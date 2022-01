'Es más barato matar que robar un jamón': la familia de Kevin estalla al quedar libres dos acusados

La madrugada del 1 de mayo de 2021, Marta asistió con impotencia a la muerte de su novio: Kevin. Su chico se desangraba sobre una acera de la calle Miguel de Unamuno de Jumilla, tras ser apuñalado en el abdomen y el tórax con una llave navaja que supuestamente empuñó su expareja: 'El Tente'. La agresión a Kevin se produjo delante de tres policías locales y dos guardias civiles. Todo quedó grabado en vídeos de testigos y una GoPro policial. En las imágenes, aparece Inocente, el padre del supuesto agresor, llamando "perro" a un moribundo Kevin mientras ordena a las Fuerzas de Seguridad que se larguen de allí. Este lunes, Inocente quedó en libertad provisional tras pagar 5.000 euros de fianza.

Tal suma de dinero ha sido establecida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jumilla. Dicen que las comparaciones son odiosas y en este caso se cumple el refranero, ya que en ese mismo partido judicial, el Juzgado de Instrucción número 2 de Jumilla ha establecido una fianza de 20.000 euros para el supuesto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas. El narco no está implicado en delitos de sangre y se enfrenta a penas de cárcel menores, pero le exigen pagar más fianza que a Inocente: investigado por participar en la muerte violenta de Kevin.

"Sale más barato matar a una persona que robar un jamón", reflexiona Marta, novia del difunto Kevin. Esta veinteañera está a base de diazepam desde que este lunes supo que su exsuegro, Inocente, salió a la calle tras ocho meses y medio a la sombra. "Cuando mi abogado me dijo que estaba en libertad sufrí un ataque de ansiedad: estoy tomando pastillas porque tengo problemas para dormir y siento presión en el pecho".

Humberto, el padre de Kevin, también está para tomar un camino. "La jueza ha puesto precio a la vida de mi hijo: 5.000 euros", lamenta el cabeza de familia. "Me parece que aquí cuesta poco participar en un asesinato: es una cantidad ridícula de dinero". Entre los vecinos de Jumilla también hay malestar por la puesta en libertad de Inocente, ya que se produce después de que su hijo, 'El Balilla, saliese del centro de menores donde estaba interno por participar también en la muerte de Kevin. La mejor prueba del sentir vecinal es el panfleto que circula por el pueblo con este mensaje:

El panfleto que un anónimo está distribuyendo por Jumilla criticando la puesta en libertad de dos implicados en la muerte de Kevin.

"Han pasado ocho meses desde la pérdida de Kevin Morales y parece ser que ha sido tiempo suficiente, para que una de las personas causantes de su muerte esté en libertad condicional esta semana, por 5.000 euros. Parece que para las autoridades competentes ha sido tiempo suficiente, para que dos de los cuatro participantes [Inocente y 'El Balilla'] estén fuera de la cárcel, tan agusto por las calles, y yo les pregunto: '¿Han pensado en el dolor de la familia?' Las personas responsables de esta decisión: '¿Tendrán hijos?', '¿Se pondrán en el lugar de esos padres?' Sinceramente, me cuesta creerlo cuando me entero de estas noticias. Lo que no me cuesta creer, es que, cada año, aumenten más los delitos en este país. Visto lo visto, no hay Justicia. No hay castigo para las agresiones, violaciones, asesinatos... La Justicia de este país no funciona".

'El Balilla' no se droga

Los familiares de Kevin sufrieron el primer revés de la instrucción judicial en octubre, cuando 'El Balilla' salió del centro de menores donde llevaba interno seis meses. 'El Balilla' no estudiaba, consumía drogas y en los vídeos de aquella trágica noche del 1 de mayo, este adolescente, junto a su hermano, 'El Tente', su madre, Angelita, y su padre, Inocente, acorralan a Kevin en un solar sin iluminación de la calle Miguel de Unamuno donde es apuñalado delante de tres policías y dos guardias civiles.

