Cincuenta, el restaurante efímero donde sólo se cocina con Thermomix: probamos su menú

La sala de espera en la que nos encontramos es espaciosa. El restaurante está detrás del telón. Nos han pedido que nos quedemos en este espacio, con apenas unas sillas, antes de viajar por cinco décadas distintas (desde los 70 a la actualidad) a través del paladar. Tras el telón, cinco salas y todo cocinado exclusivamente con Thermomix.

Este es el primer restaurante con esta rutina. Es el modo de celebración elegido por la marca alemana Vorwerk por su cincuenca aniversario y está situado en Madrid.

Fue inaugurado el pasado miércoles y está vigente hasta hoy martes para los amantes de la marca. El nombre de este sitio es, como no podía ser de otra forma, Cincuenta.

Sala de espera del restaurante efímero de Thermomix. Javier Carbajal

El menú viene cerrado. Vamos a degustar dos platos y un vino por cada atrezo, relacionado con cada una de las décadas por las que iremos viajaremos. Desde el cambio de la dictadura hasta la llegada de la Covid-19. Incluso, uno de los platos parece hacer honor a la serie de moda en Netflix, el Juego del Calamar, pero no haremos spoiler.

Década de los 70

El primer viaje en el tiempo nos lleva a la década de los 70. España, en aquellos años, pasó de la dictadura a la democracia, se aprobó la Constitución y fue un momento de liberación. En el mundo, Apple fue fundada.

Algunos de los platos degustados durante la cata. Javier Carbajal

La decoración es la típica de aquella época. La vajilla de Duralex nos hace viajar a casa de nuestras abuelas enseguida. Esto es como el salón de los Alcántara en Cuéntame. Sólo que no están ni Toni, ni Inés, ni Carlitos, sino nosotros, Azuzena y Javier. Por los altavoces, suena Rafael, un icóno de la época.

Las presentaciones las hace el cómico e interprete jerezano Eduardo Martínez de Irujo, que cuenta todo lo que supuso para España aquella época. Por entonces, Thermomix aún no había llegado a España, pero ya se usaba en otras cocinas de Europa.

El primer plato es Vichyssoise de guisantes con chispa. El nombre no puede ser más descriptivo, pero, ¿dónde se encuentra la chispa? "Esa es una buena pregunta", dice Eduardo entre risas antes de aclararlo: "Está en el interior de los guisantes".

El sabor no defrauda. En realidad, este plato cocinado en exclusiva con el robot de cocina es una innovación de los guisantes con jamón.

Conserva de atún. Javier Carbajal

El segundo es Conserva de atún. Se presenta en una lata similar a la que compraríamos en un supermercado, con la diferencia de que este plato viene acompañado por un tomate aliñado con caviar de aceite de oliva. La mezcla de sabores es bastante buena.

Década de los 80

Cogemos la máquina del tiempo. Llegamos a la década de los 80 y todo cambia. De la vajilla de Duralex a la movida madrileña, los contornos circulares, los colores mate y hasta el cubo de rubick. En esta década también nace la Denominación de Origen de Ribera del Duero. El hilo musical lo ponen, entre otros, La Unión. La luna llena sobre París // ha transformado en hombre a Dennis.

En este restaurante, cada escenario está pensado al detalle. También los platos y el vino.

Maridaremos lo cocinado con una copa de Ribera del Duero, de Bardos Romántica.

El primer plato viene en copa: es una crema en Cóctel de sopa castellana. Su color anaranjado nos permite ver una esfera de huevo que tendremos que romper en el siguiente paso. La mezcla deja un sabor espectacular si nos gusta el huevo crudo.

El cóctel de crema de salsa castellana. Javier Carbajal

No es nada para el mestizaje que se acerca. Ahora probaremos una fusión del sabor del mar y la tierra. De hecho, este plato lleva por nombre Coca de Mar y Tierra. No engaña: se entremezclan el sabor del gambón y la cecina que llevan este plato. Sin duda, de los mejores de la degustación.

Década de los 90

Un crianza de López de Haro será el que acompañe el viaje a esta década. Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, está presente en esta escena, que comienza a verse como época de cambio, de formas ya no tan extravagantes y en el que aparece en la decoración el mimbre. El hilo musical a veces estalla para dejarnos, por ejemplo, el Woo Hoo!

