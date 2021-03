Tomás, el negacionista que alarma a su pueblo sin PCR ni cuarentena y sus padres hospitalizados con Covid

Noticias relacionadas Seis cosas que tienes que saber sobre la vitamina D según la Universidad de Harvard

La madre de Tomás ingresó el sábado 14 de marzo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hopital Virgen de la Arrixaca de Murcia: tenía una neumonía causada por el coronavirus. El padre de Tomás ingresó -ese mismo sábado- en el Hospital de Caravaca de la Cruz por coronavirus. Tomás no da credibilidad al diagnóstico médico y sostiene que no son portadores del SARS-CoV-2 ni sus progenitores ni los 3.212.332 positivos contabilizados hasta ahora por el Ministerio de Sanidad: “Nadie tiene Covid, son todo gripes”. No es de extrañar que ante semejante teoría este vecino de Cehegín, de 45 años, se declare “negacionista”.

Cada uno es libre de pensar y opinar lo que quiera sobre la pandemia, pero el problema es que Tomás vive bajo el mismo techo que sus padres y en el centro de salud de Cehegín lo tienen identificado como contacto estrecho de dos positivos hospitalizados. Tomás tendría que someterse a una PCR y cumplir una cuarentena domiciliaria para comprobar si está afectado por la Covid, sin embargo, este vecino incumple las recomendaciones médicas mientras acude a trabajar, realiza compras en el supermercado o se pasea por la calle sin mascarilla.

“No tengo síntomas ni nada: yo me encuentro bien y no tengo porqué parar de trabajar”, defiende Tomás en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Tal es la alarma social que está generando este negacionista en esta localidad murciana de 12.674 habitantes, situada en la Comarca del Noroste, que el coordinador médico del centro de salud ha tenido que recurrir a la Policía Local.

Un control de la Policía Local de Cehegín para supervisar el cumplimiento de las restricciones sanitarias. Cedida

- Tomás, ¿cuánto tiempo llevaban encontrándose mal sus padres hasta que fueron hospitalizados?

- Llevaban al menos quince días encontrándose un pelín mal. Mi padre tenía angustia, pero él siempre ha sido así toda la vida, por la mucosidad, y es muy fácil que una persona tenga esos síntomas. Mi madre sí que ha tenido fiebre: 38. Mi padre fue al médico y lo único que hizo fue darle cita para que se hiciera una PCR porque no hay ninguna solución más: no se mira si tiene gripe, si hay otra causa de esos síntomas...

La visita al centro de salud por parte de su padre, de 79 años, se produjo el miércoles 11 de marzo y al día siguiente, el jueves, este septuagenario fue sometido a una PCR que dio como resultado: positivo. El diagnóstico estaba cantado a la vista de que llevaba 72 horas, prácticamente, sin comer nada y sumaba varios días con una sensación angustiosa que a veces le llevaba a vomitar lo que ingería. A pesar de que el cabeza de familia presentaba síntomas claros de Covid, y de que su esposa tenía fiebre, Tomás no informó al centro de salud porque sostiene que tenían "gripe".

Ese mismo jueves 12 de marzo, personal sanitario -equipado con un EPI- se plantó en la casa del anciano para realizarle una PCR a su esposa, de 79 años. También dio positivo. Los médicos no pudieron someter a una prueba a Tomás porque estaba en una explotación agrícola donde trabaja como jornalero. Tanto el viernes como el sábado, Tomás, a pesar de ser conocedor de que sus progenitores habían dado positivo por coronavirus, siguió acudiendo a trabajar al campo con el resto de la cuadrilla como si no ocurriese nada.

- ¿Cómo se marchó a trabajar después de que sus padres diesen positivo en la PCR que les hicieron?

