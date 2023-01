Débora García, con una discapacidad del 71%, ha aprobado tres oposiciones: "Me dijeron que no valía"

Débora García tiene 40 años, es de A Coruña y, desde que tiene uso de razón, posee una discapacidad física (disminución o ausencia de las funciones motoras), psíquica (alteraciones en el desarrollo intelectual que afectan en las relaciones con el entorno) e intelectual (limitaciones en el funcionamiento mental que afectan al proceso de aprendizaje, de comunicación, salud, ocio, trabajo...) del 71%. Pero eso nunca supuso una atadura para ella. Ahora suma a su currículum tres oposiciones y trabaja de administrativa como Personal de Servicios Generales (PSX) en el Centro de Salud Casa del Mar (A Coruña). ¿Su objetivo? Convencer al mundo de que una discapacidad no forja a una persona, y que si ella pudo, otros también pueden.

"En la adolescencia, una profesora le dijo a mi madre que yo no valía para estudiar y que buscara para mí una formación específica. Aunque fue un momento triste, también me hizo más fuerte y le demostré que podía. Estoy orgullosa de mí", dice Débora a EL ESPAÑOL.

Estudió en el colegio Liceo La Paz. Ni sus compañeros ni profesores sabían que tenía una discapacidad, aunque admite que le costaba estudiar. Pero, tercamente y con mucha fuerza de voluntad, salió adelante. Y no con cincos raspados.

Cuando finalizó los estudios quiso buscar un empleo, pero las empresas le rechazaban por su discapacidad. "No me contrataban en ninguna parte. Ahora a esos mismos les diría que se quiten los prejuicios de su cabeza. Yo puedo hacer el mismo trabajo que otra persona que no tenga discapacidad", sostiene la coruñesa. "Además, cada vez que me rechazaban me hacía más fuerte y cuando ellos que me decían que no iba a poder hacer algo, siempre lo terminaba logrando".

Y con esa misma fuerza y tenacidad que siempre llevaba por bandera decidió volver a estudiar. En 2015 empezó a prepararse las oposiciones de ordenanza del Estado ya que "eran las únicas que había". También quería demostrar que ella sí que podía aprobarlas. Que lo lograría. "Me examiné varias veces en Madrid y acertaba todas las preguntas, pero como nunca había trabajado, no tenía méritos y no conseguía la plaza", lamenta Débora.

La fuerza de voluntad de Débora

Por esa fecha fue cuando el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) convocó plazas públicas de celador para discapacitados intelectuales y también para la Xunta de personal subalterno. Débora explica que se preparó ambas oposiciones y que las aprobó "con mucho esfuerzo". "Estudiaba dos horas todos los días, además de ir a clases en FADEMGA, una asociación de asistencia para personas con discapacidad que hay en Galicia".

Nos últimos anos, máis de 100 persoas conseguiron en Galicia o seu posto fixo na Administración.

Dalle ao link e consulta a noticia completa: https://t.co/wmBrE3F1Zl pic.twitter.com/r3jyp4fY0a — FADEMGA Plena inclusión Galicia (@PlenaGalicia) February 4, 2022

PREGUNTA-. ¿Alguna vez te ha afectado la discapacidad a la hora de estudiar o de trabajar?

RESPUESTA-. Al estudio sí que debía dedicarle mucho tiempo. Pero en el trabajo siempre he desempeñado mis funciones con normalidad.

Tras superar las pruebas para las plazas, tuvo la suerte de elegir cuál sería su primer empleo. Decidió que en el Hospital Abente y Lago del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Estuvo allí desde 2020 hasta 2022 como celadora.

Y, como si fuera cosa del destino, la suerte llamó a su puerta. Otra oposición. Otra oportunidad. Se presentó al PSX del SERGAS y también las aprobó. Ya van tres de tres.

"Ahora trabajo en el Centro de Salud Casa del Mar desde noviembre de 2022. Mis tareas consisten en el reparto de los listados de pacientes a los médicos, cita de pacientes para el Sintrom (tratamiento anticoagulante oral), envío de emails, llamadas internas, recogida de documentación médica para pacientes, analíticas… Y aquí estoy muy bien y todos me tratan bien. Nunca me he sentido discriminada", asegura la gallega.

En España, más de 4,3 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicadas en la encuesta Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de dependencia de 2022 con datos de 2020. Debora, que forma parte de este número, cree que una discapacidad no debe ser impedimento para lograr y alcanzar los objetivos y que con "perseverancia, esfuerzo y estudio" todo se puede. También lanza el siguiente mensaje para aquellos que tratan a los discapacitados como personas no válidas, como pasó con ella: "La gente tiene que cambiar su forma de pensar. Las personas con discapacidad somos como cualquier otra y somos capaces de hacer cualquier cosa".

Dí que sí, Débora.

