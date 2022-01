Probamos la hamburguesa de Jota, la mejor para Omar Montes: en su restaurante por 9,80 euros

Hace menos de un mes, se estrenó 'El Principito' en la plataforma Amazon Prime Video. Un documental que ofrece, en cuatro episodios, la vida del músico Omar Montes. Y es que, el nombre de esta producción no puede ser más acertado porque, sin duda, se lleva la corona de Spotify por ser el cantante español más escuchado en España durante el año 2020. En esta serie, además de realizar un recorrido por su vida mostrando su personalidad, su ambiente personal y su trayectoria profesional también muestra los lugares que suele frecuentar en su tiempo libre. Si bien uno de los restaurantes favoritos de Omar es el Pollo de Oro, otro de ellos es la cadena de hamburguesas Williamsburg.

En EL ESPAÑOL, con el objetivo de entender por qué este restaurante es uno de los favoritos del artista del barrio de Pan Benito (Carabanchel), hemos querido comprobarlo en primera persona. Para ello, con cámara en mano y con el estómago vacío, fuimos a la nueva sede de Williamsburg que está situada en las inmediaciones del Centro Comercial X Madrid en Alcorcón donde había estado comiendo el artista días antes de nuestra visita.

Al llegar al local, el ambiente moderno y estadounidense que nos encontramos nos sorprendió mucho. Su decorado es muy original, ya que las paredes albergan diferentes obras de arte y están iluminadas con luces LED de varios colores. De fondo, una música pop transmite un ambiente tranquilo, cercano y distendido. Comprobamos que el sitio, sin duda, tiene una gran personalidad.

Fachada del restaurante Williamsburg José Verdugo

Allí nos esperaba el dueño del restaurante, Juan Pedrero Gallardo, que amablemente nos trasladó su satisfacción por haber recibido en su restaurante a un artista de este calibre. "Omar Montes vino por primera vez gracias a un amigo que tenemos en común y para mí fue algo muy impactante porque es una persona a la que la conoce mucha gente. A partir de ahí, ha venido varias veces a comer con su familia y amigos e incluso fue uno de nuestros primeros clientes tras la apertura de este nuevo local el pasado 5 de enero".

Jota, que así es como le llaman, admira a Montes no solo por su música, sino porque considera que "es un artista muy natural al que admiró por ser un emprendedor como yo. De hecho, cuando vino con su familia esta pasada semana yo estuve comiendo con ellos y es un tío muy educado, amable y cercano".

Jota ya lleva dos años dirigiendo este restaurante con tres socios. Según nos cuenta, poner en marcha este proyecto era uno de sus sueños de la infancia que se hizo realidad en el año 2019 cuando abrieron su primer local en Rivas-Vaciamadrid. El valenciano, que se dedicaba a un poco de todo, vino a Madrid "para abrir una hamburgueseria creativa utilizando un concepto de burger urbana" y lo consiguió. Por eso, tras ver el éxito que tuvo el primer local de Rivas, decidió abrir esta nueva sede situada en X Madrid cuya inauguración oficial tendrá lugar el viernes 28 de enero.

Jota, el dueño del restaurante, sujetando el ticket de la comida de Omar Montes José Verdugo

No obstante, detalla que si el artista revelación ha elegido su restaurante es por las cualidades que lo definen y en las que intentan trabajar cada día. "A mí, sobre todo, me gustan las personas y este restaurante se caracteriza no solo por la calidad de los productos que ofrecemos, que también, si no por el factor humano y el esfuerzo del equipo. La ilusión, fuerza y creatividad podrían ser las características que diferencian este restaurante de otros."

Comienza la cata

Tras una charla distendida con Jota, decidimos pedir la hamburguesa que suele pedir Omar Montes cuando viene al restaurante. Comprobamos que una de sus favoritas, es la burger denominada 'Sinaloa' gracias a un ticket que nos proporcionó Jota y que correspondía a la comida del artista en el restaurante de la semana pasada.

Así, pues pedimos este plato y una ración de alitas denominadas 'Louisiana' además de los llamados 'crujientes de pollo' que según Jota, gustan mucho al artista.

Imagen de la hamburguesa 'Sinaloa' José Verdugo

Tras esperar unos minutos, llegó la comida a nuestra mesa y se nos hizo la boca agua al ver que todo tenía muy buena pinta. La hamburguesa que tiene un toque picante, cuesta tan solo 9,80 euros y está compuesta por carne de ternera, lechuga de hoja de roble, guacamole, jalapeños, totopos de maiz con cheddar, chilli con carne y queso gouda. Además, viene acompañada de una ración de patatas gajo que se pueden combinar con diferentes salsas.

Tras probarla junto a los entrantes, cuyo precio era de 5,80 euros cada uno, comprobamos que, como nos esperábamos, todo tenía un sabor exquisito.

Jota explora parte creativa

La receta de esta peculiar hamburguesa había sido creada por Jota, como las demás de la carta por lo que se consideran únicas. Él afirma que sobre todo se encarga de la parte creativa haciendo las recetas. "Las recetas las hago yo, pero siempre hago varias pruebas con mi equipo y necesito su aprobación para ver si las puedo sacar a la carta."También, desveló que el proceso de creación de las recetas es un poco raro pero está claro que eficaz. "Yo soy de las personas que cuando voy a un supermercado me paseo por el pasillo montándome mi plato de comida, dándole vueltas todo el rato hasta que se me van ocurriendo cosas."

También, gracias a sus ideas, la estética y ambiente del restaurante es tan explosiva. Él recalca que le gusta explorar con diferentes estilos y diseños con el objetivo de crear una marca única y original.

Uno de los empleados del restaurante trabaja en la cocina. José Verdugo

Además de las hamburguesas que las hay de muchos tipos y son el plato estrella de este restaurante, la carta posee una amplia variedad de productos que también son recetas propias del dueño. Todas los ingredientes que utilizan son de alta calidad y cada producto es elaborado al horno. Hay desde diferentes tipos de costillar hasta ensaladas y todo tipo de entrantes a un precio muy barato.

En cuanto al personal del restaurante, Jota sostiene que lo importante es que tengan ganas e ilusión y que sobre todo tengan buena actitud. El restaurante no cierra ningún día y entre las dos sedes hay contratadas 20 personas.

'Williamsburg' debe su nombre a un barrio de Brooklyn donde predomina el arte callejero. Ese es el concepto de este restaurante que, sin duda, enamora a Omar Montes. Y está claro que le gusta porque, según Jota, la prueba más notable de eso es que siempre repite.

