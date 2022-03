Javi, el legionario que tras desfilar ante Rajoy o Zapatero se ha dado a la poesía erótica

Ha desfilado tras la cabra en infinidad de ocasiones: en Ronda, en Antequera, en Madrid... "Allí, muchísimas veces. Lo he hecho ante Zapatero y Ángela Merkel, ante Mariano Rajoy en su toma de posesión...". Antes de ser legionario, desde los 23 a los 28 años, perteneció al Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey N.º 1, también del Ejército de Tierra, en Madrid.

Ahora Javi, desde hace nueve, está destinado en el Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión, con base en Ronda. Nació hace 37 años en la misma ciudad malagueña famosa por su Tajo. "Siendo legionario cumplí un sueño que tenía desde chico, porque aquí se ha mamado mucho la Legión".

Su amor por su trabajo es tal que se arrepiente de no haberse presentado antes, con 19 años. Renunció a ser el novio de la muerte por seguir siéndolo de una chica en aquella época. Pero los sueños de Francisco Javier Crespillo Pinto, a sus 37 años, lejos de acabarse, se van cumpliendo. Se casó con una mujer que conoció tiempo después y tuvieron un bebé hace dos años. Y, además de legionario, es escritor.

Javier posa con un ejemplar de su novela erótica junto al Cuartel de la Legión de Ronda. Santiago Sánchez

¿Su primera novela? Una erótica, 'Más allá del amor' que narra la historia de Celia. La protagonista es víctima de un hecho tremendamente traumático que acaba, en parte, exorcizado gracias a la apasionada relación amorosa -encuentros sexuales de alto voltaje, enorme generosidad en los detalles- que entabla con su mejor amiga, Sara, quien se convierte en su pareja.

"Se agarraron de la mano y subieron a la segunda planta, allí se quitaron la ropa, como si de una pelea a vida o muerte se tratase. Sara se tumbó en la cama abierta de piernas y Celia sin pensarlo dos veces se puso de rodillas (…)".

Javi apunta que la escribió en seis meses. Las primeras críticas fueron de su mujer y su hermana, y las dos le animaron efusivamente a publicarla. Así que envió el borrador a una editorial, donde vislumbraron el filón y le respondieron que la querían.

Sus lectores y la película

Con la editorial ya no tiene relación porque considera "que no cumplieron con lo acordado, como editarla. Se publicó tal cual, el borrador que envié. Me pilló de novato total. Aunque eso sí, me llaman para las firmas de libros y he recuperado ya con creces el dinero que me costó". Cita la cifra que pagó con rotundidad: "875 euros".

Además de su familia y amigos, le han llegado alabanzas de los lectores que la han adquirido, bien físicamente o en formato digital. El legionario descoloca a EL ESPAÑOL detallando que "algunos fans me han contado que mientras la leían tenían que parar la lectura cada dos por tres".

-¿Por qué? ¿Por el hecho traumático, porque es muy dura...?

-No, no. Porque tenían que aliviarse.

La novela ha estado a punto de ser adaptada al cine. Porno, por supuesto. "Eso ocurrió porque tengo un compañero legionario, que es cabo primero de la Compañía, que tiene una hermana que se dedica al cine de adultos".

La hermana actriz la leyó, le gustó "y se la pasó a una productora de Barcelona con la que trabaja. Me llamaron el 2 de marzo, pero claro, el 14 nos confinaron por la pandemia y el tema se paró".

Javi, en casa, en el lugar desde el que se dedica a escribir. Santiago Sánchez

¿Y por qué literatura erótica? "Nunca me lo he preguntado. Yo escribo y no pienso. Fluye". Poesía, relato, novela… Su próxima obra la va a publicar pagándola íntegramente de su bolsillo. Ya está escrita, editada y maquetada, no vaya a ser que le ocurra como con la primera.

Javi ha cambiado de género literario y en su segunda obra no se ha decantado por otra novela erótica capaz de llevar a la combustión a sus lectores. Pero para poder contar bien de qué trata, antes -obligatoriamente- hay que ahondar en otra de las inquietudes del legionario rondeño.

La mochila y nuevo libro

"Yo cuando me propongo algo, lo intento hacer", arranca. Porque Javi ha patentado un sistema antirrobo para mochilas, válido también para maletas y bolsos. "Se me ocurrió mientras estuve destinado en Madrid".

Caminando con su mochila a la espalda por la capital fue víctima de lo que puede ocurrir si se transita por sitios muy concurridos con una mochila a la espalda. "Me abrieron la cremallera y me robaron el móvil". Se quedó tan incomunicado como afectado. "Llegué a mi cuarto, me senté en la cama y me puse a pensar en qué necesidad tenía yo de llevarme ese disgusto y de tener que comprarme otro móvil con la mierda que ganaba".

Ahí estuvo, dándole vueltas largo rato, hasta idear un sistema que recuerda a uno de los métodos de la teoría del aprendizaje del psicólogo Burrhus Frederic Skinner: el del reforzamiento operante por refuerzo negativo.

