El juez Serrano, exlíder de Vox Andalucía: "A Olona la han eliminado, le han hecho 'un Serrano'"

Si se repasa la trayectoria de ambos, hay muchas similitudes. Uno es Francisco Serrano, juez y fiscal, en excendencia y con despacho propio desde 2012. La otra es Macarena Olona, abogada del Estado, también en excedencia, aunque a punto, según ha indicado, de volver a su plaza.

Los dos han salido escaldados de su paso por la política, como candidatos por el mismo partido, Vox, a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ambos son funcionarios. A ninguno de los dos les hacía falta, ni profesional ni económicamente, someterse a partidos y al escrutinio de las urnas.

Mientras que Olona despuntó en el Congreso y era nueva en Andalucía, Serrano fue uno de los primeros de Vox, allá por 2015. Ha sido dos veces presidenciable en las elecciones andaluzas por este partido. La carrera del juez y fiscal en excendencia, Francisco Serrano (Madrid, 1965) se encuentra hoy alejada de la política.

Desde que abandonara su escaño en el Parlamento andaluz no ha accedido a hablar con ningún medio de comunicación. Hasta ahora. Y no duda en indicar que a Macarena Olona "la han eliminado". Por experiencia propia, abunda en que a ella le han hecho lo que le hicieron a él: "Un Serrano".

Desde su salida, tampoco ha hablado con los medios Macarena Olona, a excepción de una escueta frase para EL ESPAÑOL. Días después de la toma de posesión de su acta como parlamentaria andaluza, alegó cuestiones de salud sobre su abandono de la política activa. Pero a este periódico indicaría luego, tan escueta como contundente: "Mi lealtad con los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox".

Olona, sobre su salida: 'Mi lealtad con los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox'

Con EL ESPAÑOL, el juez Serrano también ha sido revelador. Ha accedido a hablar con este períodico días después de haber sido llamado por el juez Fernando Plasencia para incorporarse como abogado a ACOVAP, la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, especializada en defender casos ante la Audiencia Nacional. La charla tiene lugar antes de incorporarse, tras el mes de agosto, inhábil, al despacho de abogados que fundó en 2012 en Sevilla.

De entrada, confiesa que es "escéptico" con los periodistas y la prensa. También denuncia que es víctima de una persecución judicial, mediática y en redes sociales. En 2020 abandonó Vox y la política tras el anuncio del TSJA de que lo investigaba por presunto fraude de subvenciones: también habla con este periódico, sin tapujos, sobre ello.

No duda en indicar que su bestia negra, actualmente, es Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua. Ni tampoco que haber pertenecido a Vox le ha pasado y le sigue pasando factura. No le tiembla el pulso en advertir que al partido de Abascal lo están dinamitando desde dentro, por el descontento de las bases por las actuaciones de parte de la cúpula, y por el ninguneo, asevera, a todo aquel que destaca. Como le pasó a él mismo, y más recientemente, a Macarena Olona.

Pero aquí hay que ir por partes. Muchas. Lo último más conocido de Serrano es su batalla judicial y en redes sociales con Rubén Sánchez, o de Sánchez contra Serrano. Este mes de julio, y tras desestimarse en mayo la querella que le interpuso al portavoz de Facua por calumnias, Serrano se querelló contra él nuevamente por revelación de secretos. El portavoz de Facua está citado a declarar el próximo 27 de septiembre. Y en agosto, Sánchez ha pedido que amplíen las pesquisas judiciales contra el juez.

El origen de este enfrentamiento se encuentra en que Sánchez se personó en la causa abierta por la Fiscalía en 2020 por un supuesto fraude de subvenciones, que instruía el TSJA hasta que dejó su acta de parlamentario.

"¿Tú has visto alguna vez que alguien se persone como acusación popular sin que le pidan fianza?", pregunta Serrano, quien entiende que Sánchez filtra a medios y en redes sociales "todo aquello que me perjudica como adversario político".

"Va por la tercera vez que le pedimos al juez, en base al artículo 301, la apertura de un expediente disciplinario por filtraciones", explica el abogado a EL ESPAÑOL. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prescribe que en la fase de instrucción de un juicio la información debe ser reservada y que las diligencias que en ella se ordenen no sean públicas hasta el juicio oral.

No duda el juez Serrano en vincular a su salida abrupta y agria del partido, como la de Olona, esta causa judicial por haber pertenecido a Vox. "Yo he sido engañado y estafado doblemente: en la política y fuera de ella. Mi mujer me dice que no debería haberme metido en política".

De fundar Vox a crítico

Su entrada en política se produce en 2015 como uno de los impulsores y fundadores de Vox. "Yo no lo necesitaba. Mi carrera judicial estaba en excedencia y tenía mi despacho", indica. Se presentó a las primarias de Vox en Andalucía -porque al principio se convocaban primarias- y concurrió a las elecciones autonómicas de ese año. Era cuando los mítines se hacían desde un banco, de los de sentarse, en el barrio de Los Remedios (Sevilla) ante la indiferencia de la gente. En 2015 no logró representación.

