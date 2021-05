Milei, el liberal que invoca a Ayuso en Argentina: "Pretender la igualdad de todos es algo criminal"

El economista argentino Javier Milei (Buenos Aires, 1970) se ha convertido en el principal referente del liberalismo en América Latina y en un fenómeno de masas. Sus explosivas apariciones televisivas le han han valido el sobrenombre de el último punk.

Ahora salta a la política para enfrentarse al kirchnerismo como candidato del movimiento Avanza Libertad, con el que pretende introducirse en "el sistema para destrozarlo desde dentro", como anuncia en su entrevista con EL ESPAÑOL.

Milei ha celebrado la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso como un triunfo de las ideas liberales y ha trasplantado a Argentina su lema electoral: "Comunismo o libertad".

Javier Milei ha sido profesor de Teoría Monetaria y Teoría Financiera en varias universidades, es miembro del Grupo de Política Económica de ICC Internacional (que asesora al G-20 en el diseño de políticas económicas) y es autor de libros como Lecturas de Economía en tiempos del kirchnerismo.

¿Qué le parece que Isabel Díaz Ayuso haya ganado las elecciones madrileñas colocando la defensa de la libertad como lema y eje central de su campaña?

Es maravilloso que las ideas de la libertad hayan tenido un triunfo tan rotundo y que además las elecciones hayan terminado en una derrota tan humillante para Pablo Iglesias. Hoy es revolucionario hablar del liberalismo, porque la corrección política es socialista. Lo que ha pasado en Madrid es una luz de esperanza para todos los que creemos en las ideas de la libertad.

Javier Milei sobre la victoria electoral de Ayuso

En España el PP tiene abierto un debate interno sobre si debe dar la batalla cultural o amoldarse a las ideas predominantes en la sociedad. ¿Qué le aconsejaría?

Si no dan la batalla cultural y no se enfrentan de manera frontal al socialismo y a la corrección política, van a acabar siendo deglutidos, como le ocurrió al Gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Si gobiernan mirando las encuestas, al final se terminan convirtiendo en hombres de plastilina, al capricho de la gente y sin mirada de largo plazo.

Son muchos años en los que el socialismo, siguiendo la línea de Gramsci, se metió en la educación, en los medios de comunicación, cooptó a los artistas, y eso es lo que después le da la base de sustentación para lavarle el cerebro a la gente con una idea verdaderamente aterradora, que no resiste el más mínimo análisis porque es una idea criminal.

La batalla cultural no debe estar alejada de la batalla política, son dos caras de la misma moneda. No es suficiente con mostrarle a los socialistas que el capitalismo es superior en lo productivo. La discusión tiene que incorporar el plano moral. Cuando haces eso, te das cuenta de que el socialismo es una monstruosidad.

Los socialistas siguen abrazando la teoría del valor-trabajo, a pesar de que ha sido derribada por las obras de Menger y Jevons. Entonces, ¿por qué siguen abrazando la teoría de la explotación de Rodbertus y la de la plusvalía de Marx? Simplemente porque es el mecanismo que les permite ocultar sus valores morales: la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la Ley, el robo y si hace falta el asesinato, porque no olvidemos que esa ideología acabó con la vida de 150 millones de seres humanos.

Hoy es revolucionario hablar del liberalismo porque la corrección política es socialista

Su movimiento Avanza Libertad ha asumido en Argentina el lema "comunismo o libertad” de Ayuso.

Los socialistas van a negar esa disyuntiva, van a decir que ellos son un socialismo edulcorado, un aggiornamento… Citando las obras de Mises y Hayek, puedes decir que hay dos sistemas: el capitalismo de libre empresa y, en el otro extremo, el comunismo, o sea, el socialismo real. Cualquier solución intermedia es inestable porque tiende a más socialismo.

Cada vez que un político fatalmente arrogante, que por ignorancia desconoce el funcionamiento del sistema de libre empresa, intenta corregir mediante la acción violenta del Estado un supuesto fallo del mercado, termina generando un resultado peor que el que teníamos inicialmente.

El problema es que eso genera después más demanda de intervención, que a la postre lleva a dosis crecientes de socialismo. Y cuando se sobrepasa un determinado umbral, como es el caso de Venezuela, eso avanza a velocidad de la luz hacia el comunismo. Por eso es muy valioso e inteligente el concepto de "comunismo o libertad" que ha levantado Ayuso, y muestra que entiende claramente lo que está subyacente, por eso le he manifestado mi alegría y apoyo.

