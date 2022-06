Juanma Moreno y su vuelo hacia los 50 escaños: fin de campaña entre aves rapaces y música 'indie'

Vestido de manera informal y con zapatillas deportivas, Juanma Moreno se pone los guantes de protección y coge el impresionante búho real, siguiendo las indicaciones del técnico de Medio Ambiente. Criado en cautividad, va lanzarlo a volar para que recupere su libertad y se aclimate a su hábitat natural. La imagen que sigue a esta escena tiene algo metafórico. Porque Juanma Moreno es, a todas luces, una rara avis del PP: le gusta el indie, es moderado, reconoce ha aprendido a mejorar aún más su serenidad, que le viene en el ADN, y en menos de cuatro años se ha metido en el bolsillo a los andaluces. Todo esto lo ha hecho, además, volando solo.

Lo del búho real ocurrió el jueves, durante suelta de aves rapaces, recuperadas por el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) en un pinar de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Se trata de uno de sus últimos actos como presidente de la Junta de Andalucía antes de las elecciones, cargo que se juega mañana domingo. Lo otro, lo suyo, se ha ido cociendo a fuego lento.

El animal, nacido en cautividad este año en el Alcázar de Jerez, aunque es un ejemplar que no ha alcanzado la madurez, ya tiene bastante fuerza. Se revuelve y aletea, pero Moreno lo sujeta con firmeza y lo coloca mirando hacia delante, para lanzarlo.

[Juanma Moreno, decidido a ir a la investidura sin negociar con Vox si se acerca a los 50 escaños]

En ese instante el búho vuelve la cabeza -esos grados de giro impresionantes y únicos de las rapaces- y lo observa, atento. El hombre se echa a reír y admira en voz alta su belleza unos segundos, los mismos que tarda el animal en mirar por fin hacia delante. Justo entonces lo lanza hacia arriba.

Juanma Moreno posa para EL ESPAÑOL en las Bodegas Manuel Aragón de Chiclana de la Frontera. Cata Zambrano

Juanma Moreno lo sigue, incluso caminando, para comprobar si el animal vuela alto o se posa en una rama. Esto es, precisamente, a lo que aspira lograr mañana, a partir de las 20,00 horas, cuando cierren las urnas. Volar alto, libre, o volar libre pero posándose en una rama como apoyo.

["Ni Corpus ni San Corpus": Moreno, Espadas y Marín, a por los 200.000 indecisos en un 19-J de calor y fiesta]

EL ESPAÑOL acompaña a Juanma Moreno en el último tramo de campaña. Tras el acto institucional Moreno se dirige a las Bodegas Manuel Aragón, en la misma localidad. Va a ofrecer sus últimos mítines de campaña, y por la tarde tendrá un acto con jóvenes en El Puerto de Santa María. Acabará la noche en Sevilla, con su mujer, viendo juntos a Alejandro Sanz en concierto.

Pero ahora, en la bodega, flota el olor del vino fino chiclanero. Se trata de un lugar tan castizo que por no tener, todo lo que no sea fino y necesite vaso, se sirve en catavinos. No hay más recipiente que ese, además de la copa grande. El salón de celebraciones anexo a la bodega está a reventar.

Todos los trackings internos, así como las encuestas, dan por segura su victoria, trabajada en base a un carácter conciliador y centrado que incluso el CIS ha destacado: le dio un 10% del trasvase del voto socialista, un dato que en los últimos días se ha ido acrecentando. La palabra 'serenidad', en sus distintas acepciones, ha sido una de las que más ha repetido en estas dos semanas.

'El hombre tranquilo'

Antes de llegar ya reina la expectación, y al llegar se arma el taco. El personal de la Bodega está nervioso. "A ver si se para con nosotros y nos saluda cuando acabe", dice emocionada una camarera. Su padre ha acudido al mitin "porque es un fanático de Juanma Moreno". Al acabar, además de saludar a todo el personal, atiende también a EL ESPAÑOL.

-Usted conocerá la famosísima película de Ford con John Wayne, 'El hombre tranquilo'...

