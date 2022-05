El intermediario del hombre del Kremlin al asesor de Puigdemont: "El CNI os tiene controlados"

El Kremlin tenía constancia de que el CNI vigilaba los movimientos de los independentistas catalanes y sus contactos con Rusia. Así consta en el extracto de las conversaciones de WhatsApp entre Víctor Terradellas, exasesor del 'president' Carles Puigdemont y su enlace con Rusia, Jordi Sardà Bonvehí. El chat al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL recoge la intensa y cercana comunicación que ambos mantuvieron entre finales de 2017 y la primera mitad de 2018, y aparece en el sumario del caso Volhov, que lleva el juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción 1 de Barcelona.

Las conversaciones entre el hombre de Puigdemont y Sardà se produjeron en el contexto de la reunión que el líder independentista tuvo con un presunto enviado del Kremlin, Nikolái Sadovnikov, el 26 de octubre de 2017, solo 24 horas antes de la declaración de independencia unilateral de la "república catalana". Así lo reveló una investigación hecha pública en la madrugada de este domingo por la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de medios de prensa, agencias de análisis y periodistas internacionales especializado en la investigación de crímenes de Estado, casos de corrupción y delincuencia organizada.

Sardà era un exmonitor de esquí residente en Andorra cuyos negocios -presumiblemente irregulares- se extendían a miles de kilómetros de distancia, entre Rusia y Oriente Medio, con una importante red de contactos, entre ellos, altos cargos del Kremlin, y en países como Irán o China.

Saltó a las portadas de los periódicos en 2012, cuando firmó con el Gobierno ucraniano un contrato de 800 millones de dólares en nombre de Gas Natural. Cuando se demostró que Sardà no tenía ninguna relación con la empresa, este se justificó diciendo que "pensaba que podría convencer" a la compañía española tras la firma del contrato.

Por su parte, Víctor Terradellas era exdirector de CatMón, una fundación de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) para promocionar la independencia en el exterior, y antiguo responsable de relaciones internacionales de la misma formación política.

La información privilegiada que Sardà tenía por su cercanía con altos funcionarios del Kremlin sirvió para advertir a su amigo Terradellas sobre el seguimiento que el CNI hacía de los movimientos de los líderes independentistas. En una conversación del chat -originalmente en catalán- el 25 de enero de 2018, Terradellas insiste en obtener respuesta de su interlocutor y este le dice que el CNI les vigila. Los mensajes se han adaptado ortográficamente para su publicación:

Víctor Terradellas (VT): ¿Jordi?

VT: Dime algo, por favor.

Jordi Sardà (JS): Nos tienen muy controlados (CNI a vosotros). Ya te diré.

JS: No escribas más por este canal.

A pesar de la advertencia, la comunicación continuó. Meses más tarde, el 14 de mayo de 2018, se alude también a una foto que habría sido tomada por el CNI y en la que se vería a Sadovnikov entrando en el Palau de la Generalitat con motivo de la reunión que tuvo con Puigdemont. Dicha foto habría sido utilizada por el CNI, según se dice en el chat, para convencer a "los alemanes", es decir, al Gobierno alemán y sus servicios de inteligencia, de la injerencia rusa en Cataluña.

JS: Usan una foto de Nikolay entrando en Palau.

VT: ¿Quién?

JS: Nicolay ayer en Berlín, los alemanes preguntaron y le enseñaron una foto hecha por el CNI de cuando hicimos la reunión en Palau.

JS: El CNI no sabe cómo convencer a los alemanes.



Posteriormente, en la misma conversación, Terradellas comparte una información publicada entonces sobre la colaboración de la inteligencia alemana y española en el contexto de la trama rusa del 'procés':

VT: ¡En todos los periódicos!

VT: Nos tenemos que espabilar.

VT: Estos 100 días serán brutales.

JS: Sí, ¡¡a nosotros ya nos va la presión!!

Contacto directo

Según la investigación de OCCRP, Sadovnikov habría incitado en aquella reunión del 26 de octubre a Puigdemont a declarar la independencia garantizándole el apoyo de Rusia con 10.000 soldados y 500.000 millones de dólares. A cambio, Sadovnikov habría exigido también que Cataluña se convirtiera en un paraíso fiscal de las criptomonedas.

Tras revelarse esta información, el expresidente catalán reconoció este lunes que se reunió en esa fecha con el emisario del Kremlin. Este, por su parte, también afirmó haber estado en Barcelona aquel 26 de octubre, aunque no reveló con quién se reunió.

