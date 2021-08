Los padres católicos, contra las Matemáticas con perspectiva de género: "No queremos ideología"

El Ministerio de Educación prepara un Real Decreto para actualizar el currículo de la asignatura de Matemáticas. El borrador del mismo fue enviado la semana pasada a las Comunidades Autónomas y su contenido era conocido este lunes. Todo entraría dentro de la normalidad, pero la inclusión de cuestiones relativas al género –"combate actitudes negativas hacia ellas"– han hecho estallar las críticas.

La oposición era un hervidero. Representantes de Ciudadanos, PP y Vox cargaban contra la medida. Pero también lo hacían las familias. Por ejemplo, desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.

"Podemos identificar que las niñas eligen más letras, pero es una cuestión de libre elección del alumnado. Lo que no tenemos que meter es ideología de género en el aula", exponía su presidente Pedro José Caballero en conversación con EL ESPAÑOL al enterarse.

Desde Concapa, lo primero que aducen es decepción. "El Ministerio se comprometió con que iba a haber participación y nos hemos enterado de todo esto por los medios, sin que las organizaciones sepamos nada a día de hoy. Que nos tengamos que enterar de esa manera es un mal comienzo", exponía el altomando, que quería leer el borrador antes de entrar en profundidad a analizarlo.

Imagen de archivo de un colegio.

"Después, la educación tiene que ser lo más neutra y lo más imparcial posible. Meter adoctrinamiento e ideología de género en las aulas es incomprensible. Que aparte todo eso de las aulas", continuaba en su exposición.

El borrador desvelado

Pero, montemos el puzle desde el principio. El Mundo daba a conocer la noticia tras tener acceso a un documento que también vieron en la Agencia EFE y EL ESPAÑOL. Se trata del borrador que las Comunidades Autónomas recibieron la semana pasada de parte del Ministerio de Educación que dirige ahora Pilar Alegría.

Este borrador detalla el currículo de Matemáticas que aprenderán los niños de entre seis y 12 años a partir del curso 2022/23. Desde entonces, los saberes básicos de la asignatura de Matemáticas en la Educación Primaria incluirán las destrezas esenciales para entender las emociones.

¿Por qué? Porque su correcto manejo "mejora el rendimiento" y ayuda a erradicar ideas preconcebidas relativas al género. Además, acaba con el mito del talento innato que a veces pensamos que tenemos o no para las matemáticas.

El sentido "socioemocional" es uno de los que se incluyen en la materia. El resto son: destrezas, resolución de problemas; razonamiento y prueba; conexiones; y comunicación y representación.

Según publica EFE, el documento detalla: "Manejar correctamente estas habilidades –las socioemocionales– mejora el rendimiento del alumnado en matemáticas, combate actitudes negativas hacia ellas, contribuye a erradicar ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato indispensable y promueve un aprendizaje activo".

Con este objetivo, por ejemplo, se dará a conocer "al alumnado las contribuciones de las mujeres a las matemáticas a lo largo de la historia".

Este mismo documento menciona, según EFE, el sentido numérico que se caracteriza por el desarrollo de habilidades y modos de pensar basados en la comprensión, la representación y el uso de números y operaciones; el de la medida -entender y elegir las unidades adecuadas para medir y comparar o comprender las relaciones entre magnitudes-; el espacial; el algebraico y el estocástico (interpretación de datos).

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. EP

Además, se tratan de desarrollar capacidades personales que ayuden a identificar emociones. Por ejemplo, "aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia y disfrutar en el aprendizaje de las matemáticas".

Resolver problemas en los que intervienen las matemáticas debe ser una "tarea gratificante", subraya el borrador según EFE.

Las críticas políticas

Ana Pastor era la encargada de comentar lo ocurrido por parte del Partido Popular. La vicesecretaria de Política Social del PP exponía en un acto público que el Gobierno, "si lo hicieran aposta no lo harían peor".

La mandataria popular mencionaba otros problemas más graves, según su percepción, de los que hablar en educación antes de hablar de "matemáticas socioemocionales".

"Y yo quiero decir que es que han perdido el norte. Hablar de matemáticas socioemocionales… Las niñas estamos igual, o si me permiten, más capacitadas que los hombres para las matemáticas y para lo que se nos ponga por delante. Pero lo cual no quiere decir que tengamos que decir tonterías y bobadas todas las mañanas a ver si hacemos un titular", concluía Pastor.