En el mundo de la gastronomía, El Bulli consigue su tercera estrella Michelín. Por supuesto, los platos están inspirados en aquella cocina de Ferran Adriá.

Primero llega la Batea de mejillones tigre rabiosos. Se trata de una especie de croqueta sobre la cáscara del mejillón. La textura recuera a la arena del mar. Por dentro, podemos comprobar que este plato lleva jalapeños, de ahí lo picante del plato.

Mejillones tigre rabiosos. Javier Carbajal

En esta década, los platos tienen toques de otras culturas. De ahí que el segundo sea un Tayín de salmón con salsa ras el hanout. Explica Eduardo que el ras el hanout es una salsa árabe que se hace en cada casa de una manera. Y es que mezcla hasta 14 especies diferenciadas.

Y con el fin de esta prueba, llega un nuevo viaje en el tiempo. En este caso hacia el abismo, vamos a cruzar al siglo XXI.

Década de los 00

Llega el Euro y, a pesar de todo lo que se dijo, nunca colapsó la tecnología. Es el inicio de una generación de Triunfitos en Televisión con el estreno de Operación Triunfo. En esta década España llega a ganar una Eurocopa y un Mundial de fútbol. "Y el Barça gana el Triplete y el Xerez asciende a Primera", añade Eduardo. En el hilo musical no suena el Europe's Living a celebrating de Rosa, pero sí lo hace A Dios le Pido de Juanes.

Una camarera sirve el vino en la década de los 00. Javier Carbajal

Aquí llega la innovación de Thermomix. La gente alucina con que el robot de cocina pueda preparar limonada en 2 segundos.

Lo que tendremos delante no será limonada. En este caso, nos tocará degustar la Limanada ahumada de tomillo y miel. Además de la presentación, que empezó a cuidarse en la década anterior, se cuida ahora la puesta en escena. El tomillo se quema en el centro de la mesa y es el aroma el que nos hace disfrutar aún más de la experiencia.

Pero no todo son risas. La Thermomix se echa de enemigos en esta década a los puristas de la cocina. ¿Cómo? ¿Que el aparato ese hace paella sin paella? ¿Eso cómo va a ser?

La marca alemana contestó de la siguiente manera. Eduardo, que ameniza la cata con sus comentarios, pone voz de narrador para leer el mensaje: "A sabiendas de que debe prepararse una paella, esta receta es una versión preparada en Thermomix TM6 con el modo cocción de arroz para todos aquellos que no saben cómo prepararla y quieren disfrutar de un buen arroz con textura de paella".

Javier y Azucena fueron los otros dos comensales en este restaurante efímero.

Con todo ello, como no podía ser de otra forma, el siguiente plato que degustamos es algo similar a la paella (no se me enfaden los puristas del levante español). El Arroz en textura de paella con carrillera ibérica y aroma de romero está espectacular. De los mejores platos que hay. "Claro, con la máquina el arroz queda perfecto", dice Javi.

Década de los 10

Llegamos al final de nuestro viaje por el tiempo. Ahora desde el lugar en el que comemos podemos ver la cocina. Es lo que se lleva en esta nueva década, la del 'moderneo' y la que permite seguir viviendo a los humanos, gracias sobre todo a que no se cumplió la profecía de los Maya. Las redes sociales y los móviles inteligentes llegan para quedarse y la tecnología toma un ritmo desorbitado. El final de la década ya lo conocen: la covid-19.

Es el momento de los postres. El Mordisco de cristal al caramelo con crema de naranja tiene aspecto de buñuelo, pero sabor a Donut.

Eduardo Martínez de Irujo amenizó la velada con sus comentarios. Javier Carbajal

El último plato les sonará si han visto la serie de moda, el Juego del Calamar. La Piruleta Dalgona no es exactamente la que sale en la serie, aunque muchos de los comensales que han pasado por aquí lo han comentado. Es una especie de piruleta de café con toques de chocolate blanco, una delicia para el paladar de los golosos.

Nos avisan: el viaje ha terminado y aquí ya no podremos volver a probar estos platos. ¿Y todos los platos que hemos probado podemos hacerlo? Nos dicen que sí, sin problemas. La receta los platos está en la aplicación de Thermomix, disponible para todos los usuarios de la marca.

