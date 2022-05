¿Cuánto estás dispuesto a insultar para conseguir más likes?

Los algoritmos de las redes sociales fomentan la radicalidad y la polarización porque potencian la visibilidad de aquellas publicaciones que son capaces de generar reacciones inmediatas en sus usuarios: las que nos encantan o las que nos enfadan.

Pero además del papel que desempeñan las redes sociales, los usuarios también publicamos ese contenido que enfada y crea crispación por ego. Porque las publicaciones que muestran indignación consiguen más comentarios, más me gusta, más repercusión.

Todos nos hemos enfadado al ver una noticia o una publicación en redes, si en ese momento hemos publicado un mensaje, ahí se ha quedado nuestra huella digital, mostrando nuestra inclinación. Ese hecho puede tener consecuencias en el futuro.

Cualquier publicación puede convertirse en viral. Cualquier usuario anónimo puede ser un personaje digital que aguante el agradecimiento o el odio de otros.

Escucha el pódcast

Hoy publicamos el quinto y último episodio de 'Me gusta, me enfada', nuestro reportaje en formato pódcast sobre cómo nos relacionamos con las redes sociales. En este episodio, que hemos titulado 'Me enfada', tratamos el anonimato en redes sociales, el odio, la crispación y cómo contribuímos los medios de comunicación a ese clima de agitación social.

En este capítulo intervienen Ana Aldea, fundadora de Data Social; Mauricio Cabrera, analista de medios; y Miguel Carvajal, director del máster en innovación en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Puedes escuchar el pódcast en Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon y Podimo.

Sigue los temas que te interesan