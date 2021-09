José María Sánchez, el diputado de Vox que sólo se enzarza con mujeres: 'bruja', 'chillona gallega'...

José Maaría Sánchez fue expulsado del Congreso al no retractarse de llamar "bruja" a una compañera del PSOE. Congreso de los Diputados

José María Sánchez García no tenía pensado dedicarse a la política pero estaba acostumbrado a hablar en público. Su dilatada experiencia como juez, Catedrático y Letrado del Tribunal europeo de Justicia, sin embargo, no han logrado corregir sus maneras al dirigirse a otras diputadas mujeres: este martes protagonizó una bronca en el Congreso de los Diputados cuando llamó "bruja" a la diputada del PSOE Laura Berja. No era la primera vez.