A Iker Galartza le toca el gordo: el PSOE da a Bildu 250.000 € para el circo en euskera y sólo él tiene uno

El actor cómico Iker Galartza, popular por sus papeles en el programa de humor Vaya semanita de la televisión pública vasca ETB y en la serie de Antena 3 Allí abajo, compró en 2017 por internet una antigua carpa de circo, que fue a recoger a la frontera entre Francia y Luxemburgo. Adquirido con sus ahorros y con la ayuda de su familia, era el techo que buscaba desde hacía tiempo para montar el primer y hasta ahora único circo que existe en euskera, Gure Zirkua, que significa "Nuestro Circo" en vasco.

Lo plantó en la plaza municipal de toros de Tolosa (Guipúzcoa), donde, salvo en carnavales con algunas vaquillas, ya no se celebran festejos. Inauguró las primeras funciones en octubre de ese año con un grupo de malabaristas, acróbatas, magos y payasos que hacen actuaciones circenses de las de toda la vida, con la única diferencia de que hablan en euskera y no usan animales.

Un lustro después, a Iker Galartza, fundador, dueño y uno de los veinte artistas del Gure Zirkua, le ha tocado el gordo en los Presupuestos Generales del Estado (español) de 2023, los PGE, que el Congreso ha aprobado este jueves en Madrid con el apoyo decisivo, entre otras formaciones, de EH Bildu. El premio asciende a un cuarto de millón.

La partida cultural de 250.000 euros destinada a la promoción de la actividad circense en euskera es muy pequeña dentro de los 583.543 millones de euros de gastos que contemplan los PGE para el año que viene. Pero ha llamado la atención por ser la más curiosa entre las enmiendas que el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos acordó el martes de esta semana, 22 de noviembre, con los aberztales vascos de EH Bildu para que estos votaran a favor del proyecto de presupuestos dos días después, el jueves 24. Aunque no tenga tanto impacto como otras concesiones, como la retirada de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico, la sencilla medida circense encierra mucho simbolismo.

Los 250.000 euros para el circo en euskera −lengua cooficial en el País Vasco y Navarra junto al castellano− figuran en la enmienda transaccional a la enmienda 5258 que presentó EH Bildu. Como recoge el documento que su grupo parlamentario ha facilitado a EL ESPAÑOL, este dinero es parte de los 1.804 millones del presupuesto estatal para 2023 que administrará el Ministerio de Cultura y Deporte que dirige el socialista catalán Miquel Iceta. La partida la gestionará el Ministerio a través de su Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música (Inaem), que creará el nuevo "Programa de ayudas a empresas privadas para actividades circenses en euskera".

Los artistas del circo en euskera, en una foto promocional. Gure Zirkua

Contrapartida

A esa futura convocatoria de ayudas se puede presentar cualquiera que reúna las condiciones, pero en la práctica los 250.000 euros de este premio en la lotería política de los PGE beneficiarán sobre todo, como reconocen a este periódico en EH Bildu, al circo Gure Zirkua del pionero Iker Galartza, porque es el único que hay. Parece lógico que si EH Bildu ha incluido expresamente esta contrapartida a cambio de su voto favorable a las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez es porque el promotor del circo en vasco se lo pidió a la formación independentista para sostener su actividad escénica. Este periódico ha intentado hablar con Iker Galartza para este reportaje, pero al cierre de esta edición no había aún obtenido una respuesta.

El texto sobre el acuerdo presupuestario que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, presentó el martes, dice en su apartado cultural: "Se abrirá una línea nueva de protección para una tarea tan difícil y complicada como es la actividad circense en euskara, que precisa de promoción y apoyo institucional. Por tanto, el circo en euskera contará el próximo año con una partida de 250.000 euros, que permitirá continuar la andadura comenzada pueblo a pueblo en Euskal Herria".

El actor Iker Galartza, fundador y dueño del circo Gure Zirkua, en un acto de promoción de la serie 'Allí abajo' de Antena 3, el 14 de marzo de 2017 en San Sebastián. GSR Gtresonline

El actor, guionista, payaso y empresario de circo Iker Galartza ha evitado en anteriores declaraciones públicas sobre su trabajo referirse a la política, y ha subrayado que su circo se dirige a todos los públicos, incluido el no vascófono, que también asiste a sus funciones itinerantes por las tierras con mayor presencia del euskera en el País Vasco y Navarra. Es un hombre cercano a la izquierda independentista representada por EH Bildu, su valedor en la enmienda de los presupuestos. El 8 de junio 2014, el actor fue uno de los artistas vascos que apoyó la cadena humana a favor de la independencia que había convocado la plataforma Gure Esku Dago (Está en nuestra mano) para unir simbólicamente Pamplona (Navarra) con Durango (Vizcaya).

