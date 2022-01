Jorge, el cachorro del líder de Bastión Frontal que colaboró en la paliza a otro nazi y lo dejó "en la UCI"

La Policía Nacional ha detenido a Jorge Plaza, simpatizante del partido ultra España 2000 y uno de los rostros más conocidos de la extrema derecha valenciana, por su supuesta implicación en la brutal paliza a un neonazi de Sabadell durante la celebración de unas jornadas en Valencia.

Según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la investigación, Plaza fue arrestado la pasada semana junto a Rodrigo, líder de Bastión Frontal, una organización ultra con ramificaciones en diversos puntos de España. Bastión Frontal se puso en marcha en 2020 tras la irrupción mediática de la falangista Isabel Peralta.

Plaza fue puesto en libertad con cargos, mientras que el juzgado envió a prisión preventiva al líder de Bastión Frontal. La operación fue desarrollada por la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales de Información de Madrid y Valencia.

Los agentes investigan la implicación de una tercera persona en los hechos, pero no figura entre los detenidos. Al parecer, en el momento en el que la Policía desarrolló la operación, se encontraba confinado por ser positivo en covid. La agresión tuvo lugar el pasado sábado 15 de enero en Valencia durante la celebración de una jornada ultra.

La víctima, un neonazi de Sabadell que viajó a Valencia para participar en las jornadas, sufrió, entre otras lesiones, una fractura de mandíbula y perdió el conocimiento. Los audios que los ultras enviaron por WhatsApp tras la agresión, publicados en exclusiva por este periódico, confirman la implicación de los investigados en la salvaje agresión.

Los antecedentes

Jorge Plaza ha formado parte del equipo de seguridad de España 2000, organización política residual de extrema derecha dirigida por José Luis Roberto, y no es la primera vez que ha sido detenido por participar en peleas. En mayo, Plaza fue arrestado junto a Vicente Casinos, conocido como el nazi del Cabañal, por otra brutal paliza a un joven de 20 años en las proximidades del campus universitario de Tarongers.

Ultras de Valencia vinculadas a Bastión Frontal, organización de extrema derecha.

Ambos fueron detenidos como autores de los presuntos delitos de amenazas, lesiones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas. Quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado de guardia.

La brutal agresión, grabada por vecinos de la zona de la calle de Serpis de Valencia, se produjo pocas horas después de la celebración de una marcha convocada por el partido España 2000 por el 1 de mayo en la que se exhibió abundante simbología fascista. Plaza ejerció de seguridad del partido ultra durante esta marcha.

Este caso sigue en fase de instrucción y, según avanzaron fuentes judiciales, hay una tercera persona implicada en los hechos. El juzgado ya ha constatado que Plaza figura en varios atestados policiales por agresiones de este tipo.

"Aparato policial"

Así, el nombre de Jorge Plaza se repite en todas las agresiones o peleas de la extrema derecha en Valencia. Muy alto y con tatuajes de simbología nazi, es uno de los cachorros valencianos de partidos abiertamente fascistas.

Forma parte de Bastión Frontal desde su llegada a Valencia. El aterrizaje de esta organización no ha sido un camino de rosas y se ha encontrado con el rechazo de buena parte de la sociedad valenciana y grupos antifascistas. Cada vez que acuden a Valencia, sus integrantes se pasean y fotografían por barrios de estudiantes o tradición obrera.

Tras ser detenido junto a Rodrigo, Plaza publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que su última detención esta orquestada “por el aparato policial del régimen”. “Dios castigue a los chivatos”, añadió después de confirmar su arresto.

“Hoy he salido en libertad, un amigo mío se libró por salud, y otro sigue preso, la denuncia es propia de wenceslaos, ahora, no quedará así”, advirtió.

Texto publicado por Plaza en sus redes sociales tras quedar en libertad.

Simpatizante de extrema derecha desde muy joven, en el último año Plaza se ha infiltrado junto a ultras de España 2000 en protestas convocadas en Valencia contra las restricciones acordadas por la pandemia.

Hace un año, en enero de 2021, los ultraderechistas agredieron varios periodistas durante una protesta convocada por la hostelería valenciana. Este sector denunció públicamente su presencia y condenó la actuación “detestable” de unos grupúsculos que “no tienen cabida en las concentraciones”.

Rechazo del Valencia CF

El nombre de Plaza también aparece vinculado al grupo que intenta tomar el control de los Yomus, los seguidores ultras del Valencia CF. Pero por el momento se han encontrado con el rotundo rechazo de la entidad deportiva.

En noviembre, el Valencia CF emitió un escueto comunicado en el que se mostró firme contra la intención de los radicales de extrema derecha de tomar la grada de animación del estadio de Mestalla, la denominada Curva Nord. Como infirmó este periódico, la iniciativa la abandera Ramón Castro, alias Levis, un reconocido fascista que no ve en su perfil inconveniente alguno para liderar la iniciativa: "Se trata de animar al equipo, no de política", alegó en su momento a EL ESPAÑOL.

El equipo se negó siquiera a escuchar la propuesta de este colectivo. "El Valencia CF rechaza reunirse con un grupo de personas en representación de Ultra Yomus", manifestó, y recordó que "el club, con la directiva presidida por Anil Murthy, expulsó a los radicales de Mestalla por primera vez en la historia en el año 2019".

"Esta decisión no tiene vuelta atrás. El Valencia CF reafirma su posición y rechaza cualquier colaboración con Ultra Yomus", subrayó en un escrito que concluyó con el lema "no a los grupos radicales, no a la violencia".

La extrema derecha valenciana busca que el club permita de nuevo la entrada a quienes fueron expulsados y que les deje concentrarse en una misma grada del estadio sin límite de edad. El Valencia impuso un máximo de 25 años para asegurarse de que su grada joven fuera tal cosa y no el nido de un movimiento ultra.

