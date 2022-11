El vídeo de 'El Macho': "el agresor sexual en serie" del río Segura que siente "desprecio" por la mujer

Patricio 'El Macho' se dirigía la madrugada del 24 de septiembre a las Fiestas de Puebla de Soto. Aquel sábado, este joven ya sumaba cinco agresiones sexuales combinadas con robos con violencia, perpetradas en un tiempo récord: diez días. Era consciente de que su cabeza tenía un precio porque en Murcia solo se hablaba del 'violador de la mota del río Segura', pero el riesgo de ser detenido pesaba menos en su conciencia que la necesidad de saciar su apetito, a la caza de alguna mujer. Las diligencias de la Policía Nacional a las que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL, ponen de manifiesto que 'El Macho' es uno de los últimos violadores en serie de este país.

"Su historial delictivo, su modo de vida, su reiteración delictiva los últimos diez días, cometiendo agresiones sexuales y robos con violencia, así como su ausencia de arrepentimiento, lo describen como un peligro para la sociedad, ya que nos encontramos ante un agresor sexual en serie que actualmente tiene una acentuada falta de control de los impulsos", tal y como alerta la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, en su informe remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia.

En la pedanía murciana de Javalí Nuevo donde Patricio se crió, desde que la familia de 'Los Machos' se instaló en un bloque de viviendas de protección oficial (VPO), los lugareños le definen como "un bala perdida" porque siendo menor de edad pasó una temporada interno en Las Moreras. Pero ese calificativo se queda corto para un chico de 27 años que ya arrastra 23 detenciones policiales, algunas de las cuales dibujan el instinto de un depredador femenino: en 2019 le arrestaron por nueve robos con violencia, perpetrados sobre mujeres a las que tapaba la boca.

Además, en 2021 también le pusieron los grilletes por una agresión sexual y robo con violencia a una chica a la que abordó a punta de navaja en el portal de su casa. La adolescencia de Patricio 'El Macho' se resume en sus entradas y salidas al Centro de Menores de Las Moreras, a los calabozos, y finalmente, a la prisión. Tal historial lleva a los investigadores de la UFAM a insistir en sus diligencias sobre el perfil depredador de este veinteañero que a veces lucía un simpático sombrero.

"Por todos los actos realizados, se puede ver en Patricio un claro desprecio hacia el sexo femenino, siendo éste el único al que ataca y además denigra con sus acciones. Destacando que no solo en los hechos investigados en las presentes diligencias las víctimas son mujeres, sino también en las diligencias mencionadas [los robos de 2019], siendo un total de once víctimas, todas ellas mujeres, por lo que ya se ha indicado, el género femenino es su objetivo, suponiendo un claro peligro para toda mujer que se cruza en su camino, ya que se dirige hacia todas las edades".

El último ataque lo perpetró en el Camino del Paraje de la localidad de Alguazas, que está pegado al cauce del Segura: el afluente donde concentra su radio de acción y que le ha valido el sobrenombre del 'violador de la mota del río Segura'. En la zona había una casa con cámaras de seguridad que filmaron a Patricio 'El Macho', a las 12.47 horas, del miércoles 21 de septiembre, atravesando una pasarela del río, a bordo de una escúter Honda de gran cilindrada que quince días antes le había robado a un marroquí.

El violador en serie de la 'mota del río Segura'

En las imágenes a las que ha accedido EL ESPAÑOL, se aprecia cómo esconde la moto para aguardar pacientemente la llegada de una presa. Así lo corrobora la declaración que ofreció la joven que aquel miércoles se convirtió en una nueva víctima de 'El Macho' y que denunció su agresión ante la Guardia Civil: "Iba andando desde Alguazas, me he cruzado a un hombre, me ha preguntado la hora y he abierto el bolso para sacar el móvil, pero al ver que llevaba dentro un portátil, me ha dicho que le diese el monedero, sacando un cuchillo y poniéndomelo en el cuello".