Cartel del circo Gure Zirkua anunciando actuaciones en Bera (Navarra).

El Ministerio de Cultura se sumará así a los apoyos institucionales que ya recibe el circo en euskera Gure Zirkua. El Ayuntamiento de Tolosa permitió a Galartza instalar su carpa en la plaza municipal de toros. Y el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco es su principal patrocinador público hasta ahora, como refleja su emblema en la página web del circo. El responsable de este departamento es el consejero Bingen Zupiria Gorostidi, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), un antiguo redactor del ente de la radio y televisión pública vasca Euskal Telebista (ETB), donde Galartza es apreciado por los programas en que ha intervenido como actor bilingüe.

En la Comunidad Foral de Navarra, su circo es una de las actividades culturales que promociona la plataforma oficial era.eus, que agrupa, como recoge su definición, a los "28 servicios de euskera de las administraciones locales de Navarra" con el objetivo de "ofrecer ayuda y recursos a las familias para que puedan acompañar a sus hijas e hijos en el proceso de aprendizaje en euskera".

El público ante la carpa del circo Gure Zirkua, a su paso por Navarra. Gure Zirkua

Trayectoria personal

Iker Galartza, de 45 años y padre de tres hijos, nació el 17 de mayo de 1977 en Amézqueta, localidad guipuzcoana situada a 12,5 kilómetros al sur de Tolosa, hogar del actor y sede del circo. Tolosa es un municipio de casi total hegemonía nacionalista, como refleja su Ayuntamiento. Gobierna el PNV de la regidora Olatz Peon con ocho concejales y el apoyo del único edil del Partido Socialista; en la oposición se sientan los ocho concejales de EH Bildu. El Partido Popular, sin representación, obtuvo 204 votos (el 2,08%) en las municipales de 2019.

A Iker Galartza lo han visto los espectadores fuera del País Vasco en la popular serie de Antena 3 Allí abajo, emitida entre 2015 y 2019, donde interpretaba el papel de Peio, un trabajador que se gana la vida alimentando a los peces del acuario de San Sebastián y que es amigo de la cuadrilla de Iñaki, el personaje principal, encarnado por Jon Plazaola. La serie cuenta las peripecias que ocurren cuando Iñaki va de Eusaki a Sevilla y se enamora de la enfermera Carmen, a la que da vida la actriz sevillana María León.

Curiosamente, María León y su hermano, el famoso actor Paco León, están emparentados con la saga de payasos del Pepín León Trío, a los que Galartza ha mencionado, junto a Fofó, como sus referentes entre los payasos españoles que vio en su infancia.

Iker Galartza, a la izquierda, con sus compañeros protagonistas de la serie 'Allí abajo' Óscar Terol, María León, Jon Plazaola y Gorka Aguinagalde, en una presentación en Madrid el 17 de mayo de 2016. GDG Gtresonline

Mientras trabajaba en la serie de Antena 3, Galartza se puso en marcha con su proyecto de montar un circo clásico como los que vio de niño, pero en euskera: "En Euskadi no hay, no tenemos un circo con nuestro idioma, todos conocen el Circo Ruso, el Circo Alemán, el Circo Italiano, en España hay un montón de circos, pero no tenemos el nuestro", le dijo en 2021 al humorista Goyo Jiménez (nacido en la otra punta de España, en Melilla) en la entrevista que este le hizo en su programa de La 2 Un país para reírlo. Ahí contó con gracia cómo se lo propuso a su mujer cuando vio en internet la carpa que buscaba: "¿Qué te parece si me compro una carpita? '¿Una carpita? A ver cómo es la carpita...'". Era un circo en toda regla.

Con la carpa comprada online y que fue a recoger a la frontera franco-luxemburguesa, comenzó las funciones en octubre de 2017 en su sede de Tolosa. Dijo entonces a Radio Euskadi: "Me gustaría llegar a pueblos donde el circo nunca ha llegado". También dijo en otra ocasión que le preocupaba cómo reaccionarían los vecinos no vascófonos de los pueblos donde se instalase su circo itinerante, si irían a verlo o no, y celebró comprobar que acudían también vascos que solo hablaban castellano pero que disfrutaban del espectáculo igualmente. "Empezó a llegar gente que nos decía que no sabía euskera. Algunos nos decían 'eskerrik asko', pero otros 'muchas gracias'. Si algo puede unir al pueblo es el arte", declaró Galartza al periódico Navarracapital.es.

