Sarosh, la 'catalana' secuestrada por su familia en Pakistán por negarse a una boda de conveniencia

"No me dejan salir apenas a la calle y me incomunican por largos periodos de tiempo con el exterior. Vivo incluso con candados en las puertas de mi propia casa (literalmente). Y ahora están intentando convencerme para que me case y me temo que si me sigo negando finalmente me obliguen por la fuerza".

Es el extracto del desesperado mensaje de auxilio que manda Sarosh. Una chica de 26 años criada en Barcelona, donde creció y fue a la escuela entre los 8 y los 17 años. Nacida en Pakistán, se había adaptado perfectamente a la vida occidental. Sacaba buenas notas en la ESO, hablaba catalán y su objetivo en la vida era estudiar y elegir su propio trabajo y su propia pareja. Pero todo cambió a los 16 años. Su familia le planteó un matrimonio de conveniencia con otro chico pakistaní. Sarosh se negó, lo puso en conocimiento de servicios sociales e incluso estuvo 6 meses viviendo en un centro de acogida. Allí, finalmente, la devolvieron con su familia, que en dos meses se la llevó engañada a Islamabad. En Pakistán vive desde hace 9 años. Recluida en una casa. Denuncia que está secuestrada por su propia familia e hipermedicada. Y que ahora, prisionera en su propio hogar, vuelve a planear sobre su cabeza el fantasma de una boda arreglada. EL ESPAÑOL ha hablado con Násara Iahdih, la activista saharaui que se está encargando de darle visibilidad a este caso. Una estudiante de derecho que, desde la plataforma AMnat Thawra ('Hijas de la revolución') denuncia "este tipo de problemas que sufrimos las mujeres en contextos islámicos". Esa vertiente es la que hace que le lleguen, por redes, muchas historias como la de Sarosh, esta chica criada en Barcelona cuya vida ahora, asegura, corre peligro. Criada en Barcelona La historia de Sarosh tiene tres partes: la primera en Pakistán, donde nació y residió hasta los 8 años. Ahí empieza la segunda: su padre encontró un trabajo en España y toda la familia se vino a vivir a Barcelona. Sarosh se adaptó enseguida, escolarizada en la escuela pública, aprendió perfectamente español y catalán, tanto hablado como escrito. Sus notas, ejemplares. Una de las capturas de la conversación con Sarosh. El Español Esta etapa en Barcelona se prolongó durante nueve años. Sarosh fue creciendo, llegó a la adolescencia, salidas con sus amigos y una vida eminentemente europea. No contaba con que su familia, musulmana tradicional, le había elegido destino. Que como su comportamiento se había occidentalizado demasiado, le habían arreglado una boda con otro chico pakistaní, mayor que ella. Sarosh ya tenía 16 años y las ideas muy claras. Por eso fue ella misma la que se puso en contacto con Servicios Sociales para informarles de lo que estaban tramando en su casa sin su consentimiento. Una denuncia que acabó con Sarosh viviendo en un centro de acogida durante los 6 meses siguientes. Finalmente, cuenta Násara Iahdih, desde la dirección del centro no apreciaron los indicios suficientes de que ese matrimonio de conveniencia se estuviese gestando. Así, decidieron que Sarosh regresase a su casa con su familia. Sarosh no lo sabía, pero estaba viviendo sus últimos días en Barcelona. Su regreso a casa fue aparentemente tranquilo. Dos meses después, toda la familia viajó a Islamabad (Pakistán). La versión que le dieron a Sarosh "es que se iban de vacaciones a ver a la familia, se la llevaron engañada", nos cuenta su portavoz. Ella todavía era menor de edad y no tuvo opción de quedarse. Ahí arrancó la tercera parte de su historia. Sarosh jamás regresó a España. Era el año 2012. El infierno pakistaní No tardó mucho Sarosh en darse cuenta de la encerrona: habían vuelto a Pakistán, pero para quedarse. El único que continúa viajando periódicamente a nuestro país es su padre, que sigue trabajando en España por temporadas. El resto de la familia es estableció de forma definitiva en Islamabad. Sarosh, obligada, se resistía. No quería ni oir hablar de matrimonios arreglados, quería regresar a España y la situación le provocaba grandes crisis de ansiedad. Una de las capturas de la conversación con Sarosh. El Español El regreso de Sarosh a su país natal se produjo en 2012. Desde entonces ha vivido, le confiesa a Násara por mensaje, un auténtico infierno. Dice que su familia la tiene recluída en casa, encontrándose incluso candados en las puertas. Prácticamente no la dejan salir a la calle: "Cuando el padre vuelve a España para trabajar, es un familiar suyo, otro macho islamista, el que se encarga de vigilarla para que tenerla controlada en casa", cuenta Iahdih a EL ESPAÑOL. Durante todo este tiempo, la convivencia ha sido imposible. "Ella ha tenido problemas psicológicos graves derivados de esta situación. No la dejan salir, la tienen controlada. Y como se ha ido resistiendo y oponiendo, en su familia no la han podido casar. Porque la tienen como por loca", cuenta Iahdih. El dilema Dada esta situación, dice Iahdih que la familia ha recurrido a los fármacos para tenerla controlada: "La visita un médico que le ha prescrito un montón de cosas y la tienen sedada, medicada.