El legionario, en un rincón de su domicilio dedicado a atesorar enseñas y banderas de La Legión. Santiago Sánchez

Porque la mochila emite una descarga eléctrica a quien eche mano, sin permiso, a la cremallera o a los bolsillos. La mochila suelta, además de un calambrazo, una alarma acústica para que se percaten tanto la víctima como los posibles testigos.

La combinación de ambas respuestas negativas a la acción sobre una única mochila no lograría, como subrayaba la teoría de Skinner, reeducar al delincuente. Pero sí podría disuadirlo momentáneamente para que ni perpetre el hurto ni cause a la víctima el disgusto que le dieron a Javi. Pero, ¿y si el sistema estuviera implantado en muchas, muchas mochilas?

El legionario, tiempo después, dibujó un boceto con su sistema y se lo envió "a una empresa de Burgos, que me lo puso bonito, a ordenador, y registré la patente a mi nombre". Solo le falta encontrar un buen informático que diseñe el programa, "aunque me han dicho que es muy sencillo".

Lo de la mochila, explica, "es un reto personal. Yo le veo salida, la verdad". Cuenta Javi que contactó con Nike y que la multinacional deportiva le respondió rápido, en marzo de 2019, solicitándole más información. "Pero me mandaron un correo muy largo y en inglés".

Preguntando desesperado por el cuartel, solo había una persona que tuviera el suficiente nivel para traducírselo. "Me lo tradujo la mujer del general, que es belga". A los pocos días llegó el confinamiento, y la vida de los españoles se paralizó, pero a él le ocurrió, además, con Nike y con la película porno.

Conociendo ya la historia tras el invento, ahora es posible regresar a la literatura y explicar su próximo libro."Se llama ‘Doce entrevis ventadas’, un juego de palabras entre 'entrevistas' e 'inventadas'".

Javi ha escrito reflexiones "sobre doce temas socialmente polémicos, desde una visión neutra. Desde el uso de la tecnología, a las oenegés, los colectivos LGTBI…" Los aborda desde un punto de vista "que hoy día muchos piensan, pero que no se puede decir, o que nadie se atreve a decir", matiza.

-¿Y cual es el inicio, o el hilo conductor?

-Pues que voy invitado a 'El Hormiguero' a presentar la mochila antirrobo y a Pablo Motos le gusta tanto que me abre una sección fija en el programa.

En el cuartel

La vena literaria la tiene de siempre, pero su origen está en la lectura. "A mí me encanta leer desde pequeño. De chico me cogían en el colegio para leer en voz alta, porque como leía tanto, lo hacía bien".Ya mayor, "siempre iba con un libro encima, en viajes, en el metro, en el autobús o en tren..." Luego empezó escribiendo poesías, que regalaba y dedicaba a familiares y amigos.

Recuerda que en Segundo de la ESO hizo un trabajo que mandó la profesora de Lengua. Era en grupo, y se lo encargó a Javi y a otros dos compañeros más. Le ocurrió lo típico de los trabajos colectivos. Que los otros "no hicieron ná".

Cargó con el mochuelo y escribió en solitario un microrrelato de terror que la profesora calificaría con un 8,5 porque supuestamente era escrito entre tres. "Era muy religiosa, y nunca ponía 10 porque decía que poner un 10 era la perfección y que la perfección no existe. Pero vamos, que yo no delaté a mis dos compañeros, que se llevaron gratis el ocho y medio".

Esa misma lealtad es la que mantiene en el cuartel. Cuenta a El ESPAÑOL un alto mando de la Legión en Ronda que Javi -un soldado raso- es "educado, muy servicial, muy dispuesto, y tremendamente divertido. Te ríes muchísimo con él, con sus cosas y cómo te las cuenta. Tiene una imaginación desbordante". También es "muy apreciado y muy querido". Javi estuvo primero en la Cuarta Compañía y ahora se ocupa de las labores administrativas del Alojamiento Logístico de Guardia.

-Oye, ¿y qué te dicen allí tus compañeros legionarios de que hayas escrito una novela erótica?

- Que soy una máquina. Que para eso hay que valer. Me lo han dicho hasta coroneles y generales, ¿eh? Pero yo no lo creo. Es que a mí me sale. Aunque a mí que me lo digan me llena de orgullo.

Ahora tiene entre manos otro sueño. Javi atiende a EL ESPAÑOL tras presentarse al examen de ascenso a cabo. De superarlo, le abriría la puerta a poder presentarse a otro para obtener la permanencia en la Legión. "Le dije a mi capitán que si lo apruebo, me lo he merecido, y si no lo apruebo... es que debería haber estudiado más, Ahora falta saber dónde se queda la nota de corte para ver si me da para ascender".

Finalmente no ha podido ser: ha quedado en el puesto 23 para 22 plazas. "Por una décima", añade resignado. "Pero como me enseñó un capitán en el trabajo, hay que tener metas cortas". Y los sueños, largos.





