La velocidad real a la que saltan los radares de la DGT: las multas por pasarte son de hasta 600 €

Los conductores españoles deben respetar en todo momento los límites de velocidad establecidos en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico (DGT) para controlar esto, tiene instaurados en toda España un total de 780 radares fijos, de los cuales, 92 son de tramo. Pero ¿los radares a qué velocidad saltan y cuándo te multan? Pues bien, depende del límite de velocidad de cada vía y del umbral de tolerancia con el que cuentan esos dispositivos.

Estos dispositivos de la DGT no saltan a la velocidad máxima exacta, tienen una pequeña brecha que te salva de la multa. El objetivo de esa diferencia no es que corras más, sino reducir el margen de error de los velocímetros de los coches. Esa brecha varía en función de la velocidad máxima permitida. Es decir, el radar no será igual de "sensible" a 100 km/h que a 130 km/h.

Desde febrero de 2015, todos los radares de tráfico en España, tanto fijos como móviles, aplican un umbral de tolerancia específico, excepto los que operan a bordo de helicópteros y drones de la DGT que están regulados de otra manera. Según ha informado la Guardia Civil en su cuenta Twitter, el umbral de tolerancia establece que hasta 100 km/h el margen es de 7 km/h, y por encima de 100 km/h el margen se mide calculando el 7% de la velocidad máxima permitida. Por debajo de esos umbrales no saltan los radares y no hay sanción:

¿Sabes a qué #velocidad real te denunciará un radar?

➡️Hasta 100 km/h, suma 7 km/h

➡️Por encima de 100 km/h, suma el 7%.

Recuerda, #LaCarreteraNoEsUnCircuito pic.twitter.com/yuSlYkBNvn — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 9, 2022

Umbral de tolerancia

El organismo explica que para hallar la tolerancia del 7%, se debe encontrar la cifra a la que restando ese porcentaje encontremos un valor de velocidad por encima del permitido (que siga siendo infracción).

Por ejemplo, teniendo en cuenta esto, se puede decir que la velocidad de activación de un radar en una carretera cuyo límite de velocidad es de 30 km/h, será cuando circules en 38 km/h. Y así sucesivamente hasta alcanzar los 90 km/h, que saltará a los 98 km/h.

Por el contrario, cuando el límite está establecido a partir de 100 km/h se debe calcular el 7% lo que quiere decir que el umbral de tolerancia es más elevado. Por ejemplo, en un tramo de autovía con el límite de velocidad es 110 km/h, el radar se disparará a 120 km/h:

El umbral de tolerancia de los radares fijos y móviles es de 7 km/h en límites inferiores a 100 km/h y del 7% en superiores. Este umbral cubre el margen de error de radares y velocímetros. #CampañaControl #Velocidad 16-22 abril. #LevantaElPieDelAcelerador por tu seguridad. pic.twitter.com/lJL4SEslzY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 20, 2018

Tipo de vía

En autopistas o autovías donde el límite de velocidad esté establecido en 120 km/h, el radar saltará a 131 km/h. Si el límite está en 110 km/h, el radar se activará en 120 km/h y la velocidad en un tramo de esas vías está delimitada en 100 km/h, el radar salta a 109 km/h.

En cuanto a las carreteras convencionales si el límite está en 90 km/h, el radar salta a 98 km/h. Si está en 80 km/h, te podrá multar cuando alcances los 88 km/h y en 60 km/h, el radar saltará en 68 km/h.

Por último, cuando estamos circulando por ciudad o por vías urbanas donde el límite máximo es 50 km/h, el radar se activa a los 58 km/h.