Desde Ciudadanos, era Edmundo Bal el que comentaba lo ocurrido en Twitter. A través de su cuenta personal, Bal afirmaba: "El día con el precio de la luz más caro de la historia, el Gobierno sale con que va a dar matemáticas con perspectiva de género en las escuelas. Basta ya de tomarnos el pelo, de destrozar la educación pública y de cortinas de humo para no afrontar los problemas de los españoles".

Inés Arrimadas y Edmundo Bal a las puertas del Tribunal Supremo tras recurrir los indultos. Efe

En Vox saltaban a la mínima que escuchaban género y feminismo. "¡Apartad vuestras manos de nuestros hijos, chusma totalitaria! Ni matemáticas con perspectiva de género, ni adoctrinamiento en amnesia histórica, ni talleres de sexualidad para preadolescentes, ni ataques a la familia, ni enseñanza en el odio a España", escribía Santiago Abascal en su perfil de Twitter.

Pedagogos y familias

Concapa está a la espera de ver qué pone en el borrador. Su intención es conocer qué explican en el mismo de manera detallada. Por el momento, sólo lo tienen las Comunidades, que tendrán que exponer sus pretensiones respecto al currículo.

"Estamos a la espera de ver qué pone en la documentación para que podamos dialogar sobre el mismo. Las organizaciones no tenemos ninguna información sobre este borrador. Eso es lo que nos crea una cierta incertidumbre y malestar. No podemos dialogar este contenido que tienen las Comunidades Autónomas. Al no ver lo que en ese borrador se dice, no sabemos el contenido. La educación tiene que ser neutra", expone Caballero, que recalca que sabe lo que se ha publicado en la prensa.

"Sólo hacer hincapié en que le hemos pedido a la nueva ministra que participe, que cuente con nosotros, que dialogue con las familias, que hemos sido las grandes abandonadas en la tramitación de la Lomloe. Nos tendrá a su lado, dentro de la diversidad. Si no cuenta con nosotros, nos tendrá enfrente", finalizaba Caballero.

Tampoco se ha contado para la redacción del borrador con los pedagogos. Enrique Castillejos, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos, se mostraba molesto con la cartera que otrora dirigía Celaá y ahora comanda Alegría. Por eso dice que la legislación se ha sacado "a las bravas".

Sus críticas tienen un sentido distinto al de Concapa, sólo se parecen cuando hablan de falta de comunicación. "Todo lo que se haga con el objetivo de perseguir la igualdad entre el sistema educativo y la sociedad, en el sentido de progreso y modernidad, es bienvenido. Lo que sucede es que creen que se consigue legislando...", expone Castillejos en conversación con EL ESPAÑOL.

Castillejos cree que todo esto llega tarde. "Lo que pretende el gobierno, sin un consenso, a las bravas, es legislar sobre algo que en los centros educativos y los docentes ya se da".

Enrique Castillejos, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España. CEDIDA

"Se atribuía desde hace años como algo necesario. Todo el profesorado español ya ejerce su docencia intentando desvincular del género a unas competencias", expone Castillejos. El presidente de los colegios de Pedagogos no habla de papel mojado, sino de una normativa que aterriza cuando ya no hace falta, pero los cambios en educación tardan en verse.

"Se aprovecha el momento para lanzar un globo sonda político de triunfo", dice. "En Educación se puede hacer política educativa y es necesaria, pero no se puede hacer política educativa por innecesaria. La política educativa se hace a través del diálogo, y eso no es sólo hablar. Es puntualizar, es llegar a acuerdos…".

Castillejos habla claro y con propiedad para concluir. "Es cierto que la propia OCDE lo advertía durante años, pero esto hay que cogerlo con pinzas. La elección de futuros estudios académicos dependía mucho según la educación primaria recibida, pero no descubren América. Esto ya se sabe. En el pasado, al género masculino se atribuían unas competencias superiores en la academia. Seamos sinceros y sensatos, hace años que este posicionamiento se abandonó y ahora nos encontramos que las estadísticas vienen a corroborarlo. Las mujeres son mayoría y no sólo en los típicos y tópicos. El Real Decreto es loable en cuanto al objetivo, pero llega tarde porque gracias a los colegios ya no se vincula ninguna destreza al género".

Sigue los temas que te interesan