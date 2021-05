La incombustible Celia Villalobos se pasa a los eSports: de jugar al Candy Crush a 'gamer'

Lo de jugar al Candy Crush a escondidas, en horario laboral, ya es pasado para la exdiputada del Partido Popular Celia Villalobos. Y por si había dudas, este lunes, la exvicepresidenta del Congreso de los Diputados, de 72 años, lo ha dejado claro.

"Durante años siempre he estado en el foco: críticas, burlas, reproches... toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, se acabó callarme... Es el momento de dar la cara, es el momento de jugar".

En el centro de un plató oscuro, con luces láser apuntado hacia ella, Villalobos ha anunciado que ha decidido crear y capitanear su propio equipo de juegos online, denominado Screen Wolves. En otras palabras, la andaluza podría lanzarse al mundo gamer.

Tras una extensa carrera política, aunque también controvertida, Celia Villalobos acaparó todos los titulares cuando fue pillada jugando al Candy Crush con su tablet mientras presidía, en sustitución de Jesús Posadas, un debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Dipitados. Ocurrió en 2015, con su partido en el Gobierno, y su presidente, Mariano Rajoy, dando cuenta a todos los españoles.

La entonces vicepresidenta aceptó los hechos, pero se negó a dimitir. Su pillada, no obstante, sirvió tiempo después para que se convirtiese en el centro de las burlas, como ella bien dice en su vídeo. Aunque la del PP siempre se lo tomó con humor: "Estoy muy enfadada porque los de Candy Crush no me llamaron para darme las gracias", llegó a ironizar Villalobos.

"No puedo decir nada"

Por el momento, poco más se sabe de lo que hay detrás del nuevo proyecto de la exdiputada. Ella es la única integrante y capitana del equipo y ha diseñado propaganda como camisetas, gorras, mochilas y alfombrillas de ratón que se pondrán pronto a la venta.

"Somos la pasión que nace de cada partida, la emoción de subir de nivel. Somos la gloria de una jugada perfecta y la lección de una derrota. Ha llegado el momento de revolucionar el mundo del gaming", afirma el club en su página web. Tampoco se informa de las competiciones en las que supuestamente participará Villalobos, aunque sí de que habrá más integrantes que aún se desconocen.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en realidad se trataría simplemente de un campaña de publicidad, y la exvicepresidenta habría accedido a participar por ese motivo. Preguntada por este periódico, la popular ha evitado dar explicaciones sobre el asunto. "No puedo decir nada, me han cortado la lengua", bromeaba. Lo que está claro es que, pese a que se retiró de la política en 2019, queda Villalobos para rato. Primero como celebrity en MasterChef Celebrity y ahora como capitana gamer.