Para los investigadores, Sadovnikov era "un peso pesado de la diplomacia paralela rusa" (es decir, de las operaciones de desestabilización que el Kremlin lleva a cabo en Europa y en el resto del mundo a través de agentes camuflados como diplomáticos, o de las mafias del crimen organizado). Las pesquisas han revelado que Sadovnikov tenía línea directa con el presidente ruso Vladímir Putin y lo describen como alguien cercano al ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

A Sadovnikov se refieren en sus conversaciones de WhatsApp Sardà y Terradellas en numerosas ocasiones, como muestra este extracto del chat del 3 de mayo de 2018.

Víctor Terradellas (VT): ¿Nicolay bien?

Jordi Sardà (JS): Sí, como siempre.

VT: Qué suerte que siempre está bien.

VT: ¿No se fía de nosotros?

JS: ¿De quién?

VT: Catalanes en general… de mí y del equipo que quiero hacer…

JS: Claro que se fía, si no, no estaríamos haciendo todo esto (aunque digáis que no hacemos nada o que somos muy lentos).

El 2 de mayo de 2018, la conversación demuestra nuevamente la implicación directa de Sadovnikov en la promoción del proceso independentista en Cataluña: "¡¡Lo que me comentaste del anarquismo catalán me tiene preocupado, no la cagaremos, estoy con Nikolay y cree que no podemos fallar porque solo tenemos una bala!!", le dice Sardà a su interlocutor.

Por lo que revela el chat, Sardà tenía contacto directo con Sadovnikov. Es más, la investigación sitúa a Sardà como intérprete en la entrevista que mantuvieron el enviado ruso y Puigdemont en Barcelona el día antes de la declaración unilateral de independencia.

"No me dejes tirado"

La conversación entre Sardà y Terradellas da muestras de la insistencia de este último por obtener ayuda de los contactos de su amigo en Rusia. Así, agasajaba y estaba encima de Sardà constantemente, mientras este, a veces, no respondía, o se justificaba alegando viajes o reuniones de trabajo. En el chat, Sardà deja ver que se encontraba constantemente en movimiento, en lugares como Andorra, Ámsterdam, Moscú, Beirut, Roma o Madrid.

Cuando ponía un pie en Barcelona, Terradellas siempre se las ingeniaba y le bombardeaba a mensajes para quedar con él y "trabajar". Sus reuniones se producían principalmente en restaurantes y hoteles de Barcelona, Gavà o Sitges. Curiosamente, Terradellas siempre elegía locales en los que se pudiera fumar "puros" en el interior, una de las obsesiones de Sardà. En una ocasión, el chat deja constancia de que le Terradellas regaló uno exclusivo cigarro, con el fin de acercar posturas.

Porque el intercambio de mensajes también da buena cuenta de la impaciencia de Terradellas por obtener resultados de su enlace con los rusos. De alguna forma, Puigdemont y los políticos para los que trabajaba exigían al asesor acciones concretas por parte de Rusia en su ayuda para llevar a buen puerto el proyecto independentista.

"Va en serio que será hoy o mañana. Si no es, me puedes decir que haces suficiente y no me enfadaré. Pero prefiero saber y no engañar a mi gente ni engañarme yo tampoco", le dice Terradellas a Sardà en una ocasión.

El 30 de diciembre de 2017, Terradellas le manda estos mensajes a su enlace ante su falta de respuesta:

VT: Jordi, ¿no me puedes decir nada, de verdad?

VT: ¿Nos vemos?

VT: De verdad que no pensaba que me dejases así de tirado. Quizás hay ua explicación que me gustaría escuchar.

El 27 de febrero de 2018, se produce un intercambio similar:

VT: Va Jordi, da un puñetazo sobre la mesa y que sea hoy, ¡por favor! Si quieres me pongo de rodillas joder.

JS: Buenos días, te digo algo más tarde.

JS: Estamos dando un hachazo que la mesa quedará partida en dos trozos.

VT: Pero sin la gente adecuada dentro, nosotros nos quedaremos atrapados, Jordi. Tenemos que estar en el sitio y con gente nuestra, sino con estos pusilánimes no serán capaces de hacer lo que hay que hacer y España nos arrastra.

JS: España no existirá.

JS: Y Europa, con suerte.

Y el 27 de abril de 2018, Terradellas vuelve a la carga:

VT: ¡Pero dime algo y no me dejes tirado!