-'El hombre tranquilo, sí. Un título legendario... Bueno... ¿soy el hombre tranquilo yo?

-La imagen que ha transmitido durante toda la campaña, e incluso durante toda la legislatura es esa: la marca 'Juanma'. ¿Le viene en el ADN?

- Yo creo que viene en la forma de ser. Cada persona tiene un estilo natural. De niño ya era sereno, por así decirlo.

Con el tiempo, además "aprendes", puntualiza. "Aprendes a controlar tus impulsos, a serenarte, a entender que las cosas tienen solución o no tienen solución. Además los nervios no te ayudan en nada. Ni los exabruptos, ni las salidas de tono. Al final uno tiene que asumir las cosas con serenidad, con reflexión. A mí me ha ido bien la vida así".

Reconoce que hay gente a la que esto le puede gustar más o menos. "Pero esto no significa que te falte determinación ni que te falte pasión, porque yo soy muy pasional en lo que hago y estoy muy encima de todo. Pero es verdad que mi comportamiento en la vida es de calma. Ante los problemas, calma y parar para poder pensar".

Juanma Moreno, durante su charla con EL ESPAÑOL. Cata Zambrano

Moreno pone de ejemplo la crisis de la pandemia. Ha visto a mucha gente entrar en estado de bloqueo. "Equipos entrando en estado de shock, que no saben reaccionar, porque tiene un problema grande. Por eso es muy importante la calma. Viene de serie, y después lo he ido perfeccionado con los años".

-Lo ha estado diciendo durante toda la campaña: Hasta el rabo todo es toro.

-Hasta el rabo todo es toro. Yo he vivido, a lo largo de mis años de experiencia política, victorias que estaban cantadas y a última hora por cualquier circunstancia, no haber victoria, o darse otro tipo de victoria.

(En el aire de la bodega sobrevuela en ese instante la amarga victoria de Javier Arenas, quien no pudo gobernar pese a sacar 50 escaños en 2012 por el pacto entre PSOE e IU. También, que el propio Moreno logró gobernar hace cuatro años gracias a la carambola de sus 26 escaños, a los 21 de Cs y el apoyo externo de Vox. Incluso recuerdan en Andalucía la soledad en la que estuvo Moreno en las anteriores elecciones por parte de su propio partido).

"También he visto fracasos que estaban anunciados ser casos de éxito"- continúa. "La política es el arte de lo imposible, y después, es imprevisible, es algo que todo el mundo sabe. Por tanto, hasta que no se abran las urnas, cualquier circunstancia, incluso ajena al propio partido, ya tiene una connotación y un variable para los resultados. Por tanto, yo soy muy prudente".

Sin estereotipos peperos

Su club de fans se sitúa de los 60 años para arriba. "Mi público, mi público. tengo ahí una afición...", dice riendo. Hijo de emigrantes andaluces en Cataluña, nacido en Barcelona, retornados a Málaga y de origen humilde, no es casual que tenga un aura de yerno perfecto. Representa además el estereotipo de una generación hija del esfuerzo, muy amplia en Andalucía y muy alejada también del pepero. Sí: una rara avis, como la que la devuelto a la libertad hace unas horas.

Moreno, en tres instantáneas consecutivas durante su charla con EL ESPAÑOL. Cata Zambrano

"En ese público, las señoras me han dicho cosas maravillosas". Pero lo más bonito que le han dicho es que es "buena persona". Es lo que más le ha tocado. "Y cuando una persona te lo dice, no un afiliado, sino alguien que te lo dice de manera honesta, que te lo dice mirándote a los ojos, y te dice: usted es una buena persona... eso me lo han dicho un par de veces y eso sí me ha llegado mucho. Además, eso te refuerza para decir que tengo que hacer las cosas bien, siendo equilibrado, ponderado y justo". Esa frase "te hace ser mejor y te exiges más a tí mismo".

-¿Qué hará mañana domingo?

-Pues básicamente me ducharé, desayunaré con la familia y nos iremos juntos a votar, incluidos los tres niños. Después de votar haré unas declaraciones y luego iremos a tomar el aperitivo por las calles de Málaga.