- La PCR detecta anticuerpos, pero pueden ser de cualquier cosa. Una persona que no tiene nada puede dar positivo y alguien que tiene algo puede dar negativo. Una PCR no demuestra nada. La PCR es como si a una persona le ponen el ‘globo’ (alcoholímetro) para soplar y da una tasa de alcoholemia, pero qué clase de alcohol ha bebido, pues con las PCR pasa lo mismo: ¿Qué clase de virus tiene? Usan las PCR como estrategia para contar positivos y sumar casos. La pandemia es política: están utilizando enfermedades que ya existían. Están muriendo la mismas personas que mueren todos los años. Sin embargo, no se está diagnosticando ni una gripe: ¿Qué pasa que la gripe ha desaparecido? Han cambiado la gripe por la Covid.

- Entonces, en su opinión, ¿para qué sirven las PCR que están realizando los servicios sanitarios?

- Las PCR van a un banco de genética. No sé lo que quieren hacer con esas muestras genéticas, pero estará relacionado con las vacunas y con los famosos ‘chip’. Las vacunas son para modificarte el ADN de tu cuerpo. La gente si quiere suicidarse, puede hacerlo como quiera. Yo no estoy dispuesto.

El coordinador médico de Cehegín no podía dar con el paradero de Tomás y siguiendo el protocolo, el viernes 13 de marzo, pidió a la Policía Local que le localizase para notificarle que debía someterse a una PCR y a una cuarentena domiciliaria de diez días. El motivo: sus padres habían dado positivo por coronavirus.

Una pareja de policías locales patrullando a pie por Cehegín. Cedida

Una patrulla se desplazó al domicilio de este vecino que convive con sus progenitores, pero Tomás se negó a abrir a los policías, tal y como recoge un atestado. Cuando la pareja policial logró que abriera la puerta se dio de bruces con el argumentario negacionista de este ceheginero: “Tomás, según indican en su informe los agentes, se niega rotundamente a ponerse en contacto con el centro de salud, alegando que todo esto es una farsa, que sus padres solo tienen un resfriado, que él no se va a poner la mascarilla, que saldrá de la casa cuando le venga en gana y que denunciará a los médicos que tratan a sus padres”.

En el citado atestado policial se remarca que Tomás “también indica a los agentes que no le molesten más, que no tiene nada que hablar con la Policía, además indica que va a seguir trabajando”. De hecho, este negacionista no iba de farol porque ese mismo viernes, una patrulla le sorprendió en una gasolinera repostando sin mascarilla. De forma que fue propuesto para una multa de 200 euros.

Hospitalizaron a sus padres

El sábado empeoró el cuadro del matrimonio de septuagenarios y acabaron ingresados en distintos centros hospitalarios. La mujer estaba más grave, por una neumonía derivada de la Covid, y acabó en la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. El hombre revestía menor gravedad y lo trasladaron al Hospital de Caravaca de la Cruz.

"Los médicos le querían hacer una PCR a este hombre por si era positivo, por si era la persona que había contagiado a sus padres, incluso por si era un caso asintomático", detalla una fuente policial. En el centro de salud querían despejar todas las incógnitas y el domingo -15 de marzo- volvieron a contactar con la Policía Local, según el atestado, “con el objetivo de recopilar toda la información respecto del incumplimiento de las medidas sanitarias Covid impuestas a Tomás”.

Por segunda vez en 72 horas, una patrulla se tuvo que desplazar a la vivienda de este negacionista porque no atendía a las llamadas telefónicas realizadas desde las dependencias policiales. “Visitan de nuevo el domicilio donde reside Tomás, no abriendo nadie la puerta. Tras hablar con los vecinos de la zona, estos indican que Tomás se mueve con total libertad y sin mascarilla y concretamente esta mañana se ha marchado de sus domicilio con su vehículo particular, lo que está provocando entre los vecinos un gran estado de alarma”.

El caso del negacionista de Cehegín fue notificado a la Delegación del Gobierno, por si decidía tomar cartas en el asunto. Entretanto, los agentes trataban de localizar por teléfono a Tomás, pero cuando lo hicieron de poco sirvió porque se mantuvo en sus trece.

“Ha sido nuevamente requerido de su obligación de someterse al test de Covid-19 ordenado por las autoridades sanitarias, así como a permanecer en cuarentena, negándose abiertamente, manifestando que todo el asunto de la pandemia era una farsa y no iba a hacere las pruebas. Seguidamente ha sido advertido de que podía incurrir en un delito de desobediencia grave, negándose reiteradamente”, tal y como refleja el atestado.

