"¡No sin mi horóscopo!": el bulo de Oficuo que revela la locura por el zodiaco según Joao y Victoria

Los horóscopos gozan un nuevo bum gracias a la incertidumbre de estos años: a mayor sensación de inseguridad sobre lo que depararán el presente de cada día y el futuro inmediato, mayor el tiempo y el dinero que muchos dedican a consultar el pronóstico astrológico según su signo del zodiaco. Unos lo hacen con la íntima creencia supersticiosa de que los planetas rigen su destino personal. Otros lo usan como entretenimiento literario. Pero todos buscan en ellos los mensajes positivos que les sirvan de guía y de estímulo para orientarse en la jungla sin mapas que es la vida.

Así lo están comprobando dos astrólogos españoles que suman centenares de miles, si no millones, de lectores y seguidores: el Maestro Joao, que además de sus participaciones en programas de Telecinco firma el horóscopo de la revista Pronto, y Victoria Vélez, autora de los muy leídos horóscopos que publica EL ESPAÑOL. Ambos atienden además sus propias consultas telefónicas y presenciales.

Este 2023 ha arrancado con el bulo de que la existencia señalada por la NASA de una decimotercera constelación de estrellas llamada Ofiuco obliga a cambiar el signo del zodiaco que cada uno lleva a gala: el que nació Piscis sería en realidad Acuario, y así. El impacto que ha tenido esta historia en el imaginario colectivo plasmado en las redes sociales es la mayor prueba del masivo revival de las creencias astrológicas, dicen a EL ESPAÑOL Maestro Joao y Victoria Vélez, que aprovechan para trasladar calma a los fieles recordando que los signos zodiacales siguen donde estaban.

"He recibido cientos de mensajes en Instagram de personas que me preguntaban si cambiaría su signo con lo de Ofiuco: '¡Que yo soy Libra!', '¡que yo soy Tauro!', '¡que no me lo cambien!'. Es como el título de la película No sin mi hija... ¡No sin mi horóscopo! Ha sido una reacción muy tierna: '¡Que no me cambien mi vida, que no me cambien nada más, será por encima de mi cadáver!'. Es curiosísimo, me ha llamado mucho la atención, es entrañable", dice el Maestro Joao.

Su observación apunta a una clave de este fenómeno social: muchos, aunque no crean en el esoterismo zodiacal, perciben su signo como una seña de su identidad, un ancla como su nombre, un lugar seguro en un mundo complejo, fluido, incierto y mudable, y cambiárselo sería como si la tierra se les abriera bajo los pies. Más cambios no, por Dios o por Júpiter, es el sentimiento general.

50 euros, media hora

El famoso Maestro Joao es el nombre artístico de Joao Joaquín Castejón, que no tiene inconveniente en revelar que nació "en Madrid el 18 de diciembre de 1963, a las 13.30", y que por tanto es "Sagitario con ascendente Piscis". Los datos del lugar, fecha y hora del nacimiento son las coordenadas básicas para elaborar la carta astral que, en esta creencia no científica, explica la influencia de los planetas sobre el individuo, aunque él recomienda "no obsesionarse" y subraya que ese influjo exterior no es determinante y que lo que importa de verdad es "la energía interior de cada uno".

Él vive de la comunicación y el espectáculo. Además de ejercer de vidente, Maestro Joao ha sido artista del transformismo en los escenarios y es un popular personaje de programas de televisión, como Supervivientes, Gran Hermano VIP o Pesadilla en el Paraíso. Una consulta de media hora con él, presencial en su "Templo" de la calle del Cardenal Silíceo 9 de Madrid o por teléfono, cuesta 50 euros. Aclara que no atiende a menores de edad ni tampoco consultas sobre enfermedades: "Para eso, les digo que vayan al médico".

¿Cómo es su público? "Las mujeres, de todas las edades, son un 70 por ciento y los hombres, un 30 por ciento. Ellas prefieren venir en persona, y entre los hombres hay más que hacen la consulta telefónica. Pero todos, mujeres y hombres, consultan sobre lo mismo, amor, trabajo, inseguridades", detalla Maestro Joao.

"Aumento del 300%"

Recurrir como asidero psicológico a la astrología y otros rituales esotéricos como el tarot está creciendo significativamente. Lo acaba de comprobar él con datos objetivos, empíricos: en el último año, el tráfico de su página web "ha aumentado un 300 por ciento, una locura", dice Maestro Joao. Además, tiene 696.000 seguidores en Instagram y 75.200 en Twitter. "En Twitter me sigue el presidente, Pedro Sánchez", dice el astrólogo, que comparte apellido, Castejón, con el segundo, compuesto, del líder socialista, Pérez-Castejón (Piscis del 29 de febrero de 1972).

El incremento de la fe en los rituales astrológicos −no confundir con los estudios científicos astronómicos− está relacionado, según ha observado Maestro Joao, con la mayor introspección personal que la gente experimentó durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus y los temores que este desastre planetario desató. El fin de la pandemia se encadenó con la crisis económica y la guerra de Ucrania. "La gente ha interiorizado: ¿qué va a pasar con mi vida?".

