“Los Castro están saliendo ya de Cuba y su destino es España”: la exnuera de Fidel señala la vía de huida

Cuba está a punto de estallar. El pueblo se ha echado a la calle y esta vez parece que va en serio. Las protestas empezaron en Santiago y ya se han extendido por todo el país. La respuesta del gobierno ha sido clara: están reprimiendo las concentraciones por la fuerza, han cortado internet y el propio presidente ha azuzado a los suyos: "La orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios", ha ordenado por televisión Miguel Díaz-Canel.

Ha habido choques violentos en Santiago, Matanzas o Cárdenas. Pero es en la capital donde reside el poder. Y los manifestantes pretenden adentrarse en los próximos días en Miramar, la zona donde viven los altos cargos del gobierno cubano. Entre ellos, la familia Castro. Los 5 hijos que tuvo Fidel Castro con Dalia Soto, su segunda esposa, residen en la zona noble de La Habana. Un área llamada Punto Cero donde se ubican las mansiones del difunto comandante, ya repartidas entre sus herederos.

Una situación que podría tener las horas contadas. Los Castro estarían preparando su salida de la isla y en algún caso podría haberse producido ya. El destino de alguno de sus miembros sería, casi con toda probabilidad, España. De la salida de la familia se viene hablando hace un tiempo en Cuba, desde que las protestas han ido cogiendo vuelo. Pero ya no son rumores de calle, se lo explica a EL ESPAÑOL una persona que ha formado parte de esa familia. Es Idalmis Menéndez, la que fuera nuera de Fidel Castro. Estuvo 6 años casada con Álex Castro, hijo y fotógrafo oficial del dictador. Son esos vínculos familiares los que le hacen mantener contactos con el entorno castrista.

Idalmis, exmujer de Álex Castro

“Yo creo que mi exmarido ya está fuera”, asevera a EL ESPAÑOL desde la puerta del Consulado de Cuba en Barcelona. Idalmis reside allí desde 2001. Ahora es una de las voces autorizadas en el mundo asociativo cubano de Cataluña. Tras su divorcio pasó a ser uno de los principales enemigos de la dictadura: se marchó a Miami y estuvo contando su experiencia en varios medios norteamericanos. De ahí a Viladecavalls (Barcelona), donde se hizo psicóloga.

"Creo que ya se ha ido"

“Creo que Álex ya se ha ido. Entre otras cosas, porque lleva cerca de un mes sin publicar nada en sus redes sociales. Yo sé que él hace eso cuando está de viajes. Cuando va a República Dominicana por sus negocios. O cuando viene a España, que han sido varias veces”, nos cuenta en mitad de las protestas frente al consulado. Unas manifestaciones que han surgido “de manera totalmente espontánea. En los grupos de cubanos que tenemos en redes nos dijimos que algo teníamos que hacer para que se visibilizase el problema que hay ahora mismo en Cuba”.

¿Por qué cree Idalmis que uno de los destinos fijos de la familia será España? Fidel Castro tuvo 8 hijos. Con Delia Soto tuvo sus 5 últimos. Son: Álejandro, Antonio, Jorge, Álex y Ángel. “Ellos tiene pasaporte español, por el origen gallego de Fidel. Y cada uno de ellos sigue teniendo contactos con España. Pero no sólo ellos: yo me encontré en Barcelona con Fidelito (Fidel Castro Díaz-Balart, el primer hijo de Fidel, un físico nuclear que se suicidó en 2018). Suelen venir".

"Ellos tienen vínculos aquí en España, sobre todo por temas empresariales. Aquí cierran negocios con gente de mucho dinero. Con empresarios de Barcelona, de Matadepera, de Girona. Pero no sólo Cataluña, sabemos que tienen tratos también con gente de Galicia. Unos negocios privados, que en ningún caso hacen para el bien del pueblo cubano”, resume Idalmis.

“Yo sé que mi exmarido ha venido a muchas veces a España y alguna ha sido reciente. No les cuesta. Para algunos desplazamientos usan aviones privados. Pero para venir a Europa pueden hacerlo de incógnito. Se hacen con pases diplomáticos, les ayudan a ocultarse", explica, en función de la experiencia que ella vivió.

Álex Castro, ante una foto de su padre

Apunta también que en España, precisamente, ha habido poca transparencia y polémicas recientes relacionadas con los pasaportes diplomáticos, sea el caso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas, sea el caso de saharaui Brahim Ghali. "Aquí en España no les costaría entrar porque nunca les ha costado y tampoco se ha publicitado. No es gente conocida aquí".

Internet cerrado

Respecto a las protestas en España, repite que han surgido de forma espontánea. "Nosotros estamos frente al consulado cubano de Barcelona y estamos gestionando los permisos para manifestarnos, por toda España. A Barcelona está viniendo gente de Girona y Tarragona . Preocupados todos porque ya no sabemos qué está pasando allí dentro, han cortado internet. Hay mucha angustia, de gente que no sabe dónde están sus familiares".

Manifestación ayer en Barcelona, frente al Consulado de Cuba

Confirma además que el gobierno cubano está respondiendo con represión: "Han sacado los GRR (Grupos de Respuesta Rápida), que son agentes que van de paisano y se infiltran en las manifestaciones para reventarlas desde dentro. Nos llegan auténticas barbaridades que presuntamente están haciendo", cuenta, atribuyéndoles incluso algunos ataques de falsa bandera.

Cuenta que las desigualdades son cada vez más grandes: "Han abierto tiendas donde solamente pueden permitire comprar los funcionarios y altos cargos. Ni siquiera está en la moneda que usamos el resto de cubanos". Que la represión contra los disidentes cada vez era más asfixiante. Que los enfrentamientos están dejando heridos por todo el país y que "se necesita una intervención internacional urgente, con medicinas y alimentos. Nos dicen los médicos que están tratando los golpes con hielo, porque ni antiinflamatorios tienen".

Idalmis Menéndez, en un vídeo de su canal en redes

Cuenta además que la pandemia lo está complicando todo: "Están inyectando una vacuna que no tiene ni sus correspondientes publicaciones científicas. Y cuando encuentran un positivo, aislan a toda la familia entera, aunque sean negativos, y los mezclan con gente infectada".

El hartazgo ha encendido la mecha. En los próximos días se convocarán manifestaciones por toda España, pero sus convocantes temen que lo que está pasando en la isla no alga a la luz por las restricciones del gobierno. Ya hay heridos, se habla de muertos. Las cifras no son claras. Lo único claro era el grito de "no tenemos miedo" que ayer se escuchaba en La Habana. El Punto Cero de La Habana es su próxima objetivo. Para cuando lleguen, tal vez los Castro ya estén en España.