¿Por qué un economista como Javier Milei ha decidido dar el salto a la política y cuáles son los objetivos del movimiento Avanza Libertad?

Soy un profesor universitario con 30 años de experiencia docente, tengo un trabajo en el sector privado en uno de los holdings más importantes de Argentina y además vivo dando conferencias por todo el mundo. No estoy de acuerdo con el sistema político, que detesto profundamente.

Filosóficamente soy anarcocapitalista, después en la vida real entiendo que hay restricciones y por ende me considero minarquista de corto plazo. Pero si no te gusta el sistema, ¿cómo haces para cambiarlo? Una opción es la batalla cultural, pero si no hay una contraparte política, los políticos se te ríen en la cara. La vía revolucionaria es complicada porque las armas las tiene el Estado, así que difícilmente el resultado de todo ello puede llegar a ser positivo. Así que sólo te queda meterte dentro del sistema y destrozarlo desde dentro, que es mi intención.

Javier Milei sobre las subidas de impuestos de Sánchez

Tras su derrota en las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias ha anunciado que abandona la política. ¿Cree que se dedicará a asesorar a partidos y gobiernos en Latinoamérica?

Lo que caracteriza a la gente de izquierda es que son unos inútiles. Si supieran de economía, no serían de izquierdas. No creo que el caso de Pablo Iglesias sea muy distinto. Por tanto su único mecanismo de vida es parasitar. Ha perdido, pero me imagino que va a seguir dando la lucha para contaminar a la sociedad con esas ideas asesinas del socialismo.

Si castigas a los que generan riqueza habrá menos riqueza, si premias a los parásitos vas a tener más Estado

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, dice que el modelo de España para salir de la crisis debe ser Argentina. ¿Qué le parece?

Tendría que especificar de qué época está hablando. Argentina a partir de 1860 abrazó las ideas de libertad con la Constitución de Juan Bautista Alberdi del 53. En 35 años Argentina se convirtió en el país con el PIB per cápita más grande del mundo. Es decir, cuando Argentina fue liberal se convirtió en un país rico.

A partir de 1916 empezó a abrazar las ideas del socialismo con la llegada al poder de Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. En la década de los 30, Argentina empezó a abrazar un fascismo de dos patas, conducido por políticos ladrones y empresarios prebendarios. Y a partir de la llegada de Perón, agregó a esas dos patas la pata sindical.

La realidad es que al inicio de la crisis del coronavirus Argentina estaba en el puesto 70 del ranking de PIB mundial y hoy está en el 120. Es decir, el caso argentino es el caso de una decadencia escandalosa. Si saliera todo bien, como quieren los políticos, hoy el PIB de Argentina estaría en el 18% del que teníamos en 2011.

El país de los alimentos, que podría alimentar seguramente a 400 millones de personas, hoy tiene cinco millones de personas que no pueden comer, que son indigentes, es decir, el 10% de su población, cuando en realidad el Estado roba al sector agropecuario en impuestos entre el 50 y el 75% de lo que genera.

Querer copiar el modelo de Argentina sería propio de una persona que tuviera un déficit severo de coeficiente intelectual. Pero si es alguien que aceptó como cargo algo que se llama tan horrorosamente como Ministerio de Igualdad, no tengo dudas de que puede llegar a proponer las estupideces kirchneristas que hundieron a Argentina, que son las mismas que hundieron a Venezuela. Yo no le recomendaría abrazar el modelo argentino, es un modelo de empobrecimiento feroz, que va camino de convertirse en Venezuela si no hay un giro de 180 grados.

Javier Milei sobre la justicia social

El economista de Unidas Podemos Eduardo Garzón dice que podemos imprimir dinero ilimitadamente para acabar con la pobreza y con la deuda pública. ¿Cuál ha sido el resultado de esta idea en países como Argentina y Venezuela?

Es una estupidez del tamaño de un país entero. Ese es el modelo que ha aplicado Argentina, de déficit fiscal permanente con emisión de dinero, emisión de deuda y aumento de impuestos. Mi país tiene la presión fiscal más alta del mundo, nadie castiga a las empresas con impuestos tanto como Argentina. Si fuera tan mágico, deberían pedir separarse de la Unión Europea y arreglar esto imprimiendo billetes. Pero es como si recibes invitados a comer a tu casa de manera inesperada y crees que vas a poder dar de comer a todos haciendo fotocopias de un plato de tallarines.

