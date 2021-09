El gran salto de Nelo, de concejal del PSOE en Castellón a DJ en Madrid: "Allí abren las discotecas"

Manuel Rubio, más conocido como Nelo Rubio DJ, fue la cara joven captada por el alcalde socialista de L'Alcora (Castellón) para las elecciones municipales de 2019. "Coincidió que estaba sin trabajo y me pareció un proyecto ilusionante", según explica a EL ESPAÑOL. Pero dos años después ha decidido dejarlo para entregarse en exclusiva a su pasión: la música. ¿Lo más curioso? Que lo hará en Madrid, lejos de las restricciones al ocio nocturno impuestas por su partido en la Comunidad Valenciana.

Nelo llegó a la política con 20 años. Era conocido en la localidad por su participación en el equipo de fútbol y por ser el pinchadiscos del Manhattan, un pub del municipio azulejero. Iba séptimo en una lista que logró 9 representantes, y le dieron la cartera de Deportes, Juventud, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías. No tenía dedicación exclusiva, "pero sí un buen sueldo para vivir gracias a las dietas". Ahora lo abandona para entregarse a su pasión, una decisión en la que, de forma paradójica, han pesado las políticas de su partido contra su actividad.

"Claro que ha influido que se haya recortado más el negocio en la Comunidad Valenciana", reconoce Rubio. "Aquí vamos mucho más retrasados en la desescalada. Allí sí abren las discotecas", compara. Lejos del escenario que encontrará en la capital de España, en la autonomía presidida por Ximo Puig sigue vigente el toque de queda a las 1.00 horas para los municipios de mayor incidencia de la Covid-19. Tanto la hostelería como el ocio nocturno, en consecuencia, han de cerrar a partir de las 00.30 horas.

¿Estás en contra de las restricciones de tu partido al ocio nocturno? "No estoy de acuerdo al 100% con cómo se ha gestionado la desescalada, ni como disc jockey ni como ciudadano. Pero prefiero no entrar en detalles. No quiero morder la mano que me ha dado de comer", expone Nelo.

A sus 22 años, Manuel ha aprovechado la pandemia para formarse en producción musical. "Creo que he mejorado bastante y que he profesionalizado mi imagen en las redes sociales", explica. En efecto, los vídeos de sus sesiones, en los que apuesta por música muy comercial, resultan elaboradas y de calidad. Pero su actividad, sobre todo durante los últimos meses, se ha visto acotada a los espectáculos al aire libre, y con mucha más competencia que antes.

Nelo ha sido DJ residente en discotecas como Nudo Beach, Mambo Castellón, Casablanca Benicàssim y Bahía Oropesa, y con esta hoja de servicios probará suerte en la capital. "Es el momento para dar el salto a Madrid. Mi objetivo es poder pinchar entre semana, y aquí eso está complicado", relata.

No obstante, acude sin nada atado. Tan solo con un contrato en una compañía telefónica. "Me servirá para empezar a buscarme la vida y abrirme camino poco a poco en las salas. Lo fundamental es estar allí de cara a los próximos meses, cuando vuelva con más fuerza la actividad. El objetivo es poder moverme el verano que viene en diferentes puntos de España", plantea.

Al comparar la profesión que abandona y a la que se entrega, elige siempre la segunda. ¿Quién es más pesado, un concejal de la oposición o el típico cliente que exige canciones? "¡Me quedo con los clientes, sin duda, son mucho más fáciles de gestionar que los concejales!", asevera.

¿Y qué te resulta más pesado, un pleno municipal o pinchar una sesión de música que no te gusta? "Me tira mucho más la música. Yo he llegado a pinchar pasodobles, sevillanas, flamenquito… la experiencia me ayudó mucho a saber leer la pista. De todo se aprende", concluye.