Las cámaras de la casa no enfocan a la pasarela del río donde se produjo la agresión sexual, combinada con robo con violencia, pero la grabación recoge con claridad los gritos desesperados de la chica antes de lograr huir a la carrera: "¡No, no, no! ¡Coge todo lo que quieras!" Y eso fue lo que hizo 'El Macho' después de manosearle un pecho: le quitó el bolso con su móvil, un ordenador portátil, la tarjeta de crédito, 25 euros en metálico... Aunque el mayor daño que sufrió esta adolescente no fue material, sino psicológico por ver violentada su integridad física.

Pregunta clave: "¿Qué hora es?"

Esta universitaria -al igual que las cuatro víctimas que la precedieron- tuvo suerte de salir ilesa, ya que las diligencias policiales remarcan que de las denuncias presentadas se desprende que el modus operandi de las agresiones sexuales perpetradas por 'El Macho' entraña riesgo vital. Cuando veía a alguna mujer caminando por la mota del río Segura, se acercaba con tacto para preguntarle "¿qué hora es?", y aprovechando que se detenía, se abalanzaba sobre ella sin piedad: haciendo gala de su instinto depredador.

"En todos los casos esgrime cuchillos de grandes dimensiones, no solo exhibiendo el mismo con el objetivo de intimidar a sus víctimas, sino que hace uso del cuchillo y lo coloca en el cuello de éstas, generando un peligro especialmente relevante al ser una zona vital del cuerpo. Las cuatro denuncias (con cinco víctimas), coinciden en el relato de los hechos".

"A todas les pone el cuchillo en el cuello, exigiéndoles que "les enseñe las tetas", para después tocarlas o lamerlas. Además, a dos de ellas les introduce la mano y les toca los genitales".

La descripción física que ofrecieron las víctimas desde que 'El Macho' empezó a actuar el 12 de septiembre siempre era la misma: un hombre español, de unos 30 años, con pelo largo, y barba. Incluso algunas de ellas llegaron a identificar a Patricio en la foto que la UFAM le mostró de su amplia reseña policial. La distancia temporal de los ataques ocurridos en el entorno del río Segura, cada vez era menor, casi se solapaban, de modo que el Ayuntamiento de Murcia desplegó un dispositivo especial de la Policía Local para atajar la alarma social y la movilización de colectivos feministas.

El coche huele a 'maría'

Patricio lo sabía y la mejor prueba de ello es que se afeitó su mullida barba. Así lo demuestran las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la casa de Alguazas, cuando agredió a una universitaria el 21 de septiembre. Tan solo 72 horas después de ese ataque, Patricio no pudo contener sus turbios deseos, y se fue a las fiestas de la pedanía murciana de Puebla de Soto. 'El Macho' se subió con unos amigos a un Peugeot 307, de color verde, que tenía un faro delantero fundido, lo que motivó que el turismo recibiese el alto en un control policial desplegado en la avenida de La Raya.

Las fotos de Patricio M. C., alias 'El Macho', que figuran en las diligencias de la Policía Nacional.

"Los agentes interpelan al conductor, momento en el que se detecta un fuerte olor a marihuana, por lo que se detiene el vehículo para realizar una inspección. Una vez detenido el turismo, se observa cómo el pasajero que iba detrás del conductor, agarra algo e intenta ocultarlo de la vista de los agentes, debajo de su pierna derecha, por lo que procedemos a bajarlo del vehículo y a cachearlo, localizando lo que tenía oculto en el doble pantalón: un cuchillo", tal y como expone el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana de la Policía Local de Murcia, que sorprendió armado a Patricio 'El Macho'.

Aquel caluroso sábado 24 de septiembre, la foto de Patricio M. C. (Murcia, 1995) ya circulaba entre las Fuerzas de Seguridad como objetivo prioritario. Cuando los agentes que estaban en ese control llamaron a la Sala del 092 para consultar los antecedentes del pasajero del Peugeot 307 que portaba un arma blanca, se percataron de que habían pescado algo más que un delincuente de tres al cuarto: "Tiene una orden de búsqueda, detención y personación, por agresión sexual y robo con fuerza".