JS: ¡No!

JS: No te esperes, que no acabaremos hoy.

Interés de Puigdemont

Las conversaciones también revelan el supuesto interés de Puigdemont -a quien se refieren como "el nen" (el niño)- en el apoyo que podía obtener de Rusia y las maniobras de Sardà para influir en que el mismo Putin beneficiase con gestos y de manera directa a la causa independentista.

Este es un extracto de los mensajes del 30 de abril de 2018, en el que hablan de unas duras declaraciones de Putin contra la gestión de la UE de la crisis catalana:

VT: Jordi, el niño me pregunta dónde y cuándo es el vídeo en el que [Putin] habla de Cataluña.

JS: Conferencia de Valdai.

JS: El próximo año te llevo.

VT: ¿Sabes cuándo volverá a decir algo?

JS: ¿Qué tiene que decir? ¿O qué quieres que diga?

VT: Pensaba que me habías dicho que volvería a decir algo más sobre Cataluña dentro de poco.

JS: De momento no hemos dicho nada más, pero tal como van las cosas habrá un ataque (dialéctico) fuerte contra Europa.

Además, Terradellas y Sardà hablan de los detalles de un viaje a Moscú en el que participaría, presumiblemente, un alto cargo del Gobierno catalán o el propio Puigdemont, algo que no queda reflejado. En concreto, Terradellas le pregunta a Sardà cómo explicar su visita al edificio de la inteligencia rusa, el FSB, según el extracto del chat del 10 de mayo de 2018:

VT: ¿Le envío esto? Qué te parece: "Seguro que sabes del dicho que dice que cuando entras en la sede de la 'Cantora' bajando llegas a Siberia. Me comentan que te invitan a finales de mes y que bajaremos a la planta 112".

JS: Ok, pero no solo iremos al FSB, eso es como un museo ahora.

VT: Pues añado, "entre otros lugares iremos a..."

Injerencia en TV3

En el intercambio de mensajes no solo se producen peticiones de Terradellas a su amigo Sardà, sino que el colaborador de Puigdemont filtra información política de primer nivel a su contraparte cercana al Kremlin antes de que se conozca de forma oficial. Por ejemplo, habla del nombramiento de consejeros de la Generalitat o le revela la lista del Gobierno de Quim Torra antes de ser conocida por la opinión pública.

Terradellas habla igualmente de su influencia en los medios públicos catalanes como TV3; en particular, sobre la emisión de reportajes y documentales relativos a Rusia y a Putin. En una ocasión, el 6 de mayo de 2018, el chat revela que Sardà se muestra molesto por un contenido -no dice cuál- difundido en la cadena pública, se congratula de que hubiese Barça-Madrid aquella noche por la poca difusión del programa y Terradellas le ofrece contraprogramar un contenido de su agrado:

JS: ¿Quién ha comprado este reportaje para TV3?

JS: ¿Qué objetivo tiene?

VS: Ni idea.

VS: Ya lo preguntaré.

VS: Ya he quedado para comer mañana con uno que me puede ayudar a saber quién, cómo y por qué.

JS: Ok, suerte que jugaba el Barça-Madrid.

VT: ¿Quieres uno que diga todo lo contrario?

JS: Estaría bien.

Ambos interlocutores hablan de su visión de la política internacional, siempre en consonancia con las tesis prorrusas y anti-Occidentales. Terradellas intenta todo el tiempo acercar posiciones con su enlace ruso, alaban a Putin como "soldado" y critican la "irrelevancia" de España en la política internacional. También se mofan de la diplomacia y del ejército español y sueñan con que Quim Torra emule gestos de Putin como la inauguración del puente de Crimea (Ucrania), cuando el mandatario catalán fuera, en un futuro, presidente de la nueva república catalana. Y entre todo esto, hablan también de numerosas transacciones de criptomonedas, en consonancia con lo que revela la investigación de OCCRP sobre la trama.

El chat en posesión del juzgado barcelonés se extiende 178 páginas que demuestran, con pelos y señales, el interés del hombre de Puigdemont en obtener favores del Kremlin, la implicación de Sardà con nombres en la sombra de la política exterior rusa y la interferencia de estos en el proceso independentista catalán, así como los esfuerzos del CNI por controlar sus movimientos. Ambos amigos parecían determinados a construir un nuevo país en el que Rusia iba a ser un actor trascendental, con el probable conocimiento y el visto bueno de sus jefes, Carles Puigdemont y Vladímir Putin.

