Estas son las mejores pizzas que puedes comer en Madrid: restaurantes donde ir y precios

La pizza es uno de los famosos platos italianos de múltiples formas y sabores que ocupan un lugar esencial en las cenas y comidas con los amigos y que, junto con la hamburguesa, está considerada la comida más difundida del mundo. Una de sus ventajas culinarias que triunfa en el paladar de quien la consume, es que se pueden añadir y quitar tantos ingredientes como uno quiera. De masa fina, gorda, crujiente... con base de tomate, nata o dulces, las pizzas se han convertido en un capricho al alcance de todos -como lo son las croquetas o las tortillas en Madrid-.

Más allá de su incierto origen, lo que se da por cierto es que en Nápoles en el año 1500 a un pan aplastado se le asigna el nombre de pizza, convirtiéndose en el símbolo de la espléndida ciudad Partenopea. Es un plato que siempre apetece, no importa el dónde, el cuándo ni el con quién, prueba de ello son las mil y una variedades que existen entre las que destacan: la pizza margarita, napolitana, cuatro quesos, carbonara, diávola...

Es una receta tan extendida, que un estudio realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados asegura que el año pasado los españoles consumieron alrededor de 134.000 toneladas de este popular alimento. Por todo esto, EL ESPAÑOL recopila las 10 mejores pizzerías de Madrid donde fundirse en una exquisita pizza italiana.

Fratelli Figurato

Pizza Diavola de León de Fratelli Figurato

Fratelli Figurato es un restaurante italiano que obtenido el premio a la Mejor Pizzería de España, el Top 3 de Europa y a la Mejor Pizza de España otorgados durante la 5ª Edición de los Premios Top 50 de Europa. Los hermanos Figurato, Riccardo y Vittorio, hornean en sus dos restaurantes la pizza Diávola de León, un homenaje a España al tratarse de la única pizza de su carta que gira alrededor de un producto nacional, el chorizo de León.

La pizza Diávola está integrada por salsa de tomate, mozzarella, aceitunas negras, chorizo de León, láminas de Parmigiano Reggiano y albahaca. Tiene un precio de 12,90 euros. Sus locales se encuentran en la calle de Larra, 13 y en la calle de Alonso Cano, 37.

Bel Mondo

Pizza Bel Mondo

Otra de las trattorias italianas que se posiciona en el ranking de las mejores pizzerías de Europa, es Bel Mondo, un pedazo de Italia en pleno centro de Madrid que ofrece una explosión de auténticos y clásicos gustos típicos de su ciudad natal.

Aunque tiene restaurantes distribuidos por todo el mundo, el de Madrid se encuentra en la calle de Velázquez 39. Su pizza más demandada es la Napoletana, compuesta por tomate San Marzano, mozzarella di búfala de campana, orégano, aceite de oliva virgen extra, flor de sal. Lo demás es un pecado que el restaurante no puede desvelar. Su precio ronda de los 7 a los 13 euros.

Grosso Napoletano

Pizza Grosso Napoletano

Es una de las primeras pizzerías especializadas en pizza napoletana en Madrid. Abrieron su restaurante en 2017 y hoy ya cuentan con 10 distribuidos por toda la capital. Sus pizzas son elaboradas en un horno de piedra refractaria fabricado a mano en Nápoles.

Su verdadera pizza napoletana es la Aglio e Olio, compuesta por una base de tomate San Marzano, tomate Cherry marinado, ajo y orégano, sin duda una auténtica opción vegana. Tiene un precio de 8,50 euros. Sus restaurantes se encuentran en: Calle Moreras, 42 (Majadahonda); Calle Binéfar, 7; C Moraleja Green Avenida de Europa 13 (Alcobendas); Av. de la Albufera, 33 (Vallecas); C/ Valencia, 9; C/ Hermosilla, 85; C/ Fernando VI, 23; C/ Pez, 11; C/ Ventura Rodríguez, 5; C/ Gaztambide, 36.

Piccola Napoli

Pizza Piccola Napoli

Una pizzería que te invita a viajar por la cocina italiana con un toque especial, el sabor de Nápoles. Un local acogedor donde disfrutar de sus finas pizzas, deliciosa pasta como los Gnocchi alla sorrentina o los platos al horno al estilo tradicional napolitano.

Sus restaurantes están ubicados en la calle Cristóbal Bordiú, 5 y en la calle Palencia, 29. El precio de sus pizzas varía desde los 6 hasta los 13 euros.

Mister O1

Pizza Mister O1

Es una pizzería moderna, conceptual y trendy con origen en Miami y trasladada a España. Sus pizzas destacan por forma de su masa: una estrella de ocho puntas, cada esquina rellena de ricota. Pizzas a las que llama Star y apellida, en general, con el nombre de un cliente fiel o amigo, como la Star Carlos.

La Star Carlos está compuesta por mozzarella, chorizo, tomates frescos, tomates frescos, rúcula, aguacate, parmesano y salsa de jalapeño. Tiene un precio de 15,90 euros. Están ubicados en Calle Sor Ángela de la Cruz 22 y la Calle Ponzano 93.

Picsa

Pizza Picsa

Una pizzería distinta al resto, dedicada a sorprender a sus clientes con la pizza argentina, en un horno de leña y con ingredientes locales y de temporada. 8 porciones de felicidad en cada una de estas particulares pizzas, que ni tienen una masa fina como las italianas ni se asemejan, todo lo contrario, son auténticas y gruesas, esponjosas y crujientes pizzas porteñas de masa madre.

Están ubicados en la Calle Calle Ponzano, 76 y sus precios rondan los 18 y 29 euros. Por ejemplo su pizza Aladino tiene un precio de 26 euros y está compuesta por: tomate, queso Picsa, vaca madurada por Ladi, queso Manchego y aceitunas de Aragón.

Trattoria Popolare

Pizza Trattoria Popolare

Los hermanos Figurato, dueños también de Fratelli Figurato, también triunfan con este restaurante decorado para hacer sentir al cliente en la piel de una trattoria 100% italiana. Un local rodeado de plantas verdes, donde degustar la mejor pizza napolitana y la pasta fresca fatta a mano cada día.

Ubicado en la Calle Larra 13. Cuentan con ocho tipo distintos de pizza y sus precios varían desde los 8 a los 13 euros.

Roostiq

Pizza Roostiq

Un restaurante de moda en Chueca donde encontrarás unas de las mejores pizzas de la capital. Este restaurante se hizo un hueco en el panorama madrileño gracias a sus fabulosos torreznos, pero además, cuenta con un arma muy podersa: el horno. Un horno de leña napolitano construido en piedra ad-hoc por una familia de artesanos napolitanos que lleva generaciones construyéndolos

Ubicado en la Calle de Augusto Figueroa, 47. El precio de sus pizzas varía desde los 9 a los 13 euros.

Massart

Pizza Massart

Massart Pizza con su segundo local ubicado en Goya, que abrió a principios de año, ofrece una cocina italiana sencilla, muy bien elaborada y llena de sabor. Una pizzería muy agradable y con un precio muy bueno. La filosofía de esta pizzería es elaborar platos artesanos con buena materia prima y servirlos al momento.

Está ubicado en la Calle Antonio Acuña 8 y el precio medio de sus pizzas es de 20 euros.