Los investigadores que andaban tras la pista de este veinteañero remarcan que ese arresto evitó nuevas víctimas: "Patricio es detenido la madrugada del 24 de septiembre en un vehículo en dirección a las fiestas de Puebla de Soto, portando un cuchillo, por lo que se presume que su intención era actuar de nuevo esa noche, a pesar de conocer que estaba siendo buscado por la Policía y que sus acciones estaban creando una gran alarma social".

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM), a la vista del historial delictivo que arrastra 'El Macho' desde que era un menor de edad, no dudan en advertir al Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia de que el perfil del investigado se ha ido tornando más peligroso con el paso del tiempo: "Se puede considerar cómo ha ido aumentando la violencia en sus actos delictivos, ya que su modo de vida son los robos con violencia, en la actualidad, con cuchillos que emplea en el cuello de sus víctimas".

Denuncias que causan pavor

El contenido de los testimonios de las víctimas que figuran en las diligencias judiciales causan pavor. Prueba de ello es el relato que ofreció la primera mujer que fue atacada en el río Segura, el 12 de septiembre, cuando iba en bicicleta, y fue interceptada por Patricio 'El Macho', abordo de la escúter Honda que le robó a un marroquí para desplazarse por la mota del afluente para perpetrar tropelías sexuales.

"El agresor, desde el primer momento, utilizó un cuchillo muy grande, me dijo que me bajara de la bicicleta y apagase la luz. Se acercó mucho a mí, me acorraló en el borde del camino que daba al río y me dijo que le enseñase las tetas. Le supliqué que tenía un hijo y que no me hiciera daño (...)".

Pero 'El Macho' no mostró piedad: "El agresor tiró fuerte del vestido y del sostén, me dejó desnuda de cintura para arriba, se abalanzó sobre mí y me lamió los senos, al tiempo que me decía guarrerías. El agresor utilizaba el cuchillo, yo tenía mucho miedo y no paraba de mirar el cuchillo.(...). Me bajó la ropa interior hasta los pies. Llegó a introducirme dedos (...). Yo gritaba que parase. El agresor se puso muy nervioso, me tapó la nariz y la boca y me puso el cuchillo en el cuello, pensé que me iba a matar".

La Policía Nacional localizó en la 'ciudad sin ley', de Alcantarilla, la scooter Honda que 'El Macho' había robado para desplazarse por la moto del río segura para atacar a mujeres.

Patricio 'El Macho' tiene por delante un juicio complicado porque la investigación de la Policía Nacional le vincula con las cinco agresiones sexuales, combinadas con robos con violencia. Los agentes tienen el vídeo del ataque de Alguazas que figura en este reportaje, varias víctimas le han identificado fotográficamente y la señal de su móvil le ubica en los alrededores del río Segura los días de los ataques. Además, un dispositivo de paisano de la UFAM que iba tras su pista, localizó la scooter robada. 'El Macho' solía acudir al barrio de San José Obrero en Alcantarilla: conocido con el sobrenombre de la 'ciudad sin ley' por la presencia de garitos de drogas, la venta de armas y el mercado negro de objetos robados. La Honda estaba estacionada en una calle y dentro hallaron dos cuchillos.

En un chabolo de la prisión de Sangonera la Verde, Patricio aguarda a que concluya la instrucción judicial para afrontar el juicio que deberá establecer cuándo vuelve a la calle el último violador en serie de este país, cuyo currículum delictivo ocupa nada menos que siete folios. La UFAM lo tiene claro y realiza esta última reflexión en sus diligencias entregadas al Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia:

"Desde la agresión sexual denunciada el 12 de septiembre, este agresor sexual en serie muestra una evidente falta de control de impulsos, transcurriendo cada vez menos tiempo hasta su siguiente agresión, destacándose que la noche que fue detenido llevaba un cuchillo que trataba de esconder, presumiéndose según su actuación en los últimos diez días, que pudiera actuar de nuevo en cualquier momento y contra cualquier mujer".

Sigue los temas que te interesan