Próximas funciones

Tras "ir pagando deudas" con el primer año de funciones y adquirir un camión para los traslados, en 2018 el Gure Zirkua de Galartza y su troupe salieron de Tolosa para sus giras por el País Vasco y Navarra, en primavera, verano y bien adentrado el otoño. Han estado desde la playa de Fuenterrabía (Hondarribia), en Guipúzcoa, hasta el municipio navarro de Ansoáin (Antsoain), entre otros destinos. En Twitter muestran este vídeo sobre su desmontaje.

🎪🎬 HONDARRIBIA... zenbat txalo, irribarre, algara eta malko eramango ditugun karparen azpian gordeta!!



💚 Eskerrik asko #GureZirkua ikustera hurbildu zareten guzti-guztioi!!!



🚌 NAFARROA: BERA eta ANTSOAIN... bagoaz!!!



🎫 https://t.co/p3As1DniIw pic.twitter.com/duIcB6Ir9S — Gure Zirkua (@GureZirkua) October 2, 2022

En este próximo invierno, de vuelta a Tolosa, actuarán por la temporada de Navidad entre el 26 de diciembre y el 8 de enero, salvo en los festivos y sus vísperas. La entrada general vale 13 euros. Cuando tienen función doble, la más temprana es para los niños y las familias y en la de noche, más gamberra, adaptan el espectáculo y los chistes para el público adulto. Él encarna al payaso Poxpolo.

Galartza, caracterizado como el payaso Poxpolo en una actuación con su circo vasco. Gure Zirkua

La apuesta de Iker Galartza por el circo en euskera le ha salido muy bien. Se le llena la carpa, a menudo tiene que prorrogar las semanas de actuación en cada sitio y encima el Estado pone ahora en la mesa 250.000 euros para el año que viene. Cinco años después de su fundación, el Gure Zirkua, podría, quizás, mantenerse solo gracias al público, aunque esta aportación extra del Ministerio de Cultura, en manos del PSOE, podría hacer realidad el proyecto de Galartza de montar talleres circenses de formación para ampliar la audiencia y el número de artistas circenses vascos y en vasco. "Tenemos que hacer cantera", "hacer pequeños talleres y luego funciones", declaró al programa de La 2.

De todos modos, no hay que dominar el euskera para actuar bajo sus focos. A una contorsionista argentina que se presentó en la puerta la invitaron a actuar con su número, diciéndole que bastaba con que saludase y se despidiese con un "Eskerrik asko" (gracias), según recordó Galartza como anécdota en su entrevista con Goyo Jiménez.

Una trapecista en su actuación en el Gure Zirkua, el circo en vasco fundado por Iker Galartza. Gure Zirkua

Las instalaciones del circo itinerante Gure Zirkua, en un taller acrobático para niños. Gure Zirkua

El Gure Zirkua se define en sus redes sociales como "un lugar de encuentro para los artistas circenses vascos". En su plantel tiene al presentador Joseba Usabiaga (en el papel de Don Martín), el mago Asier Kidam, el malabarista Ekain Ibarguren, la contorsionista Ane Miren, la trapecista Iraitz Lizarraga, los acróbatas Ortzi Acosta y Agurtzane Telleria o los músicos Ibon Mendibil y Unai Zabaleta, como recoge una publicación del sindicato soberanista vasco ELA que los elogia diciendo que "el mejor circo del mundo es en euskera".

Los tiempos han cambiado. Para bien. El 29 de julio del año 2000, dos terroristas de ETA asesinaron de dos tiros en la nuca al militante socialista Juan María Jáuregui, antiguo gobernador de Guipúzcoa. Lo mataron en una cafetería del centro de Tolosa mientras charlaba con su amigo Jaime Otamendi, director de Informativos de la televisión vasca ETB. El 3 de mayo de 2018, después de cometer casi 900 asesinatos, ETA anunció su disolución. El movimiento que fue su brazo político legal hace tiempo que renunció a la violencia y hoy, con pacífica normalidad democrática, llega a acuerdos en el Congreso con el partido de Jáuregui. Como apoyar al circo en euskera de Tolosa. Un inofensivo espectáculo para toda la familia. Para llorar de risa y no de pena.

Familias hacen cola para entrar en una función del circo en euskera Gure Zirkua en Ansoáin (Navarra), en una foto promocional.

