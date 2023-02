El "calvario" de un alumno de instituto de Murcia al que dos menores seguían a diario para robarle

El camino de vuelta a casa -desde el instituto- se había convertido en un infierno para un menor de edad, de 14 años, que reside en la localidad murciana de Caravaca de la Cruz. "Dos chicos iban siempre a buscarlo cuando salía del instituto: le seguían por la calle para acosarle y robarle", según explica el padre de la víctima, pidiendo anonimato a EL ESPAÑOL por un motivo: "Mi hijo tiene miedo de sufrir represalias".

Este conocido empleado de la hostelería no tenía ni idea de lo que estaba sufriendo su hijo hasta que el 25 de enero le enviaron un vídeo a su WhatsApp. Las imágenes fueron tomadas desde una vivienda situada en la Plaza Nueva, cuyo propietario filmó a dos menores de edad, de entre 14 y 15 años, los cuales se colocan frente a otro menor que porta una mochila y al que impiden que pueda seguir caminando, mientras empiezan a intimidarle y a registrarle para ver si lleva encima el móvil o dinero.

"Como trabajo de cara al público, mucha gente me conoce, entonces, me enviaron un vídeo, me preguntaron si ese era mi hijo y sí que lo era", según explica el progenitor de un chaval, "humilde" y "tranquilo", al que filmaron mientras le desplumaban otros dos críos.

Los dos menores de edad detenidos por la Guardia Civil detenidos por perpetrar tres robos con violencia a otro menor

"Esto ha sido un calvario para mi hijo porque me ha contado que ha sufrido tres robos con violencia", tal y como sentencia este empleado de un conocido negocio hostelero de Caravaca de la Cruz, una localidad de la Comarca del Noroeste, que cuenta con más de 25.700 habitantes.

Aquel vídeo se hizo viral, despertando alarma social entre los vecinos por la impunidad y soltura con la que actuaban los dos zagales, mientras desvalijaban a un menor de edad a plena luz del día.

"Lo primero que hice después de ver las imágenes, fue ir a la Guardia Civil: uno no se puede tomar la ley por su mano". Este empleado en la hostelería habla así porque tenía identificada a la pareja de ladrones: "Uno es un chico marroquí y otro un gitano y son gente de mal vivir".

La Guardia Civil inició de inmediato una investigación para localizar a los dos autores de estos robos. La Policía Local de Caravaca de la Cruz prestó apoyo a los agentes en algunas de las pesquisas que realizaron, con el objetivo de vincular a los sospechosos con las imágenes que habían sido difundidas mediante mensajería instantánea y que se viralizaron en varias redes sociales.

Un guardia civil analizando las imágenes del robo de dos menores a un alumno de un instituto de Caravaca de la Cruz.

"Mi hijo no nos había contado nada en casa porque esos chicos le habían amenazado. Le decían: 'Si dices algo, te rajamos'", tal y como explica el padre de la víctima a EL ESPAÑOL. "Sabían a la hora que salía del instituto y el camino que cogía para regresar a casa: iban a buscarlo para quitarle lo que llevara encima, unas veces era una cadena y otras el dinero". Tal situación se repitió hasta en tres ocasiones hasta que la Guardia Civil puso en marcha la 'Operación Lache'.

Los agentes, gracias a la colaboración ciudadana, lograron identificar y arrestar a los dos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Estos chicos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia, pero la 'Operación Lache' se mantiene abierta porque no se descarta la existencia de otros críos que también hayan sido desplumados de la misma manera por los investigados.

"Estoy seguro de que hay más chicos a los que les han robado el dinero y el móvil", sentencia este padre. "Mi zagal lo está pasando muy mal y hay que apoyarlo, espero que se haga Justicia".

