Juan Carlos I "no viene de vacaciones": usará el fin de semana para preparar el Mundial de barcos clásicos

"No ha venido de vacaciones", o no sólo. A pesar de que el rey Juan Carlos no se ha animado a competir en la primera jornada de la IV Circuito de la clase 6mR, la intención del Emérito es prepararse para la competición y tomar las riendas del Bribón en junio, durante el Mundial que se celebrará en la misma ría. Así lo asegura a EL ESPAÑOL su círculo de amigos de Sanxenxo, uno de los más íntimos que le ha acompañado en su primer regreso a España.

La idea del Señor, como se le conoce en el ambiente náutico, es recuperar la forma este fin de semana tras dos años sin competir, pero sin excesos. El viernes no ha podido ser debido a los cambios en el viento, pero ninguno descarta que vuelva a patronear el barco el sábado o el domingo, la última oportunidad antes del mundial que se celebrará entre el 10 y el 18 de junio en Sanxenxo.

“Mañana se espera menos viento e igual se anima, pero lo que tiene claro es que competirá en el Campeonato del Mundo”, revela la misma fuente. El patrón del Bribón ya ha comunicado a sus tripulantes que tiene la intención de defender el título mundial en la categoría Clásicos, que ganó en 2019 para barcos anteriores a 1962. "Primero quiere probarse, sobre todo porque lleva casi tres años sin navegar".

Juan Carlos en Sanxenxo. Mónica Ferreirós

Don Juan Carlos anunció hace casi dos años, el 3 de agosto de 2020, su decisión de trasladar su residencia fuera de España, tras lo cual recaló en Abu Dabi. Desde entonces han surgido numerosos rumores sobre su posible vuelta a Sanxenxo, pero ninguno se concretó hasta esta misma semana. El propio Pedro Campos, amigo cercano del Emérito, confirmó a este periódico que ni siquiera él supo de los planes del rey hasta el martes, cuando le confirmó por teléfono su intención de participar en la regata.

“Nos pilló a todos de sorpresa. Cada vez que había regata empezaban los rumores de que iba a volver, pero ya no nos lo creíamos. Era como el cuento de Pedro y el lobo”, señaló en conversación con EL ESPAÑOL. Durante la estancia del monarca, que se extenderá hasta la mañana del lunes, Juan Carlos se hospeda en la casa de Campos, un chalet frente a la playa de Nanín que, curiosamente, fue el mismo que eligió para pasar su última noche en España el 3 de agosto de 2020.

Sigue los temas que te interesan