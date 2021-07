Por qué en España puede haber lluvias torrenciales como en Alemania: hablan los expertos

Las inundaciones causadas en Centroeuropa por una DANA han dejado ya al menos 156 muertos en Alemania y más de una veintena en Bélgica. Estas inundaciones son el producto de unas lluvias que, según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), están provocadas por un “cambio climático, en el que fenómenos adversos como lluvias torrenciales serán cada vez más frecuentes e intensas”. Por ello, EL ESPAÑOL no ha podido evitar cuestionarse sobre si este fenómeno puede ocurrir o no en España.

“Las lluvias torrenciales son un fenómeno que ya ha pasado y seguirá pasando en España. Hemos de recordar que, al final de muchos veranos, tenemos en el Levante el fenómeno de la Gota Fría. Ésta, en el fondo, es una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ocurre cada cierto tiempo y que provoca inundaciones”, explica a este diario Emilio Rey (Madrid, 1965), divulgador meteorológico.

No obstante, el experto puntualiza que eso no tiene por qué “desembocar en una catástrofe en España como la ocurrida en Alemania porque no sólo las abundantes lluvias en poco tiempo son las que causan las inundaciones”. En este sentido, el divulgador meteorológico, incide en que mantener “limpios los cauces naturales de los ríos” o “no construir en zonas de paso de los mismos” ayudan evitar que las inundaciones se puedan llegar a convertir en catástrofes, como la ocurrida en el país germano. “Allí, en una de las zonas afectadas, se había construido en el meandro de un río y, al final, la naturaleza se abre paso”, explica.

Quizá, no sólo la DANA que ha azotado Centroeuropa sea la causante de la catástrofe que ha afectado diversos territorios del oeste de Alemania. Desde uno de los puntos más críticos de las inundaciones, el Land de Renania-Palatinado, la canciller Angela Merkel ha prometido este mismo domingo “ayuda urgente” a todos los damnificados del país. De hecho, como apuntó Bea Hervella, portavoz de la Aemet, la líder alemana también se ha acordado del “cambio climático” tras calificar como “surrealista” y “terrorífico” lo ocurrido en su país.

“No se trata sólo de lo ocurrido aquí, sino del conjunto de fenómenos extremos a los que estamos asistiendo”, ha indicado Merkel, en relación con la crisis climática. “Tenemos que reflexionar sobre cómo debemos actuar ante eso para avanzar hacia la neutralidad climática”, objetivo que debe producirse, ha añadido, “lo antes posible”.

Un problema global

Si bien es cierto que el cambio climático afecta a que los fenómenos meteorológicos extremos se den cada menos tiempo, no es menos cierto que siempre han ocurrido. “Hay que hablar del concepto de periodo de retorno. Es decir, cada cierto tiempo, los mismos fenómenos meteorológicos se repiten. Algunos cada cinco años, otros cada 10 o cada 20... O, incluso, por ejemplo, Filomena es un fenómeno que ocurre cada 80, 90 ó 100 años, pero los periodos de retorno pueden acortarse por causa del cambio climático”, esgrime el divulgador meteorológico Emilio.

Un grupo de vehículos sumergidos en la aguas causadas por una DANA en Alemania.

Pero el cambio climático, a nivel global, explica la Aemet, influye en que los fenómenos extremos se den con mayor frecuencia. Un problema que, en el fondo, afecta a todos los puntos del planeta.

En el caso de España, “seguro que tarde o temprano habrá lluvias torrenciales, porque siempre las ha habido. No sé si este año, el que viene o en dos…, pero los habrá”, augura el divulgador meteorológico Emilio basándose en la evidencia empírica que han dejado los datos. “Lo recomendable es que las autoridades estén preparadas y hagan planes de urbanismo en el que no se construya en los lugares donde no se debe por la orografía o porque son pasos naturales de ríos”, defiende el experto.

Imagen del camping de Biescas (Huesca), arrastrado por las aguas de una tormenta en 1996. EFE

“Algo que, por ejemplo, no ocurrió en Biescas, aquí, en España”, recuerda. Y razón no le falta. El 7 de agosto de 1996, el camping Las Nieves de Biescas (Huesca) fue arrasado por una riada provocada por una fuerte tormenta que desbordó el río Arás. En aquella ocasión, las fuertes aguas derribaron las presas de contención arrastrando todo a su paso (rocas, árboles…). Pero, lo peor de todo, es que las fuertes lluvias provocaron la muerte de 87 personas —27 de ellas niños— y un total de 183 heridos.

Viajando a la Alemania de 2021, los desbordamientos del río Rin y de sus afluentes por la incapacidad de absorber el agua son los que han causado las inundaciones que, a la postre, se han saldado con cientos de víctimas mortales. De hecho, esas inundaciones provocaron corrimientos de tierra que, como ocurrió en Biescas, se han llevado todo a su paso.

Riesgos en España

En España, en 2021, hay un sistema de alertas comandado por la Aemet “que funciona bastante bien” que nos ayuda a prever las consecuencias de los fenómenos meteorológicos. No obstante, eso no implica que no puedan producirse y que puedan provocar inundaciones. “En España, recordemos, somos un país que ha tenido muchas lluvias torrenciales e inundaciones”, dice el experto consultado.

Decenas de coches inundados tras el paso de la Gota Fría en Orihuela (Alicante), en 2019. EFE

—¿Hay algunas zonas de España más propensas a las lluvias torrenciales?

—Por ejemplo, en la comarca del Safor, en la Comunidad Valenciana, se dan tres ingredientes para darse la Gota Fría y las lluvias torrenciales. En primer lugar, las aguas del mar Mediterráneo a finales de verano están a 26 ó 27 grados y son las que pueden alimentar las posibles tormentas. En segundo lugar, puede haber frío en las capas más altas de la atmósfera, provocando tormentas e inestabilidad. Y, por último, en esta zona o en otras, como Málaga, la orografía provoca que el aire tenga que subir a la atmósfera, en donde se enfría y se mezcla con la tormenta. Esos ingredientes pueden provocar lluvias torrenciales.

Miembros del equipo de rescate inspeccionan Ontinyent donde el río Clariano se desbordó en 2019.

En todo caso, el experto divulgador insiste en que lo fundamental para evitar una catástrofe como la que ha sacudido el centro de Europa es la “prevención” y “mantener limpios los cauces de los ríos y no edificar donde no se debe”. Otros expertos, como los de la Aemet, inciden en que el cambio climático ha sido una de las causas de las tormentas del centro de Europa. Así que paliarlo ayudará a retrasar el periodo de retorno de estos fenómenos adversos como esta DANA. Una DANA que, por cierto, pasó por España antes de provocar la tragedia en Alemania y Bélgica.

“Esta DANA, antes de situarse en el centro de Europa, ya nos afectó previamente a nosotros, ayudando a romper el episodio de altas temperaturas en España, empujando la masa de aire cálida africana hacia el Mediterráneo y ocasionando el desplome generalizado de las temperaturas con caídas medias de 10 grados entre las máximas de días consecutivos, hace aproximadamente cinco días”, detallaba este jueves la portavoz de la AEMET.