'El Balilla', de 17 años, está investigado por atentado a agente de la autoridad y tres delitos de lesiones leves, entre otros motivos, por el manotazo que le dio a un policía local tratando de alcanzar a Kevin y a su novia, Marta. La Fiscalía solicitó prorrogar su internamiento tres meses, así como las acusaciones particulares y los trabajadores sociales, pero el Juzgado de Instrucción número 1 de Jumilla decidió darle una oportunidad en la calle a 'El Balilla' porque ha vuelto a estudiar, no causó problemas en el reformatorio, dio negativo en cuatro test de drogas tras sus permisos de fin de semana y en esas salidas estaba acogido por unos tíos suyos.

Este lunes, otro miembro de la familia investigado por la muerte de Kevin quedó en libertad: Inocente. Todo ello, a pesar de que una vez más se opusieron la Fiscalía y las acusaciones particulares. Para terminar de rizar el rizo, en el auto judicial que decretó su salida de la cárcel, la popia magistrada, Alba Robles, afirma esto sobre el papel que Inocente desempeñó supuestamente para que su hijo -'El Tente'- apuñalase a Kevin:

"Por otra parte, tal y como ha relatado doña Marta, la Policía y Guardia Civil, todos los investigados, entre ellos, don Inocente padre, estaban en actitud agresiva y desafiante incluso con la propia autoridad. De esta situación, puede al menos desprenderse presuntamente, que, si los progenitores, en este caso, don Inocente padre, no hubiera increpado y acorralado a la víctima, no hubiera podido llevarse a cabo la fatal agresión, pues el autor material no hubiese dispuesto de un escenario favorable para alcanzar el resultado [la muerte de Kevin], pues toda la actuación descrita, también, impidió que los Agentes pudieran evitar el resultado, de tal manera que, al menos, hasta ahora, de lo actuado se desprende que existen indicios suficientes de criminalidad contra el investigado [Inocente]".

De hecho, en los vídeos que obran en la causa, el cabeza de familia se muestra violento con las Fuerzas de Seguridad, participa en el acorralamiento de Kevin, calle abajo, y cuando este chico es apuñalado en un solar no muestra humanidad. Valga como ejemplo esta secuencia de la grabación de la GoPro policial, cuando la víctima, de 20 años, espera la llegada de una ambulancia desangrándose sobre una acera:

Inocente padre a Kevin tras ser apuñalado: Tú, perro, ven campeón...

Subinspector de la Policía Local: Ino, no, por favor, no es el momento.

Inocente padre al subinspector: Antón, le habéis pegado a mi hijo. ¡Y no me digas que no!

Inocente a un guardia civil y al subinspector de Policía: A ese paleto [Kevin], llévatelo ya, pero ya, llévatelo. ¡Antón! ¿Quieres que pare esto?

Subinspector de la Policía Local: ¿Me los llevo?

Inocente al subinspector: ¡Ya! ¡Venga!

Subinspector: ¡Pues venga! ¡Ya está! ¡Me lo llevo ya detenido!

Homicidio en Jumilla 5

El auto de la juez, Alba Robles, justifica la salida de prisión de Inocente con el siguiente argumento: "La prisión provisional es una medida cautelar que, en ningún caso puede suponer un anticipo de la posible pena que pudiera corresponderle al investigado, es decir, si existen medios menos gravosos que puedan asegurar la integridad de la víctima, deben ser éstos los medios a aplicar, por cuanto debe primar la presunción de inocencia de los investigados como derecho fundamental existente en nuestro sistema, y, el derecho a la libertad deambulatoria (...)".

Inocente no puede pisar Jumilla

Desde que comenzó la instrucción del caso se ha puesto de manifiesto el acoso al que fue sometida Marta, por parte de la familia de su exnovio, 'El Tente', para que rompiese su relación con Kevin. Por este motivo, el auto establece una serie de medidas para "evitar el riesgo de reiteración delictiva": Inocente tiene prohibido residir en Jumilla y no podrá acercarse a menos de 500 metros de Marta. Además, se le ha impuesto acudir dos veces a la semana a firmar a los juzgados y para evitar que se fugue tiene retirado el pasaporte.

Tales medidas no han evitado que el malestar vecinal causado por la puesta en libertad de Inocente y su hijo, 'El Balilla', pasados ocho meses del apuñalamiento mortal de Kevin, se traduzcan en la convocatoria de una protesta pacífica el próximo martes, a las 11 horas, en los juzgados. "Desde que Inocente quedó en libertad este lunes, trato de no salir a la calle porque tengo miedo de que aparezca por Jumilla", asegura Marta. "Ese hombre ha pagado una cantidad absurda por participar en la muerte de mi novio: un chico joven que tenía la vida por delante".

