Rowling, y su experiencia no fue del todo buena. "Tenían el reggaetón ahí puesto. Yo en mi casa, en mi habitación. Necesito silencio absoluto", cuenta a EL ESPAÑOL.

María Cuadrado Barrios saltó a las portadas de los medios de comunicación en el año 2021 tras conseguir una proeza lograda por pocos: obtener un 14 de nota en la prueba de Selectividad. Y es que, a pesar de que alcanzar la puntuación más alta ya se convirtió en todo un hito para la joven, lo cierto es que fue a partir de ese momento y gracias a esa hazaña cuando las oportunidades laborales y los proyectos comenzaron a llamar a su puerta.

En la actualidad, ya cuenta con 20 libros escritos y tres de ellos publicados, dos en inglés y uno en español. De hecho, el contrato firmado recientemente con la editorial 'Valparaíso' ha sido lo que le ha permitido sacar a la luz su última obra: ‘Todo y nada, nada y todo’. Pero el camino no ha sido sencillo y, tal y como explica en conversación con este periódico, dedicarte al arte, y sobre todo a la escritura, siendo tan joven hace que la industria no te tome del todo en serio.

Fotografía personal de María. Cedida

"Me ha sentado muy mal toda la vida. A mí la gente me ha empezado a tomar en serio — y me parece muy triste — cuando he sacado el 14 en Selectividad. Yo soy la misma persona que antes, pero ahora de repente parece que soy importante", explica. Y es que no se esconde al decirlo, obtener la máxima nota en la prueba de acceso a la universidad le abrió por completo las puertas a un mundo con el que soñaba desde hace años.

"He recibido otras ofertas. No lo hice aposta, pero es una cosa que cada vez que lo uso como carta de presentación se puede decir que consigo lo que quiero. La gente de pronto te toma en serio por eso. Entiendo que es una cosa excepcional, pero no sé", exclama. Y aunque su éxito haya llegado de forma temprana, la realidad es que su andadura por el mundo de la literatura comenzó desde chica.

Con tan solo 16 años, cuando cursaba 4º de ESO, María se lanzó a la aventura de escribir su primera novela en inglés bajo el título ‘Beyond’. Una obra que autopublicó y tuvo un gran éxito, aunque al principio ni ella misma confiara en que triunfaría. "Yo no estaba muy bien, la adolescencia no mola mucho, pero un amigo que es cura me dijo que hiciera algo que me gustara mucho y que quisiera hacer desde hace mucho tiempo. Esa fue la primera vez que conseguí pasar de la página uno", asegura.

Y es que, a pesar de que alcanzó la nota más alta en Selectividad, el proceso hasta llegar a la cima, asegura, no fue nada fácil. "Cuando me dijeron que tenía un 14 ya estaba súper bien, pero lo que fue Bachillerato en sí yo lo recuerdo como una odisea. A mí me pilló el Covid los dos años. El primero fue el confinamiento y el segundo llegó todo esto de la semipresencialidad, que yo iba una semana sí y una no", cuenta.

Además, a la presión que sufren los estudiantes durante la etapa de Bachillerato, hubo que sumar una prematura decisión que le hizo complicar más su paso por el instituto. Como les pasa a muchos jóvenes en el momento de comenzar a elegir optativas, María no tenía claro qué estudiar. “Yo decía que quería ser psicóloga o psiquiatra. Al final hice caso y pensé en hacer Medicina, pero la presión que yo me puse era increíble”, explica en conversación con este periódico.

Imagen personal de María. Cedida

Su elección no fue del todo la correcta y no se dio cuenta de ello hasta que se percató de que aquello que había llamado su atención desde pequeña, la escritura, podía no ser un hobbie sino algo a lo que dedicarse en el futuro. “En 4º de la ESO fue cuando yo escribí mi primer libro y yo llevaba escribiendo toda la vida, pero fue la primera vez que yo lo consideraba como una carrera o algo a lo que dedicarme válido, como cualquier otra cosa”, confiesa.