Tomás continuó acudiendo al trabajo con sus progenitores hospitalizados y al final, en los pueblos todo se sabe, por lo que comenzó a extenderse el rumor entre los parroquianos de que este jornalero se había declarado en rebeldía a las autoridades sanitarias. Prueba de ello es que en la empresa agrícola donde trabaja este negacionista se enteraron de lo que ocurría y el martes 17 le dieron de baja para evitar exponer al resto de la plantilla.

- Tomás, ¿qué le dicen sus vecinos en Cehegín por su conducta?

- A mí los vecinos me da igual lo que digan. Cada uno puede pensar lo que quiera: yo los respeto a ellos, pero que ellos me respeten a mí también. Es lo que hay. Yo no me he arrimado a nadie sin mascarilla. Yo la mascarilla me la pongo bien poco, pero si entro a algún sitio me la pongo. Cuando voy por la calle no me la pongo porque la mascarilla provoca hongos en el estómago y en los pulmones. Precisamente, la mascarilla es contradictoria para la salud. No es lo mismo ponértela un día, un par de horas, que llevarla todos los santos días un montón de tiempo: eso es malísimo. La gente no sabe que se está envenenando con su propio dióxido de carbono.

En Cehegín la incidencia actual de casos es de 33,4 por cada 100.000 habitantes y fuentes policiales confirman que con la conducta de Tomás ‘El Negacionista’ “se ha creado alarma social”. Por este motivo, la Policía Local trató de atajar la situación remitiendo un atestado a los juzgados de Instrucción de Caravaca de la Cruz, por un presunto delito de desobediencia grave a agente de la autoridad por incumplimiento de medidas sanitarias.

Comentarios vertidos en las redes sociales por el negacionista. P. L.

La reacción de Tomás fue anunciar en redes sociales que estudiaba emprender acciones legales: "Ya podéis borrar mi nombre de la lista con contactos de positivos, puedo ejercer acciones legales y poneros una demanda por coacción". El miércoles 18 el juzgado acordó el archivo de las diligencias para sorpresa policial. Una fuente del Tribunal Superior de Justicia explica que “se archiva porque la perpetración del delito de desobediencia a agente de la autoridad no está debidamente justificado".

Esta fuente del TSJ expone que “el derecho penal es la última medida que se puede aplicar en un caso así" y concluye que al ser un contacto estrecho de dos positivos, “hay sospecha, no se sabe si tiene Covid o no”. De forma que la pelota ahora está en el tejado de la Consejería de Salud y la Delegación del Gobierno. "Aparte de negacionista, soy afiliado de Vox porque es el único partido que nos está defendiendo a los españoles y es el que más se arrima a la verdad. Todo esto, realmente, nos está llevando a la ruina y buen camino no llevamos. ¿Por qué en China ya no hay nada?", se pregunta en tono reflexivo este vecino de Cehegín.

- Tomás, ¿cómo se encuentran sus padres?

- Este sábado, después de una semana, subieron a mi madre de la UCI a planta en el Hospital Virgen de la Arrixaca. A mi padre creo que fue el jueves cuando le dieron el alta en el Hospital de Caravaca y se fue a casa de mi hermana. A mi padre hay que darle comida caliente para que se vaya recuperando.

- ¿Usted sigue sin hacerse la PCR para saber si tiene o no coronavirus?

- Claro que sí.

- ¿Piensa continuar sin hacer una cuarentana y seguir entrando y saliendo de su casa?

- Por supuesto, sino cómo me voy a apañar. Si tengo que ir a hacer una compra, la hago, o al taller a arreglar un pinchazo, pues voy. Yo hago mi vida normal. En mi casa ya llevo bastante tiempo y si tengo que salir, pues salgo. A mí nadie me va a impedir salir a la calle porque es bueno, como lo es tomar el sol para tener fuerte el sistema inmunológico.