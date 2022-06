Adil, asesino de Cristina en Zaragoza, estaba en busca y captura por otro crimen en Madrid en 2001

Cristina no sabía que en su misma planta vivía un demonio. Adil, que así se llama el hombre de origen marroquí que presuntamente ha acabado con la vida de esta zaragozana en la noche del pasado lunes, estaba en busca y captura por no volver a la cárcel de Zuera. Allí estaba interno por otro crimen de sangre cometido en 2001. No había vuelto del permiso que le habían concedido.

Otra mujer fue entonces la víctima. Se trataba de una joven francesa, de 24 años de edad y de nombre Siham. Según El periódico de Aragón se encontraba en Madrid haciendo turismo con una amiga. Adil tampoco dudó en atacar en aquella ocasión.

Los hechos ocurrieron a última hora del pasado lunes. “Me asomé a la ventana a eso de las 21.30 y estaba todo lleno de policías”, explica un vecino de la calle Alegría, en el barrio de San José, donde Cristina y Adil vivían puerta con puerta en el primer piso del número 8. Ella en el B, y él en el A.

Imagen de la sábana con la que se ha tapado el cuerpo de Cristina. CF

Los vecinos aseguran que se trata de “una zona tranquila”. El camarero de un bar incluso afirma que más de una vez se ha dejado la persiana del local sin bajar y nunca han entrado a robar. Se trata de El Mañico, donde Cristina iba de vez en cuando a desayunar. “No sé decirte mucho más de ella. Siempre venía sola”.

Los investigadores de la Policía Nacional no pueden determinar si el de esta joven de 30 años es el quinto asesinato por violencia machista en los últimos ocho días. Todavía se está averiguando la relación que había entre ambos. Él la atacó con un cuchillo y ella, defendiéndose, le causó heridas severas que lo mandaron al hospital Miguel Servet de Zaragoza. Allí permanece detenido y por su situación no pudo declarar al cierre de esta edición.

En el Rincón de Chiqui, el otro bar con el que hace esquina la calle Alegría, se echan las manos a la cabeza al ver su foto. “¡Sí es ella, es ella!”, claman las camareras, llevándose las manos a la cara. Explican que era fácil verla por las noches bajar a comprar tabaco. Pero la recuerdan con el pelo más oscuro. La última foto de la chica, que a este periódico suministra un vecino, es del domingo, y se la ve más rubia de lo que las dos trabajadoras la vieron.

La Policía se desplazó hasta la vivienda alertados por la llamada de otra vecina. Aseguraba que había una mujer en peligro pidiendo auxilio. Cuando llegaron se encontraron con que Cristina tenía un puñal clavado en el abdomen. Los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida sin éxito.

Foto del portal donde se produjeron los hechos, donde se puede ver la sangre de Adil. CF

A él se lo encontraron malherido. Mientras lo sacaban para llevarlo al hospital se le pudo escuchar gritar que “¡el hombre es siempre el culpable, siempre el culpable!” y que se estaba muriendo.

Todavía quedan muchas dudas por despejar de este suceso. La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, ha dicho que la Policía Nacional está investigando las circunstancias del asesinato. El objetivo es averiguar qué tipo de relación había entre ellos y determinar de ese modo qué tipo de feminicidio es este crimen, como lo ha calificado.

En 2022 el Ministerio de Igualdad puso en marcha en España un nuevo mecanismo para la contabilización de los feminicidios y establece cinco categorías: en pareja o expareja; en el entorno familiar; vicario; de carácter sexual, y social (el asesinato de una mujer sin carácter sexual, cometido por un hombre, conocido o no, sin relación de pareja ni familiar, como un compañero de trabajo, un amigo o un vecino), explica Efe.

Semana negra

De confirmarse que el de Cristina ha sido un crimen machistas, se sumaría a la lista negra que España ha sufrido en la última semana. El pasado domingo era asesinada María Luisa, de 48 años, ha manos de su ex pareja en Tomelloso (Ciudad Real). Pero en los útlimos 9 días, desde este lunes, fueron asesinadas otras cuatro mujeres

Se tratan de una joven de 26 años en Montemayor (Córdoba) el pasado 22 de mayo: la de una mujer de 50 años en Tíjola (Almería) el pasado viernes; y las de otras dos de 51 y 48 años este domingo en Vélez-Málaga (Málaga).

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell, ha recalcado que estos asesinatos dejan “7 huérfanos mayores de edad y 3 menores a quienes el machismo arrebata a su madre” a través de su cuenta de Twitter.

Una semana especialmente trágica: cuánto dolor nos causa la #ViolenciaDeGénero

Nuestras condolencias, solidaridad y apoyo a todas las víctimas supervivientes, en especial a sus hijas e hijos: 7 huérfanos mayores de edad y 3 menores a quienes el machismo arrebata a su madre. https://t.co/mNXL550r16 — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) May 31, 2022

En lo que va a de año, 18 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España y 1.147 desde 2003. La violencia machista deja ya al menos 16 menores huérfanos este 2022.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Sigue los temas que te interesan