Y fue precisamente eso lo que le llevó a compaginar escribir libros con los estudios del Bachillerato de Ciencias, a lo que llegó incluso a dedicarle 16 horas seguidas los fines de semana. “Ahí ya íbamos sin frenos. Cada vez eran más horas y más horas”, explica. Lo pasó mal, llegó a odiar asignaturas como Física o Química, pero el esfuerzo tuvo su recompensa y, finalmente, María consiguió su objetivo haciendo pleno en Selectividad y permitiéndole estudiar el Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga.

— ¿Qué te está pareciendo la carrera?

— La experiencia está siendo muy buena. He podido encontrar confianza para escribir en español gracias a lo que estoy aprendiendo. Se aprende mucho y, sobre todo, de español, que es lo que menos me podía esperar yo. Pero claro, tiene sentido, porque para traducir cosas de otros idiomas hacia el tuyo tienes que entender el tuyo a unos niveles que la gente que no se dedica a eso no lo conoce.

La escritura

Ni ella misma sabe qué le llevó a enamorarse de la literatura de pequeña. De hecho, tal y como afirma, toda su familia se dedica a la rama científica. Pero a pesar de no lograr hallar el origen exacto, sí es consciente de que es algo que le apasiona desde niña. "Ahora me estoy mudando y está saliendo de todo en mi casa. Ha salido una libreta con un libro que le escribí a mi madre, que era un cuento", cuenta ilusionada.

Su primer libro fue ‘Beyond’, escrito con tan solo 16 años. Se trata del primer volumen de una saga de cuatro obras de las que ya tiene terminadas tres. Y aunque nunca llegó a esperarlo, por sorpresa, María consiguió cerrar poco tiempo después un contrato con una editorial india para publicar ‘So long as I’m with you’, su siguiente gran proyecto. Los cuatro primeros los escribió en tan solo un año, después se puso manos a la obra con dos más cortos y, después, "cayó otro". "Eso es como que me dan rachas de inspiración y en cualquier rato los iba escribiendo en el móvil y luego lo pasaba al ordenador. Hay fases que escribo mucho y otras que escribo menos, pero noto que de una a otra hay una transición".

A la izquierda, María. A la derecha, la portada de su última obra. Cedida

Y así fue creciendo hasta llegar a la actualidad, cuando disfruta con orgullo – y un poco de miedo – de la presentación de su primera obra escrita en su totalidad en español. "En ese libro, la ficción y las cosas personales están muy mezcladas y tienes que conocerme muy bien para saber qué es qué. Pero hay gente que me conoce muy bien y que lo lee y yo paso un momento de terror absoluto por lo que me vaya a decir", explica. Se trata de una obra de 126 páginas que refleja una carta de amor escrita en primera persona del "yo" al "tú". Eso sí, con una peculiaridad. Y es que como tan solo ha utilizado pronombres neutros, los protagonistas pueden ser lo que el lector quiera.

"El objetivo era crear un libro que cumpliera dos características. La primera y la más importante, que fuera un libro inclusivo. Por demostrar que el amor es universal y se entiende de muchas maneras. El amor es amor y es lo único que importa. Y la segunda era que quería hacer un libro sin paja, ni nada de relleno", asegura.

Su futuro

No pretende ser famosa y se considera una chica normal. Una joven malagueña amante de la literatura y de la prosa de Stephen King. De hecho, si tuviera que elegir una obra se queda con la saga ‘La torre oscura’, aunque también reserva tiempo para disfrutar de otros autores y autoras como Elvira Sastre, Collin Hoover o el poeta J. Santatecla, quien ha escrito la contraportada de su última obra.

Sobre la inspiración, asegura que se le ocurren ideas muy dispares e inconexas, aunque confiesa que todos los autores basan siempre una parte de sus historias en sus vivencias personales. Nunca llegó a imaginarse lo que ha conseguido y tiene clara una cosa: siempre piensa en su próxima obra.

“No tengo unas aspiraciones brutales más que hacer lo que me gusta. En el futuro quiero eso. Los últimos años la vida me ha enseñado que lo que tengo planeado da igual porque luego surgen otras cosas, cambian los planes y te encuentras haciendo cosas que no pensabas y que te gustan”, explica.

Por ello, si una cosa tiene clara es que acabará la carrera. Y es que, aunque no tiene claro a qué se acabará dedicando, a lo que sí aspira es a conseguir un empleo que le brinde tiempo para hacer lo que más le gusta: escribir.