Luego pondrá rumbo a Sevilla. Comerá en ruta en alguna zona tranquila o una venta y llegará a su casa de Sevilla. "Por la tarde me pondré a ver la tele, para distraerme. Ahí sí que no hago nada de política porque ya empieza a llamarte la gente, las israelitas... y eso te va poniendo más nervioso".

"Vértigo, vértigo, vértigo"

A eso de las siete y media "ya salgo para la sede (del partido)". Tardará una media hora, coincidiendo con el cierre de los colegios electorales, y se meterá en su despacho para estar pendiente de los resultados.

"Las sensaciones que tienes allí son terribles, ¿eh? Pero de vértigo, vértigo, vértigo", se sincera. "Es como si te examinaran, como si fuera una oposición: las oposiciones de tu vida". Una sensación "De incertidumbre, de angustia". Es un día "que no se pasa bien para un candidato".

-Pero usted es el hombre tranquilo...

-Bueno, yo soy el hombre tranquilo pero aun siendo tranquilo, te reconozco que desde las siete de la tarde a las diez de la noche, ese rato es muy intenso.

Al equipo de Juanma Moreno le preocupan dos aspectos este domingo. El primero es un exceso de optimismo, "porque es verdad que las encuestas han ido ilusionando". Eso lo unen a muchas ganas de playa tras la ola de calor, sobre todo en el interior de Andalucía.

Moreno, en otro momento de la charla mantenida con EL ESPAÑOL. Cata Zambrano

"Eso puede llevar a mucha gente a pensar, bueno, esto está ganado, si Juanma va a salir...", subraya. Esta circunstancia puede marcar entre "gobernar acompañado o en solitario". Es algo que, desde hace varios días, han machacado como mensaje llamando a la movilización. "Domingos de playa hay muchos, y sábados también". Por eso, para ir a la playa y tostarse, "mejor el sábado, y el domingo en casita poniéndose crema".

El indie español

Juanma Moreno, en el hueco de mañana por la tarde, verá series. En los últimos 13 años (casi la edad justa del mayor de sus tres hijos) como todos los padres, no ha tenido más remedio que centrarse en el cine infantil. "Estoy desactualizado", confiesa. "Con uno de 7, otro de 11 y el otro que va a cumplir los 13 ahora, claro, lo que yo veo...". La última película que vio, adulta, y que disfrutó "mucho" y que recuerda fue el musical 'La La Land'.

Suele leer por las noches antes de dormir, y es más de papel, porque le permite tocar, subrayar, "y hacer pliegues", para poder volver atrás y regresar a alguna idea o una cita. Con el ebook que le regalaron por su cumpleaños "lo he intentado" pero no, pese a que se puede grabar. "En eso soy muy antiguo".

Le gusta la novela histórica y la novela negra. "Todo lo que me haga pensar en lo que no sea política", apostilla explicando esa necesidad de desconexión mental. "Al principio leía cosas de actualidad, biografías, ensayos..." pero acababa haciendo asociaciones.

Formó parte de un grupo musical en la Málaga de los 80 que cambió de nombre tres veces: 'Lapsus psíquico', 'Cuarto Protocolo' y 'Falsas realidades'. De aquellos tiempos como vocalista dejó constancia en las elecciones andaluzas de 2018, cuando se arrancó a cantar la archiconocida 'Sabor de amor' en un mitin.

Del pop español evolucionó "hace diez años", cuando descubrió un estilo musical que le enganchó, "por sus letras divertidas y por ser un pop más vanguardista y alegre". También es peculiar Juanma Moreno en cuanto a música: le gusta el indie español.

Sus grupos favoritos son los catalanes Sidonie, los "granaínos" Lori Meyers, que ha venido escuchando en el coche, y Miss Caffeína. La canción más famosa de este último grupo se llama 'Mira como vuelo'. Casualidad, quizá metáfora. Como lo del búho real que ha soltado a mediodía.

Sigue los temas que te interesan