Pudo dedicarse a la política porque estaba inhabilitado en 2011 por aquella polémica sentencia en la que amplió un día y medio la custodia de un padre para que el hijo menor pudiera salir en una procesión de la Madrugá sevillana. Luego, fue rehabilitado en 2016 por el Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la sentencia del Supremo.

-Usted fue el primero que situó a Vox en las instituciones logrado doce escaños en el Parlamento andaluz...

-Sí. En octubre de 2017, en un acto en Vistalegre, Santiago Abascal me dijo que yo era su candidato (para Andalucía). Yo no quería. Recuerdo que fue una campaña humilde, sin recursos, pagándomela de mi bolsillo, el alojamiento, todo. Y a Macarena, que es una tía que vale muchísimo... por aquel entonces, la imagen más emergente, después de Abascal, era yo.

Francisco Serrano, durante su etapa como parlamentario andaluz E.E.

Según critica, la táctica de Vox con Olona ha sido la misma que le afectó a él. "Le han hecho 'un Serrano'. Te arrinconan, hasta que te eliminan", incide. Sostiene que la dirección del partido le obvió "desde el día siguiente de la toma de posesión", y que también le hicieron el vacío en las negociaciones del pacto de investidura. "A mi Abascal no me cogía el teléfono desde enero".

Desde el principio, en el Parlamento andaluz, indica que "yo no tenía a nadie. me encontraba solo. Pedí ayuda personal a Santiago para poder poner a personas de mi confianza". No se lo permitieron. "Pusieron a personas de su confianza, de Madrid, como comisarios políticos. Controlaban las cuentas del grupo parlamentario. Yo no podía comprar ni un sacapuntas sin permiso. Una cosa es la disciplina de partido y otra, ser un soldado". Por estos mismos motivos "el grupo de Vox en Murcia se escindió".

El punto de inflexión vendría en junio de 2019. Siempre ha sostenido, como ahora hace a EL ESPAÑOL, que fue un colaborador quien escribió aquella crítica a la sentencia de La Manada. "Escribió unas cosas (en redes sociales), y el partido se me echó encima". Le desautorizaron públicamente y le destituyeron como portavoz parlamentario.

Aquello le acarreó, además, "insultos y amenazas para mí y para mi familia" por la calle, hasta el punto de que solicitó protección a su partido. "Me respondieron que me buscara la vida. El guardaespaldas me lo puso Elías Bendodo. Yo también he recibido mejor trato del PP que de Vox, como le ha pasado a Macarena Olona".

-¿Ha hablado con ella?

-No, no he hablado con ella. Ten en cuenta que yo entré en el partido en 2015, y ella era, diríamos, una recién llegada. Vale un montón. Es muy decepcionante. Yo no he cambiado mis ideas, pero lo que sí tengo es una decepción con determinadas personas del partido, en la cúpula, que no quieren que le hagan sombra. Yo no estuve para hacer sombra, y creo que ella (Macarena Olona) tampoco. Yo estuve, como creo que Macarena, para servir.

Serrano reconoce que Macarena Olona hizo una campaña "catastrófica" y se le ha echado la culpa. "El éxito es de ellos, y los fracasos, no. Por eso la culpa es de ella. De momento se la han quitado del Congreso, cuando mantenía a mucha gente ilusionada con el proyecto político. El objetivo era quitársela de Madrid".

No obstante, sostiene que en Vox mantiene "buenas relaciones" con algunos parlamentarios andaluces del partido. En concreto, "con 7 de los que estábamos. Con los otros, como Manuel Gavira o Alejandro Hernández, la cosa empezó mal".

Serrano no duda en mandar un mensaje a la cúpula del que fuera su partido. "Si Vox quiere seguir adelante, debe hacer una purga y una reflexión profunda. Un partido no puede dirigirse como si fuera un cuartel. En él debe regir la meritocracia, y no regirse por ser amigos o por los que sean más sumisos y obedientes".

Imagen del acuerdo entre Juanma Moreno (PP) y Francisco Serrano (Vox) en Andalucía, con Ortega Smith y teodoro García Egea. E.E.

También asevera que el origen se encuentra en la organización territorial. "Las bases las están perdiendo", subraya Serrano. "Se están quedando con los que menos valen, y ahora con las municipales necesitan unas bases territoriales sólidas. Santiago (Abascal) no es tonto, ni Espinosa de los Monteros, ni Rocío (de Meer). Ellos sabrán lo que tienen a su lado".

La investigación judicial

En julio de 2020 la Fiscalía Superior de Andalucía interpuso una querella ante el TSJA contra Francisco Serrano y los que eran sus socios por un presunto delito de fraude en subvenciones. Se trata de 2.480.000 millones de euros de fondos Reindus que recibió en 2016 la sociedad limitada Bio Wood Niebla. El crédito era para abrir una fábrica de pellets que nunca llegaría a funcionar y que en 2020 no se había devuelto.

