El año de detenciones de Juanfra, padre de Yéremi Vargas: acusado de abusos sexuales y malos tratos

Juan Francisco Vargas es conocido por ser el padre de Yéremi Vargas, desaparecido hace 15 años en Gran Canaria. Su cara no ha sido nunca desconocida en los medios, pero, de un tiempo a esta parte, ha pasado a ser protagonista de las crónicas de sucesos y tribunales de los medios nuevamente, esta vez como acusado y no como víctima. Juanfra, como le llaman en su círculo cercano, ha sido detenido hasta en cuatro ocasiones en el último año: dos por abuso sexual y otras tantas por un delito de violencia de género.

El último episodio ocurrió el pasado martes. El canario fue sorprendido por los agentes de la Policía Nacional alrededor de las 14 horas, según fuentes policiales. Su actual pareja le había denunciado por un delito de maltrato continuado ante la Guardia Civil.

Juanfra fue trasladado a la Comisaría del Distrito Sur de Las Palmas de Gran Canaria. Pasó allí la noche del martes y, el miércoles, pasó a disposición judicial, tal y como adelantó Canarias7, en el Juzgado Número 2 de Violencia de Género de Las Palmas de Gran Canaria.

A primera hora de la tarde, Juanfra ya se encontraba en libertad provisional. Se le acusa de un delito de malos tratos continuado a su pareja, la misma mujer que le denunció el pasado mes de febrero.

Tras aquella primera denuncia, quedó libre a la espera de juicio, aunque con una orden de alejamiento con respecto a la víctima como medida cautelar. Sin embargo, el proceso no alcanzó la vista oral porque ella retiró la acusación.

Ahora asegura que aquello lo hizo debido a que 'Juanfra' le coaccionó. La mujer, cuyo nombre no ha trascendido, denuncia que lleva meses sufriendo un maltrato continuado.

Fecha marcada: el 30 de agosto

La casualidad ha provocado que Juanfra fuera detenido el 30 de agosto de 2021 y ahora el 30 de agosto de 2022. En el primer caso se le acusó de un delito de abuso sexual; en el segundo, de un delito de violencia de género.

Hace justo un año que el nombre de Juan Francisco Vargas saltaba a los medios de comunicación. Lo hacía el 31 de agosto de 2021 y los titulares decían: "El padre de Yéremi Vargas, detenido por abusos sexuales a su hija de 13 años".

A partir de ahí, se abrieron todo tipo de hipótesis, incluida una supuesta relación del progenitor con la desaparición de su primogénito en 2007. La madre de Yéremi salió a desmentirlo; la Guardia Civil aseguró que en principio "no existe vínculo entre ambos casos".

No había terminado la primera tormenta cuando comenzó la segunda. Tras quedar en libertad provisional por esta primera acusación, la Policía volvió a detenerlo apenas unas horas después. En esta ocasión había sido la hija de una de sus exparejas, también de 13 años, quién le había denunciado por presuntos abusos sexuales, al ver lo que había expuesto la otra menor.

Después de aquello, Juan Francisco no ha podido acercarse a las víctimas. Se le impuso la prohibición de comunicarse con ellas, de salir de la isla, se le retiró el pasaporte y la obligación de comparecer todos los lunes ante la autoridad judicial.

En libertad provisional, se le detuvo nuevamente en febrero. Fue la tercera. La cuarta ha llegado esta semana, el 30 de agosto de 2022, un año después de la primera acusación.

¿Quién es Juanfra?

A Juan Francisco Vargas le golpeó la vida en el año 2007, cuando apenas tenía 22 años. Su hijo Yéremi desaparecía mientras jugaba con unos amigos en un descampado cerca de casa. El caso aún está sin resolver, aunque el principal sospechoso es 'El Rubio', un vecino de Gran Canaria condenado por abusos a menores anteriormente.

Desde entonces, Juanfra ha vivido una vida de desenfreno. Tenía otro hijo con la madre de Yéremi, de la que se separó, y luego engendró otros cinco con mujeres diferentes. En total, siete hijos de seis madres distintas.

La última pareja sentimental de Juanfra, según publicó este mismo periódico hace un año, es una mujer colombiana. Se había mudado a Gran Canaria a vivir con ella. En el piso donde residían ambos fue donde se produjo la presunta agresión a su hija de 13 años, de nombre G. No ha trascendido si es ella la actual pareja que ha presentado la denuncia.

Un vecino que lo conoce desde hace tiempo describe a Juanfra como alguien que "se busca la ruina constantemente". 'El Gato' explicaba el pasado septiembre que "siempre anda en rollos con mujeres, tiene un hijo con una, otro con otra... A cada una le hace un bombo. Él siempre ha vivido del cuento porque no mantiene a ni una".

Aidan, hermano menor de Yéremi e hijo mayor de Juanfra, corroboraba esto: "Él no mantiene a nadie… ¡Es un espectáculo! Cada día te cuenta algo nuevo… Bueno, a mi hermana le pagaba la manutención, ¡a la que le ha denunciado! Es una mentirosa y no la quiero ver ni en pintura". Eso sí, también Aidan asegura que no es un abusador: "Mi padre pega, porque a mi padre lo respetan, le tienen miedo. Pero es un buen padre".