Pero además tiene problemas técnicos graves. Hay que explicarle a ese señor que el dinero es deuda del Banco Central. En los propios billetes de dólar, la Reserva Federal reconoce que eso es deuda. Y no es una cuestión menor, porque así tienes un ancla de largo plazo, para que los precios no tiendan hacia el infinito. A ese hombre le diría que es un pirómano, un fanático de la inflación, sería como querer apagar un incendio llamando a Nerón. Sería la forma más rápida de crear un desastre y un caos económico.

Sánchez debe recortar el gasto, subir impuestos lo que va a hacer es empobrecer a los españoles



Tras registrar una de las mayores caídas del PIB de todo el mundo durante la pandemia, Pedro Sánchez se ha comprometido ante la UE a subir los impuestos en hasta 80.000 millones de euros al año. ¿Cree que eso nos ayudará a salir de la crisis?

Lo que va a hacer es empobrecer aún más a los españoles. Si tienes que arreglar el problema del déficit fiscal, debes hacerlo bajando el gasto público. Subir los impuestos es la forma que le gusta a los políticos ladrones, y va en contra de los ciudadanos de bien que se ganan el pan con el sudor de su frente. Si castigas a los que generan riqueza habrá menos riqueza, si premias a los inútiles parásitos del Estado vas a tener más Estado, y más parte de la economía destruyendo riqueza.

¿Qué le parece el papel que juegan españoles como José Luis Rodríguez Zapatero o Juan Carlos Monedero en el Grupo de Puebla, que intenta extender el llamado "socialismo del siglo XXI" por todo el continente?

Habría que preguntarles por qué nos odian tanto a los latinoamericanos. El Grupo de Puebla es la continuación del Foro de Sao Paulo, un grupo repugnante y asqueroso que pretendía instaurar la Unión Soviética Latinoamericana. Fue creado tras la caída del Muro de Berlín, estaba liderado por ese dictador salvaje y empobrecedor que es Fidel Castro, un criminal.

El que más ha llevado adelante esas ideas fue Hugo Chávez, y ahora Maduro, y ahí tenemos lo que es la suerte de Venezuela. Me cuesta entender por qué tanto esfuerzo en querer destruir y hundir en la pobreza y la miseria a todo el continente.

¿Qué piensa cuando la izquierda dice que la crisis económica es culpa de las "políticas neoliberales"?

Lo primero que hay que decir es que el neoliberalismo no existe. Liberalismo viene de libertad. O hay libertad o no la hay. Una mujer no puede estar medio embarazada. Pero no hay políticas de corte liberal, siempre están contaminadas por la intervención del Estado, por las distintas formas de inmiscuirse del Estado haciendo daño. Vienen restringiendo el sistema de libre empresa y, después, cuando llegan los resultados no deseables, dicen que el problema es el sistema de libre empresa. No, el problema es cómo van atando, encorsetando y contaminando al sistema de libre empresa con la intervención del Estado, y después acaba fallando. El Estado no es la solución, es el problema.

¿Se reafirma en que la justicia social "es un robo"?

Lo es, de hecho la frase completa es del profesor Jesús Huerta de Soto. Hay que entender que los impuestos son un robo, nunca los pagas voluntariamente, sino a punta de pistola. Los impuestos progresivos, o la forma en la que se reparte el botín, son algo injusto porque implica tratar de modo desigual ante la Ley a las personas. También lo mencionó Hayek al hablar de las "palabras comadreja": a un concepto como "justicia" le agregas un apellido o un adjetivo, "justicia social": suena linda, pero es una cosa verdaderamente aberrante. Como el propio socialismo. Gracias a Dios todos somos distintos y eso es lo que genera la división del trabajo, la cooperación social que proporciona los aumentos de productividad.

El modelo socialista es como Procusto, alguien que vivía en Grecia, invitaba a las personas a su casa, les daba de comer, los alcoholizaba... y cuando estaban un poco perjudicados les invitaba a quedarse a dormir. Si la persona era más larga que la cama le cortaba las piernas, si era más ancha le cortaba los brazos, si era más chica se los estiraba… así todos se ajustaban al modelo de la cama que había hecho.

Pretender la igualdad de todos, siendo todos distintos, es algo sangriento, criminal. Si hay libertad, como somos desiguales, el resultado va a ser desigual. Y si quieren imponer la igualdad por la fuerza eso va a ser sanguinario y no va a haber libertad.