Serrano estuvo como socio de la empresa desde abril de 2016 a septiembre de 2017 como administrador solidario. "En verano de 2018 yo denuncié a la Fiscalía, pero pasó desapercibido. Animé a una empleada a que denunciara a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía. Presentó 3 megas de información. La archivaron. Y ahora que se enteran por Rubén Sánchez se interesan, cuando yo me había ido en septiembre de 2017. Si yo no hubiera sido de Vox... esto es una represalia política" porque "los enemigos de la izquierda no lo han olvidado".

En septiembre de 2020, tras algunos meses como parlamentario del grupo mixto, abandonó el Parlamento andaluz. Lo hizo "para que me juzgara un juzgado independiente y no el TSJA, que ya me había juzgado" con anterioridad y condenado, apartándole de la carrera judicial en 2011 "siguiendo instrucciones de Madrid" hasta que el Constitucional estimó su recurso.

-¿Por qué dejó la sociedad de Bio Wood Niebla?

-Me fui porque me estaban engañando. Yo entré en aquel negocio porque había un empresario dedicado a la biomasa, él aportaba la maquinaria, porque la tenía. Quien hizo el proyecto fue él. Me decía que aportaba las máquinas con facturas preforma... y me di cuenta de que me habían engañado. Además, me falsificó la firma digital. Porque, aparte del crédito Reindus, pidieron ayudas a la Junta de Extremadura y a la Agencia IDEA. Me falsificaron la firma aprovechando una mudanza, porque estando yo ya como juez en Barcelona, me clonaron el ordenador. Ya está todo acreditado en el procedimiento.

"He aportado todo tipo de pruebas al procedimiento que prueban que yo no he tenido parte: de la UDEF, del banco, de las cuentas, de los movimientos de tarjeta, de quién hacía las transferencias... Incluidos los 3 megas de datos. No hay ni un comentario sobre eso. Todo lo que Rubén Sánchez crea que me puede perjudicar, lo hace".

-¿Tiene denunciado lo de la firma digital?

-Lo tengo denunciado en otro procedimiento, lo que pasa es que yo no lo publicito. Las cosas que le perjudican (a Rubén Sánchez) no las cuenta. Él presenta un papel en el juzgado y lo cuenta a la prensa. A mí, una cosa que me beneficia, en el juicio mediático lo tergiversa.

Lo último, este mismo agosto, es que Sánchez ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla que amplíe las actuaciones contra Serrano por un supuesto delito continuado de apropiación indebida. "Es por un préstamo que concedió el otro administrador por 200.000 euros, se le ha devuelto, y dice que yo me he lucrado. Que he ingresado el dinero en mi cuenta. Eso es una barbaridad".

Sostiene el juez que "aunque esto vaya muy lento, va bien. Va lento porque no se puede probar lo que no existe, y por eso no quiero entrar en detalles", sostiene a este periódico. "Las pruebas avalan mi absoluta inocencia". Augura que "tarde o temprano, voy a salir absuelto de esto" porque se probará "mi condición de estafado y engañado. Yo he sido doblemente estafado y engañado, tanto en la política como fuera"·

Sobre Rubén Sánchez, sostiene que "a quien habría que investigarle es a él por las subvenciones que recibe Facua. Aunque él pensará que la mejor defensa es un ataque".

Serrano prosigue: "Me ha tildado de ladrón, solo porque hay una cuenta de la sociedad que había abierto el señor Serrano". También tiene el juez -quien sostiene que ha padecido depresión- palabras para verbalizar "el perjuicio causado a mi familia" por haber sido de Vox. "Mi mujer está muy mal. ¿Tengo yo cuentas en Panamá? Encima que nos han estafado y engañado...".

El futuro

A sus 58 años, tiene claro que va a reincorporarse a la carrera judicial. En Sevilla, donde tiene plaza en excedencia. Pero ahora se centrará durante algún tiempo más en su despacho hispalense, especializado en Derecho de Familia, y en colaborar con ACOVAP. "Ahora les dicen a los jueces y fiscales que tienen que formarse en perspectiva de género. No, tienen que formarse en perspectiva de objetividad: siempre teniendo como prioridad el bien del menor", ante casos como divorcios y custodias.

"Claro que hay maltrato y violencia de género. Y hay que defender a las víctimas. pero no hay que generalizar". Porque, sostiene Serrano, "generalizando se le hace daño a la verdadera mujer maltratada, a los padres y a los hijos. Yo abogo siempre por la negociación y la mediación familiar. Cuando era juez siempre partía del sentido común en beneficio de los menores, y no en ir a degüello por el hecho de ser varón, como hacen muchos abogados y abogadas, sobre todo de asociaciones".

Cuenta a EL ESPAÑOL que un día recibió "una llamada de apoyo de un político de ERC, acusado de violencia de género, a quien le habían quitado a su hija. Pese a sus ideas republicanas, me dijo que iba a votar al partido que frenara esas políticas". También rememora algunos casos de su paso como juez de familia en el Juzgado de Badalona. "En Cataluña hay un Derecho de Familia más avanzado que el Derecho Civil común. Los padres ya van convencidos".

