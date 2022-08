El visionario Guillermo, dueño de Aloha Poké: trajo el plato a España y ahora factura 7,5 millones

Aloha Poké, la cadena de restaurantes encargada de introducir el plato hawaiano por excelencia en España, se fundó hace ya cinco años en Madrid. Todo comenzó cuando Guillermo Fuente, CEO principal de la empresa estaba viviendo en Estados Unidos. "Allí conocí el plato casi por casualidad, sin saber lo que era y la verdad que me encantó", desvela a EL ESPAÑOL. A partir de ahí, el creador de la cadena hostelera empezó a consumir el plato 2 ó 3 veces por semana y, tras ver "que era un plato sano, rápido y barato", se animó a montar un negocio en el que fuera el absoluto protagonista. Ahora, un lustro después, la empresa especializada en el plato va viento en popa y ya factura la friolera de siete millones y medio de euros.

Pero la idea no salió de la nada. Todo surgió cuando dos amigos de Guillermo le fueron a visitar: "Les llevé a los sitios que a mí me gustaban. Lo típico, un poco de turisteo". En ese momento empezaron las especulaciones e ideas sobre la posibilidad de montar algo parecido en España. Aunque todo comenzó medio en broma, según el CEO de la empresa, con el paso del tiempo fue cogiendo forma hasta que montaron la primera tienda en la Calle Libertad, en Madrid. Sin embargo, aunque en un principio comenzaron los tres amigos, ahora él es el único jefe.

El plato por excelencia de esta cadena de restaurantes, como su nombre indica, es el poké. Éste es un plato hawaiano, con influencias asiáticas y californianas, disponible por menos de 10 euros.

Guillermo Fuente. Jose Verdugo

Y Aloha Poké, especialista en él, ofrece más de mil combinaciones diferentes. Además, tiene opciones para todo tipo de clientes, desde sin gluten, para veganos, sin lactosa, ricos en proteína y libres de azúcares simples. Su oferta gastronómica es amplia, variada y dinámica, adaptándose al estilo de vida y necesidades del consumidor. "Evidentemente tenemos que dar calidad, se trata de un producto crudo que no lo puedes enmascarar con rebozados, salsas o aceites", esgrime Guillermo.

Su elaboración

El poké, como un plato de shushi, se elabora por pasos. En primer lugar, se elige la base, que puede ser arroz de sushi, arroz integral, quinoa, ensalada... A continuación, se añade la proteína: pescado crudo, salmón, atún o pollo, marinado con una salsa. Y, por último, se eligen los toppings, entre los que hay hasta un total de 30 para elegir: frutas, verduras, semillas, frutos secos, etc. Además, la oferta se completa con entrantes para compartir, bebidas refrescantes como la kombucha y postres caseros hawaianos.

Pese a que en un principio se le dio muchas vueltas al nombre, finalmente, se quedó "Aloha Poké". "Evidentemente, la palabra poké tenía que estar porque no se conocía, entonces lo primero era vender el producto", señala Guillermo. A partir de ahí, se comenzó a pensar en palabras en inglés, en hawaiano... hasta que llegaron a "aloha". "No solo es un saludo o despedida, también es un deseo de que te vaya bien, una filosofía de vida, una palabra que da felicidad", añade.

Un trabajador de Aloha Poké, preparando un plato de poké. Jose Verdugo

Además de ser un plato saludable con ingredientes crudos y sin procesar, se trata de una cadena de restaurantes que abogan por la protección del medioambiente. "Desde el primer momento apostamos por la sostenibilidad, pretenemos que nuestra filosofía gire en torno a un estilo de vida saludable, no solo comer sano", insiste Guillermo. Aloha Poké, además, tiene colaboración con empresas como Auara, To Goog To Go para evitar un excesivo desperdicio de comida. Igualmente, todos sus envases son de plástico reciclados y muchos de ellos biodegradables.

Por menos de 10 euros

A pesar de ser un plato con comida de calidad, no supone un gasto excesivo, ya que por menos de 10 euros y en cuestión de minutos, tienes la comida hecha. "Es una opción saludable, económica y rápida. No es como una ensalada que a los cinco minutos tienes hambre, el poké te llena hasta la noche", cuenta Guillermo.

Otro de los aspectos a destacar de Aloha Poké es el diseño de los locales. "Queríamos que comer en nuestros restaurantes fuera como una experiencia, no sólo un restaurante de comida rápida", apunta. El local está decorado con un estilo playero y tropical, donde la luz natural comparte protagonismo con tablas de surf, mensajes positivos, arte urbano, vegetación y, por supuesto, los poké bowls. Aunque haya varias copias, Aloha Poké es diferente. El local te lleva a una zona de costa estando en medio de una gran ciudad.

En cuanto a la tipología del cliente, se trata de personal de oficina. Sobre todo, trabajadores que tienen un descanso de una hora escasa para comer algo rápido. "Yo he sido de esos y no había casi opciones saludables, la mayoría eran bocadillos, pizzas, chinos y kebabs", añade el CEO. La gran cantidad son clientes que saben lo que consumen, saben cómo combinarlo, a qué hora se comen determinados alimentos y además, se preocupan por la procedencia de estos.

150 empleados y 26 locales

Aunque en la actualidad cuentan con 150 empleados y alrededor de 26 locales repartidos en 11 ciudades, tienen previsto abrir unos 6-7 restaurantes este año, alcanzando los 33 en España. Sin embargo, no tienen pensado ampliar el mercado fuera de España. Pese a ello, sí que es cierto que siempre lo han tenido en mente: "Por ahora tenemos España como objetivo, consolidarnos y llegar a todas esas ciudades que faltan".

Guillermo Fuente, en uno de los 26 establecimientos que tiene la cadena en España, hablando con un trabajador. Jose Verdugo

En cuanto a datos económicos, el año pasado Aloha Poké facturó 7,5 millones de euros con 150 empleados. Este año, no obstante, prevén terminar con una facturación de 10 millones de euros y una inversión de 6 millones de euros en total.

Como era de esperar, todo este esfuerzo tiene su recompensa, ya que Aloha Poké cuenta con varios premios. En 2019 ganaron el Hot Concept al Servicio Rápido, primera vez que se daba este premio a un local de poké. En 2020 fue uno de los finalistas de los Premios Nacionales de Marketing en la categoría de Start-ups y Pymes. En diciembre del mismo año la empresa obtuvo tres galardones en los Premios Meraki en las categorías de Sustentabilidad, Implementación y Adaptabilidad al Covid-19 y Desarrollo de Negocio.

Además, en 2021, fue galardonada en los VI Premios Marcas de Restauración en la categoría de Sostenibilidad y Producto, y ganó el Premio PesMes en la categoría de Acción Completa de Marketing.

Guillermo Fuente, sentado en unos de los locales decorados con motivos surferos. Jose Verdugo

Guillermo Fuente manifiesta a EL ESPAÑOL sentirse emocionado con el recibimiento que ha tenido Aloha Poké a lo largo de estos cinco años: "Es una locura, es una sensación muy bonita. Es una muestra de que estamos haciendo las cosas bien, esto pone en valor tu trabajo".

