Tremendo derrumbe en una habitación del Gregorio Marañón: un paciente se salva por poco

La techumbre de la habitación 122 de la tercera planta del Gregorio Marañón se ha caído esta mañana. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. Los dos pacientes que estaban ingresados dieron la voz de alarma y evitaron males mayores. "No se les ha caído encima por segundos", afirman trabajadores del hospital.

Se despertaron por la mañana los dos pacientes y vieron una grieta en el techo que no estaba anteriormente. A las pocas horas, se percataron de que había polvillo cayendo de la zona en la que estaba el agujero y el techo se resquebrajaba. Asustados, decidieron dar la voz de alerta para que les evacuaran. Uno de ellos estaba recién operado de la espalda.

Según cuentan los familiares de uno de los hospitalizados, poco después de ser desalojados la techumbre no resistió más y se vino abajo. "Afortunadamente no ha ocurrido nada, pero esperamos que no vuelva a ocurrir nada parecido", comentaba el hijo de uno de los afectados.

Ellos han querido dar la voz de alarma porque entienden que "en ese hospital trabaja mucha gente y un buen día se les viene encima otro techo". Señalan que, cuando han acudido a visitar a su padre, luego el tema de conversación recurrente es "la precariedad" de las instalaciones.

Sobre que la comparación de la situación de este hospital, mientras se construyen hospitales como el Isabel Zendal, el denunciante "no quiere entrar", ya que entiende que son situaciones diferentes y le da "exactamente igual". "Me da igual que se construya el Zendal, lo que sí veo es que este es un hospital precario que podría haber matado a mi padre. Eso es lo único que veo".

Nos llega esta imagen de una habitación del #GregorioMarañón.

¡Se ha caído el techo!



Por suerte acababan de sacar a los pacientes.



¡¡El PP presume de futuras infraestructuras, mientras lleva más de 20 años ABANDONÁNDOLAS!#QueHableLaMayoria4M#VotaSanidadPública pic.twitter.com/77tKMrfBaD — Vanessa Lillo🔻 (@VaneLillo) April 26, 2021

La primera en hacer pública esta denuncia fue Vanessa Lillo, representante de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. "¡El PP presume de futuras infraestructuras, mientras lleva más de 20 años abandonándolas!", puso en su propio Twitter.

De la misma manera, la cuenta oficial en Twitter de Unidas Podemos la Comunidad de Madrid, aprovechaba la denuncia para escribir: "Si esto es apostar por la sanidad pública, que baje Ayuso y lo vea. No tienen vergüenza. El 4-M que hable la mayoría".

A esta hora de la tarde, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la habitación se encuentra tapiada con un muro de pladur. La zona del hospital en la que ha ocurrido tiene 52 años y, según denuncian los trabajadores, "no ha sido reformada desde entonces". Aún no está claro por qué se ha producido el derrumbe, ya que al encontrarse en medio del hospital, descartan que sean por las lluvias de estos días atrás.

Otro derrumbe

Desde Comisiones Obreras han denunciado que "mientras se gastan mucho dinero en el Zendal, otros centros sanitarios se están cayendo y no se está invirtiendo nada".

Esto mismo ocurrió hace diez días en el Centro de Salud Orcasitas. Allí, denuncian desde CCOO, el pasado 16 de abril también se cayó la techumbre debido al deterioro que sufría y la escasa inversión en infraestructuras realizadas en los últimos años. Tampoco hubo que lamentar daños personales, aunque sí materiales.

Centro de salud de Orcasitas. Cedida

"Denunciamos que esto se debe a lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, la falta de inversión en infraestructuras, en las que no se ha invertido nada. Cuando se cae lo arreglan, pero si se cae encima de alguien...", afirman fuentes sindicales a EL ESPAÑOL.