Para contestar a esa incógnita irresoluble, o al menos orientarse, muchos acuden al horóscopo de su signo. Es un fenómeno, dice, que se gestó en la pandemia y que brota ahora. "Hemos pasado más tiempo con nosotros mismos, hemos descubierto que por las prisas diarias del trabajo pasábamos por encima y no veíamos nuestras carencias y necesidades, en este mundo muy materialista y muy consumista, en el que también estoy yo. Luego han vuelto a poner los pies en la calle y han dicho: 'Quiero cambiar algo'".

Él propone su horóscopo como una guía "divertida, ni trágica ni trascendental". En Los40 de la Cadena Ser ha empezado un podcast, El Elegido, que estrenó con la expresidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por su consultorio madrileño pasan desde aristócratas a "amas y amos de casa". Una sus clientas fue Beatriz de Borbón. No han faltado algunos políticos, que no identifica, como uno, "candidato a las autonómicas, que llegaba en moto y entraba con el casco puesto", buscando orientación sobre las condiciones propicias para su lucha electoral, como hacían los antiguos antes de ir a la guerra.

Orientar a los "perdidos"

La astróloga Victoria Vélez, a la que muchos lectores habrán leído en sus libros o en la sección de horóscopo de este periódico, cuenta que ha vuelto a vivir a Cádiz, su ciudad natal, tras unos años en Madrid, aunque, al contrario que su colega Maestro Joao, ella prefiere mantener el secreto sobre el día de su nacimiento y por tanto su signo del zodiaco, para no condicionar a su público.

Vélez atiende sobre todo por teléfono o videoconferencia, y ya cobra por Bizum además de Paypal. Un estudio astrológico individualizado y a fondo "de más de 30 páginas", en el que parte del día, hora y lugar de nacimiento, cuesta con ella 30 euros; una consulta breve de una o dos preguntas sale por 10 o 15 euros, entre otros servicios.

Lo curioso de Victoria Vélez es que tiene una sólida formación científica, pues cuenta que se licenció en Biología en la Universidad Complutense de Madrid antes de realizar varias maestrías y cursos de posgrado en Psicología y otras materias reconocidas, pero se fue adentrando cada vez más en las disciplinas que abordan la espiritualidad y el más allá desde ángulos más o menos esotéricos o mágicos, incluida la "psicoterapia de regresión", para que el cliente se reencuentre con su infancia o adolescencia, o incluso con "su vida pasada, si cree en la reencarnación". Ese viaje puede "solucionar fobias, miedos, ansiedad, estrés y asuntos no resueltos...".

En su caso, también ha detectado un aumento, "muchísimo", del interés por los horóscopos y los pronósticos del futuro asociado a la incertidumbre contemporánea. A más inseguridad, más demanda. Como buena comunicadora con dotes psicológicas, al final de lo que se trata, viene a explicar, es de escuchar a la persona que la llama y orientarla con sentido. "Quieren saber qué misión tienen en la vida, hacia dónde tienen que definirse; trato de enfocarlos y que busquen su futuro", describe. Con su "psicoterapia astrológica" enseña "qué te cuesta más conseguir porque repites los mismos patrones de acción/reacción, y cómo resolverlos".

A ella, arúspice del siglo XXI, acuden jóvenes "perdidos" en cuestiones de amor y que necesitan, más que una predicción, un consejo sensato. O trabajadores inmigrantes, agobiados por las dudas sobre su destino laboral, que le preguntan qué será de ellos, "si les sale o no el contrato".

80%, mujeres

Estima Victoria Vélez que en su clientela hay un 80 por ciento de mujeres y un 20 por ciento de hombres aproximadamente. Las mujeres preguntan sobre todo por el amor, "si su pareja les es fiel, si pueden seguir con él", mientras que los hombres preguntan tanto por el amor como por el trabajo.

También tiene clientes que le piden un vaticinio no sobre su futuro en general sino sobre acciones concretas, como la chica joven que hace un rato la ha llamado para preguntarle si el día que ella tiene previsto ir al encuentro de un chico es el propicio. Aunque le llega gente de diversas edades, jovencitos y jubilados, destaca el tramo de edad entre los veintitantos años y los 40, los que están más desorientados en el amor y quieren que ella les diga si aciertan con tal o cual persona como pareja. Un análisis de compatibilidad que, en el argot astral, se llama "sinastría", precisa Vélez.

Sus horóscopos y sus escritos sobre numerología los hace "en conciencia" combinando el método tradicional y otros suyos exclusivos "que nadie conoce", subraya para destacar que se toma su oficio con mucha seriedad. Respecto al bulo de estos días sobre el cambio radical de los signos del zodiaco por la aparición de Oficuo, dice que no hay que preocuparse, que siguen siendo doce en todas las culturas, "como los horóscopos de los árabes o los hindúes". Recuerda que doce son las partes que resultan de dividir los 360 grados del firmamento en porciones de 30 grados. "El 12 es un número que siempre se ha barajado como místico: 12 meses, 12 horas, 12 constelaciones, 12 trabajos de Hércules, 12 tribus de Israel...".

En definitiva, la receta no ha cambiado en miles de años: alumbrar con ilusión las tinieblas de un mundo incierto.