- ¿Desde que mataron a su pareja ha sufrido amenazas por parte de algún amigo o familiar de los cuatro investigados?

- Marta: Sí. A los dos meses del asesinato regresé a mi puesto de trabajo en una cafetería de Jumilla y algunos allegados me esperaban a la salida de mi turno para menospreciarme. Me gritaban: '¡Eres la viuda de España!' También he recibido una llamada de una persona con una voz de pito que me preguntaba: '¿La chupas por 5 euros?' En octubre, me tuve que coger una baja porque estoy deprimida con todo lo que está ocurriendo.

- 'El Balilla' no tiene prohibido residir en Jumilla desde que a finales de octubre salió del centro de menores. ¿Ha tenido algún problema con él?

- Marta: Sí. En noviembre tuve que llamar a la Policía Local porque su primo, 'El Rubio', en su coche, y 'El Balilla', con su moto, no dejaban de pasar cerca del Bar Chiki mirándome de forma desafiante para presionarme.

En el hogar de los padres del difunto Kevin el ambiente es el de un velatorio. "Nos sentimos muy mal porque todo esto es inaudito: la juez ha puesto una fianza rídicula, como si hijo no valiera nada", insiste, una y otra vez, el cabeza de familia, Humberto. Tanto él, transportista internacional, como su mujer, encargada de un salón de juegos, se han refugiado en sus empleos para no perder la cabeza: "Tratamos de centrarnos en el trabajo para distraernos, porque si nos estamos quietos en casa, no paramos de pensar en todo lo que está pasando".

Angelita, su hijo, 'El Tente', y el cabeza de familia, Inocente, en las diligencias de la Guardia Civil.

"Existe riesgo de fuga"

Javier Verdú, letrado que ejerce la acusación particular en representación de Marta, confirma a EL ESPAÑOL que ha presentado un recurso de apelación al auto dictado por la magistrada Alba Robles. "Es sorprendente que se haya acordado la libertad de Inocente con la oposición de la Fiscalía y con el riesgo de fuga que existe porque este hombre se enfrenta a penas de 13 a 28 años, por atentado a agentes de la autoridad y como cooperador necesario en una muerte, a falta de conocer si finalmente es calificada como un homocidio o un asesinato", tal y como alerta Verdú.

"En mi vida había visto algo así: el fiscal está indignado". El abogado Javier Verdú califica como "contradictorio" el auto de la juez porque reconoce el papel que jugó supuestamente el padre de 'El Tente' en este delito de sangre, con fuertes penas de prisión, pero al mismo tiempo apela a su presunción de inocencia. "Este precedente legal es peligroso".

En los mismos términos se pronuncia Melecio Castaño, letrado que representa la acusación particular en nombre de Humberto. "La decisión de la magistrada es incoherente porque mantiene en su auto los indicios de la participación de Inocente como cooperador necesario en un homicidio o asesinato, pero al mismo tiempo fija una fianza de 5.000 euros para su puesta en libertad que resulta irrisoria y propia de delitos menores", argumenta con vehemencia Castaño.

¿Qué pasará con Angelita?

"He presentado un recurso de reforma y apelación contra el auto porque es deficiente desde el punto de vista técnico y jurídico, al existir riesgo de fuga porque por depositar 5.000 euros de fianza nadie aguarda a que le puedan caer veinte años de cárcel", advierte Melecio Castaño. "Además, la decisión ha generado alarma social y un grado serio de indignación entre los familiares de Kevin".

La última palabra la tendrá la magistrada Alba Robles y el asunto no es baladí porque tras la puesta en libertad condicional de Inocente, también ha sido solicitada la salida de prisión de Angelita. La madre de 'El Tente' y a la sazón, exsuegra de Marta, es la que supuestamente instigó el apuñalamiento mortal de Kevin. Si Inocente sigue respirando aire fresco cuando se resulevan los dos recursos de las acusaciones particulares, Angelita tendrá muchas posibilidades de volver a ser libre hasta que se celebre el juicio. Entretanto, bulle la indignación por las calles de Jumilla.

